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02331 李寧
即時 按盤價 升68.200 +1.700 (+2.556%)
大手異動

18/07/2022 11:24

《異動股》李寧（０２３３１）升近３％，報６８﹒４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》李寧（０２３３１）升２﹒８６％，報６８﹒４元，最高價
６８﹒６元，最低價６５﹒７元；成交３４１﹒６２萬股，成交金額２﹒２９億元；主動買沽比
率６１：３９，資金淨主動買入３９２９﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券
香港，金額４６４﹒６５萬元，加權平均成交價６７﹒１３５元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額１９１８﹒５４萬元，加權平均成交價６７﹒３１１元。
　　現時，恒生指數報２０８２６，升５２８點或２﹒６％；恒生中國企業指數報７１６８，升
２１０點或３﹒０２％；恒生科技指數報４５６４，升１２４點或２﹒７９％；主板成交
５６６﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２７２，升４４點或１﹒３８％，成交２６０４﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３３，升１２１點或０﹒９８％，成交１７９１﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６８﹒４００　變動　　　　＋２﹒８６％
　　最高價　　　　　６８﹒６００　最低價　　　６５﹒７００
　　成交股數　　３４１﹒６２萬股　成交金額　　　２﹒２９億
　　１０天平均　　　６９﹒５６０　歷史波幅％　４４﹒３４４
　　２０天平均　　　６９﹒０６８　加權平均價　６６﹒９６５
　　５０天平均　　　６２﹒８３９　ＲＳＩ１４　５２﹒７８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３９２９﹒５３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒４０　＋２﹒８６
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒８０　＋０﹒８６
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒８６　　　無升跌
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒５０　＋０﹒４５
　　安踏體育（０２０２０）　９４﹒２０　＋２﹒１７
　　申洲國際（０２３１３）　８５﹒６０　＋３﹒３８
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３８﹒４５　＋１﹒４５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒３０　＋３﹒６２
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒４２　＋２﹒５０
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒９４　＋１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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