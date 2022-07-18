《異動股》兗礦能源（１１７１）升４％，煤炭股普漲

《經濟通通訊社１８日專訊》兗礦能源（０１１７１）現價升３﹒９５％，報２３﹒７元，

該股成交約３２１萬股，涉資７５４３萬元，盤中高見２３﹒７５元，最低見２２﹒８５元；兗

煤澳大利亞（０３６６８）升２﹒６５％，報３１元；伊泰煤炭（０３９４８）升３﹒１２％，

報１０﹒５８元；首鋼資源（００６３９）升２﹒９％，報２﹒８４元。

內媒報道指，截至７月１５日，３５家煤炭上市公司中有２６家發布中報業績預告。上半年

除雲煤能源及鄭州煤電出現虧損外，其他公司均實現盈利，合計實現歸母淨利潤１３２５億至

１３９２億人民幣，按年增長１﹒０１至１﹒１１倍；合計扣非歸母淨利潤為１２２３億至

１２９０億人民幣，按年增長９０％至１００％。另外，逾半數公司第二季業績持續創新高，中

國神華（０１０８８）、兗礦能源等公司業績均超預期現。

現時，恒生指數報２０４１５，升１１７點或升０﹒５８％，主板成交３０４﹒１１億元。

國企指數報７００７，升４９點或升０﹒７１％。恒生科技指數報４４２２，跌１７點或跌

０﹒３９％。Ａ股（滬：６００１８８）現價３６﹒４５元人民幣，升０﹒９２元人民幣，或升

２﹒５９％，成交３﹒１１億元人民幣，涉及８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋

７８﹒８８％。

即月期指新報２０４３２，升１５０點，高水１６點。即月國指期貨報７０１５，升６７點

，高水８點。即月科指期貨新報４４３２，跌１０點，高水９點。

上證綜合指數報３２４０，升１２點或升０﹒３８％，成交１５２４﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，跌７９點或跌０﹒６４％，成交１０２４﹒４４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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兗礦能源（０１１７１） ２３﹒７元 升３﹒９５％

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３１元 升２﹒６５％

伊泰煤炭（０３９４８） １０﹒５８元 升３﹒１２％

首鋼資源（００６３９） ２﹒８４元 升２﹒９％

易大宗（０１７３３） １﹒８５元 升２﹒７８％

中煤（０１８９８） ６﹒２３元 升２﹒３％

神華（０１０８８） ２２﹒５元 升１﹒８１％

金馬能源（０６８８５） ３﹒５４元 跌３﹒０１％

中國旭陽（０１９０７） ３﹒０９元 升１﹒９８％

蒙焦煤企（００９７５） ２﹒１７元 跌０﹒４６％

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（ｐｃ）



