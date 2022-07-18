《異動股》李寧（０２３３１）升近３％，報６８﹒４元

《經濟通通訊社１８日專訊》李寧（０２３３１）升２﹒８６％，報６８﹒４元，最高價

６８﹒６元，最低價６５﹒７元；成交３４１﹒６２萬股，成交金額２﹒２９億元；主動買沽比

率６１：３９，資金淨主動買入３９２９﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券

香港，金額４６４﹒６５萬元，加權平均成交價６７﹒１３５元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根大通，金額１９１８﹒５４萬元，加權平均成交價６７﹒３１１元。

現時，恒生指數報２０８２６，升５２８點或２﹒６％；恒生中國企業指數報７１６８，升

２１０點或３﹒０２％；恒生科技指數報４５６４，升１２４點或２﹒７９％；主板成交

５６６﹒８５億元。

上證綜合指數報３２７２，升４４點或１﹒３８％，成交２６０４﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２５３３，升１２１點或０﹒９８％，成交１７９１﹒５４億元人民幣。



基本資料

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現價 ６８﹒４００ 變動 ＋２﹒８６％

最高價 ６８﹒６００ 最低價 ６５﹒７００

成交股數 ３４１﹒６２萬股 成交金額 ２﹒２９億

１０天平均 ６９﹒５６０ 歷史波幅％ ４４﹒３４４

２０天平均 ６９﹒０６８ 加權平均價 ６６﹒９６５

５０天平均 ６２﹒８３９ ＲＳＩ１４ ５２﹒７８９

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９２９﹒５３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６８﹒４０ ＋２﹒８６

潤啤（００２９１） ５２﹒８０ ＋０﹒８６

特步國際（０１３６８） １３﹒８６ 無升跌

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５０ ＋０﹒４５

安踏體育（０２０２０） ９４﹒２０ ＋２﹒１７

申洲國際（０２３１３） ８５﹒６０ ＋３﹒３８

蒙牛乳業（０２３１９） ３８﹒４５ ＋１﹒４５

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒３０ ＋３﹒６２

海底撈（０６８６２） １６﹒４２ ＋２﹒５０

九毛九（０９９２２） １７﹒９４ ＋１﹒０１

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（ｅｄ）

