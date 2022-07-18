《異動股》恒指升逾５００點，美團升逾６％領漲

《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）現價升６﹒４２％，報１９０﹒７元，該
股成交約１８４６萬股，涉資３４﹒５９億元，盤中高見１９１﹒９元，最低見１８３﹒６元；
匯控（００００５）升２﹒７３％，報４９元；中海油（００８８３）升５﹒２６％，報
９﹒８１元；平保（０２３１８）升５﹒０２％，報４９﹒１５元。
美團表示，７月１８日到８月１６日每日１０時，北京市消費者可登錄美團、美團外賣
ＡＰＰ領取消費券，並可在消費者所在的各區域對應的線下商戶及美團平台消費使用。值得注意
的是，領券後必須當日使用，餐飲消費券可以直接線上下單使用，堂食餐飲消費券線上下單之後
須在當日進店消費。
現時，恒生指數報２０７９５，升４９７點或升２﹒４５％，主板成交６０３﹒２８億元。
國企指數報７１５３，升１９５點或升２﹒８１％。恒生科技指數報４５５８，升１１８點或升
２﹒６６％。
即月期指新報２０８１０，升５２８點，高水１５點。即月國指期貨報７１６０，升２１２
點，高水６點。即月科指期貨新報４５６３，升１２１點，高水５點。
上證綜合指數報３２７６，升４８點或升１﹒４９％，成交２６７６﹒７０億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，升１３８點或升１﹒１２％，成交１８４５﹒４１億元人民幣
。
對恒指貢獻上升點數最多及升幅較大股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １９０﹒７元 升６﹒４２％
匯控（００００５） ４９元 升２﹒７３％
中海油（００８８３） ９﹒８１元 升５﹒２６％
平保（０２３１８） ４９﹒１５元 升５﹒０２％
小米（０１８１０） １２﹒９４元 升３﹒８５％
京東集團（０９６１８） ２４５元 升３﹒５５％
碧桂園（０２００７） ３﹒５７元 升７﹒８５％
碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒６５元 升８﹒１１％
龍湖（００９６０） ２９﹒８５元 升６﹒６１％
中國宏橋（０１３７８） ８﹒２１元 升６﹒０７％
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（ｐｃ）
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