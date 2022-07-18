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01171 兗礦能源
即時 按盤價 升24.000 +1.200 (+5.263%)
大手異動

18/07/2022 10:11

《異動股》兗礦能源（１１７１）升４％，煤炭股普漲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》兗礦能源（０１１７１）現價升３﹒９５％，報２３﹒７元，
該股成交約３２１萬股，涉資７５４３萬元，盤中高見２３﹒７５元，最低見２２﹒８５元；兗
煤澳大利亞（０３６６８）升２﹒６５％，報３１元；伊泰煤炭（０３９４８）升３﹒１２％，
報１０﹒５８元；首鋼資源（００６３９）升２﹒９％，報２﹒８４元。
　　內媒報道指，截至７月１５日，３５家煤炭上市公司中有２６家發布中報業績預告。上半年
除雲煤能源及鄭州煤電出現虧損外，其他公司均實現盈利，合計實現歸母淨利潤１３２５億至
１３９２億人民幣，按年增長１﹒０１至１﹒１１倍；合計扣非歸母淨利潤為１２２３億至
１２９０億人民幣，按年增長９０％至１００％。另外，逾半數公司第二季業績持續創新高，中
國神華（０１０８８）、兗礦能源等公司業績均超預期現。
　　現時，恒生指數報２０４１５，升１１７點或升０﹒５８％，主板成交３０４﹒１１億元。
國企指數報７００７，升４９點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４４２２，跌１７點或跌
０﹒３９％。Ａ股（滬：６００１８８）現價３６﹒４５元人民幣，升０﹒９２元人民幣，或升
２﹒５９％，成交３﹒１１億元人民幣，涉及８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋
７８﹒８８％。
　　即月期指新報２０４３２，升１５０點，高水１６點。即月國指期貨報７０１５，升６７點
，高水８點。即月科指期貨新報４４３２，跌１０點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２４０，升１２點或升０﹒３８％，成交１５２４﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，跌７９點或跌０﹒６４％，成交１０２４﹒４４億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　２３﹒７元　升３﹒９５％
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　３１元　升２﹒６５％
　　伊泰煤炭（０３９４８）　　　１０﹒５８元　升３﹒１２％
　　首鋼資源（００６３９）　　　　２﹒８４元　　升２﹒９％
　　易大宗（０１７３３）　　　　　１﹒８５元　升２﹒７８％
　　中煤（０１８９８）　　　　　　６﹒２３元　　升２﹒３％
　　神華（０１０８８）　　　　　　２２﹒５元　升１﹒８１％
　　金馬能源（０６８８５）　　　　３﹒５４元　跌３﹒０１％
　　中國旭陽（０１９０７）　　　　３﹒０９元　升１﹒９８％
　　蒙焦煤企（００９７５）　　　　２﹒１７元　跌０﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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