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06969 思摩爾國際
即時 按盤價 跌20.500 -0.450 (-2.148%)
大手異動

18/07/2022 10:10

《異動股》思摩爾（６９６９）跌逾６％，料中期少賺最多５４％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》思摩爾（０６９６９）現價跌６﹒３５％，報１９﹒６２元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒６２％。該股成交約７２０萬股，涉資１﹒４２億
元。
　　思摩爾國際公布，預期截至６月３０日止中期溢利及全面收益總額約１３﹒２２億至
１５﹒５４億人民幣，比去年同期減少約４６﹒０％至５４﹒１％。至於中期經調整純利約
１３﹒７５億至１６﹒０６億人民幣，按年跌４６％至５３﹒８％。
　　集團指，有關盈利減少主因內地收入下跌令整體收入下降，於一季度由於深圳部分地區採取
更嚴格疫情防控措施，導致一季度生產運營受較大影響。二季度生產運營恢復正常，收入環比有
較大增長，但按年下降。
　　現時，恒生指數報２０４０３，升１０５點或升０﹒５２％，主板成交２９１﹒４６億元。
國企指數報７００１，升４３點或升０﹒６２％。恒生科技指數報４４１７，跌２２點或跌
０﹒５１％。
　　即月期指新報２０４０４，升１２２點，高水１點。即月國指期貨報７００４，升５６點，
高水３點。即月科指期貨新報４４２２，跌２０點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３２４０，升１２點或升０﹒３８％，成交１４５８﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３６，跌７４點或跌０﹒６０％，成交２１４３﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思摩爾（０６９６９）　　　１９﹒６２元　跌６﹒３５％
　　中煙（０６０５５）　　　　１１﹒５８元　跌０﹒１７％
　　華寶（００３３６）　　　　　５﹒５２元　跌４﹒６６％
　　比亞迪電子（００２８５）　２１﹒７０元　跌２﹒９１％
　　中國波頓（０３３１８）　　　３﹒５５元　跌２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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