《經濟通通訊社１８日專訊》聯想集團（００９９２）於１１：２３ａｍ錄得１手８００萬
股交叉盤，每股造７﹒０５５元，較上日收市價低０﹒４９％，涉資５６４４萬元。
聯想集團現價升０﹒４２％，報７﹒１２元；成交４９１５﹒４８萬股，成交金額３﹒４７
億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入９８３﹒１４萬元。（ｒｗ）
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18/07/2022 11:24
《大手成交》聯想集團一手８００萬股交叉盤，涉資５６４４萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》聯想集團（００９９２）於１１：２３ａｍ錄得１手８００萬
股交叉盤，每股造７﹒０５５元，較上日收市價低０﹒４９％，涉資５６４４萬元。
聯想集團現價升０﹒４２％，報７﹒１２元；成交４９１５﹒４８萬股，成交金額３﹒４７
億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入９８３﹒１４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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