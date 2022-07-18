《異動股》兗礦能源（１１７１）升４％，煤炭股普漲

《經濟通通訊社１８日專訊》兗礦能源（０１１７１）現價升３﹒９５％，報２３﹒７元，
該股成交約３２１萬股，涉資７５４３萬元，盤中高見２３﹒７５元，最低見２２﹒８５元；兗
煤澳大利亞（０３６６８）升２﹒６５％，報３１元；伊泰煤炭（０３９４８）升３﹒１２％，
報１０﹒５８元；首鋼資源（００６３９）升２﹒９％，報２﹒８４元。
內媒報道指，截至７月１５日，３５家煤炭上市公司中有２６家發布中報業績預告。上半年
除雲煤能源及鄭州煤電出現虧損外，其他公司均實現盈利，合計實現歸母淨利潤１３２５億至
１３９２億人民幣，按年增長１﹒０１至１﹒１１倍；合計扣非歸母淨利潤為１２２３億至
１２９０億人民幣，按年增長９０％至１００％。另外，逾半數公司第二季業績持續創新高，中
國神華（０１０８８）、兗礦能源等公司業績均超預期現。
現時，恒生指數報２０４１５，升１１７點或升０﹒５８％，主板成交３０４﹒１１億元。
國企指數報７００７，升４９點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４４２２，跌１７點或跌
０﹒３９％。Ａ股（滬：６００１８８）現價３６﹒４５元人民幣，升０﹒９２元人民幣，或升
２﹒５９％，成交３﹒１１億元人民幣，涉及８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋
７８﹒８８％。
即月期指新報２０４３２，升１５０點，高水１６點。即月國指期貨報７０１５，升６７點
，高水８點。即月科指期貨新報４４３２，跌１０點，高水９點。
上證綜合指數報３２４０，升１２點或升０﹒３８％，成交１５２４﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，跌７９點或跌０﹒６４％，成交１０２４﹒４４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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兗礦能源（０１１７１） ２３﹒７元 升３﹒９５％
兗煤澳大利亞（０３６６８） ３１元 升２﹒６５％
伊泰煤炭（０３９４８） １０﹒５８元 升３﹒１２％
首鋼資源（００６３９） ２﹒８４元 升２﹒９％
易大宗（０１７３３） １﹒８５元 升２﹒７８％
中煤（０１８９８） ６﹒２３元 升２﹒３％
神華（０１０８８） ２２﹒５元 升１﹒８１％
金馬能源（０６８８５） ３﹒５４元 跌３﹒０１％
中國旭陽（０１９０７） ３﹒０９元 升１﹒９８％
蒙焦煤企（００９７５） ２﹒１７元 跌０﹒４６％
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（ｐｃ）
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