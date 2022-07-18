《異動股》中國天化工跌近１６％創新低，報０﹒０４９元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國天化工（００３６２）跌１５﹒５２％，報０﹒０４９元
，最低價０﹒０４９元，創上市新低，最高價０﹒０５７元；成交１７８９萬股，成交金額
９３﹒７７萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７８﹒３５萬元。現時最大淨被動買
入券商為中銀國際證券，金額４﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒０５２元；現時最大淨被動賣
出券商為元大證券（香港），金額１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１８﹒３３％。
現時，恒生指數報２０８３６，升５３８點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報７１６６，
升２０８點或２﹒９９％；恒生科技指數報４５６４，升１２４點或２﹒８１％；主板成交
６１９﹒９５億元。
上證綜合指數報３２７６，升４８點或１﹒４９％，成交２６７６﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，升１３８點或１﹒１２％，成交１８４５﹒４１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０４９ 變動 －１５﹒５２％
最高價 ０﹒０５７ 最低價 ０﹒０４９
成交股數 １７８９萬股 成交金額 ９３﹒７７萬
１０天平均 ０﹒０６２ 歷史波幅％ ４７﹒９４６
２０天平均 ０﹒０６４ 加權平均價 ０﹒０５２
５０天平均 ０﹒０６９ ＲＳＩ１４ ２０﹒１６０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７８﹒３５萬元；暫連跌２日
，累計跌幅１８﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國天化工（００３６２） ０﹒０４９ －１５﹒５２
京能清潔能源（００５７９） １﹒７６０ ＋１﹒７３
潤電（００８３６） １６﹒１２０ ＋３﹒２０
華能國電（００９０２） ３﹒９００ －０﹒５１
大唐發電（００９９１） １﹒５１０ ＋５﹒５９
長江基建集團（０１０３８） ４８﹒９５０ ＋０﹒４１
華電國際（０１０７１） ３﹒０９０ ＋５﹒４６
中廣核電（０１８１６） １﹒９８０ ＋０﹒５１
中國電力（０２３８０） ４﹒８６０ ＋１﹒０４
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（ｅｄ）
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