  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升189.700 +10.500 (+5.859%)
大手異動

18/07/2022 11:30

《異動股》恒指升逾５００點，美團升逾６％領漲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）現價升６﹒４２％，報１９０﹒７元，該
股成交約１８４６萬股，涉資３４﹒５９億元，盤中高見１９１﹒９元，最低見１８３﹒６元；
匯控（００００５）升２﹒７３％，報４９元；中海油（００８８３）升５﹒２６％，報
９﹒８１元；平保（０２３１８）升５﹒０２％，報４９﹒１５元。
　　美團表示，７月１８日到８月１６日每日１０時，北京市消費者可登錄美團、美團外賣
ＡＰＰ領取消費券，並可在消費者所在的各區域對應的線下商戶及美團平台消費使用。值得注意
的是，領券後必須當日使用，餐飲消費券可以直接線上下單使用，堂食餐飲消費券線上下單之後
須在當日進店消費。
　　現時，恒生指數報２０７９５，升４９７點或升２﹒４５％，主板成交６０３﹒２８億元。
國企指數報７１５３，升１９５點或升２﹒８１％。恒生科技指數報４５５８，升１１８點或升
２﹒６６％。
　　即月期指新報２０８１０，升５２８點，高水１５點。即月國指期貨報７１６０，升２１２
點，高水６點。即月科指期貨新報４５６３，升１２１點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２７６，升４８點或升１﹒４９％，成交２６７６﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，升１３８點或升１﹒１２％，成交１８４５﹒４１億元人民幣

　
　
　　　　　對恒指貢獻上升點數最多及升幅較大股份表現
　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　１９０﹒７元　升６﹒４２％
　　匯控（００００５）　　　　　　　４９元　升２﹒７３％
　　中海油（００８８３）　　　　９﹒８１元　升５﹒２６％
　　平保（０２３１８）　　　　４９﹒１５元　升５﹒０２％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９４元　升３﹒８５％
　　京東集團（０９６１８）　　　　２４５元　升３﹒５５％
　　碧桂園（０２００７）　　　　３﹒５７元　升７﹒８５％
　　碧桂園服務（０６０９８）　２４﹒６５元　升８﹒１１％
　　龍湖（００９６０）　　　　２９﹒８５元　升６﹒６１％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　８﹒２１元　升６﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/07/2022 10:33  《中概異動》美團漲逾５％突破５０天線，報１８８﹒４元

其他大手異動
More

18/07/2022 09:41  《中概異動》阿里跌逾１％領跌科技股，人行罰滴滴４２７萬人幣

18/07/2022 09:21  《異動股》鴻騰等５家公司開市競價異動

15/07/2022 15:40  《大手成交》美團一手３９萬股非自動對盤，涉資６９５０萬元

15/07/2022 14:43  《大手成交》美團一手２０萬股交叉盤，涉資３５４３萬元

15/07/2022 14:36  《大手成交》美團一手約２９萬股交叉盤，涉資５０６７萬元

備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金