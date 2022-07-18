《異動股》中國天化工跌近１６％創新低，報０﹒０４９元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國天化工（００３６２）跌１５﹒５２％，報０﹒０４９元

，最低價０﹒０４９元，創上市新低，最高價０﹒０５７元；成交１７８９萬股，成交金額

９３﹒７７萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７８﹒３５萬元。現時最大淨被動買

入券商為中銀國際證券，金額４﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒０５２元；現時最大淨被動賣

出券商為元大證券（香港），金額１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅１８﹒３３％。

現時，恒生指數報２０８３６，升５３８點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報７１６６，

升２０８點或２﹒９９％；恒生科技指數報４５６４，升１２４點或２﹒８１％；主板成交

６１９﹒９５億元。

上證綜合指數報３２７６，升４８點或１﹒４９％，成交２６７６﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２５４９，升１３８點或１﹒１２％，成交１８４５﹒４１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０４９ 變動 －１５﹒５２％

最高價 ０﹒０５７ 最低價 ０﹒０４９

成交股數 １７８９萬股 成交金額 ９３﹒７７萬

１０天平均 ０﹒０６２ 歷史波幅％ ４７﹒９４６

２０天平均 ０﹒０６４ 加權平均價 ０﹒０５２

５０天平均 ０﹒０６９ ＲＳＩ１４ ２０﹒１６０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７８﹒３５萬元；暫連跌２日

，累計跌幅１８﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國天化工（００３６２） ０﹒０４９ －１５﹒５２

京能清潔能源（００５７９） １﹒７６０ ＋１﹒７３

潤電（００８３６） １６﹒１２０ ＋３﹒２０

華能國電（００９０２） ３﹒９００ －０﹒５１

大唐發電（００９９１） １﹒５１０ ＋５﹒５９

長江基建集團（０１０３８） ４８﹒９５０ ＋０﹒４１

華電國際（０１０７１） ３﹒０９０ ＋５﹒４６

中廣核電（０１８１６） １﹒９８０ ＋０﹒５１

中國電力（０２３８０） ４﹒８６０ ＋１﹒０４

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（ｅｄ）

