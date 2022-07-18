《異動股》思摩爾（６９６９）跌逾６％，料中期少賺最多５４％

《經濟通通訊社１８日專訊》思摩爾（０６９６９）現價跌６﹒３５％，報１９﹒６２元，

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒６２％。該股成交約７２０萬股，涉資１﹒４２億

元。

思摩爾國際公布，預期截至６月３０日止中期溢利及全面收益總額約１３﹒２２億至

１５﹒５４億人民幣，比去年同期減少約４６﹒０％至５４﹒１％。至於中期經調整純利約

１３﹒７５億至１６﹒０６億人民幣，按年跌４６％至５３﹒８％。

集團指，有關盈利減少主因內地收入下跌令整體收入下降，於一季度由於深圳部分地區採取

更嚴格疫情防控措施，導致一季度生產運營受較大影響。二季度生產運營恢復正常，收入環比有

較大增長，但按年下降。

現時，恒生指數報２０４０３，升１０５點或升０﹒５２％，主板成交２９１﹒４６億元。

國企指數報７００１，升４３點或升０﹒６２％。恒生科技指數報４４１７，跌２２點或跌

０﹒５１％。

即月期指新報２０４０４，升１２２點，高水１點。即月國指期貨報７００４，升５６點，

高水３點。即月科指期貨新報４４２２，跌２０點，高水１２點。

上證綜合指數報３２４０，升１２點或升０﹒３８％，成交１４５８﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３６，跌７４點或跌０﹒６０％，成交２１４３﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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思摩爾（０６９６９） １９﹒６２元 跌６﹒３５％

中煙（０６０５５） １１﹒５８元 跌０﹒１７％

華寶（００３３６） ５﹒５２元 跌４﹒６６％

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒７０元 跌２﹒９１％

中國波頓（０３３１８） ３﹒５５元 跌２﹒４７％

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（ｈｃ）

