  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00362 中國天化工
即時 按盤價 跌0.039 -0.019 (-32.759%)
大手異動

18/07/2022 11:40

《異動股》中國天化工跌近１６％創新低，報０﹒０４９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國天化工（００３６２）跌１５﹒５２％，報０﹒０４９元
，最低價０﹒０４９元，創上市新低，最高價０﹒０５７元；成交１７８９萬股，成交金額
９３﹒７７萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７８﹒３５萬元。現時最大淨被動買
入券商為中銀國際證券，金額４﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒０５２元；現時最大淨被動賣
出券商為元大證券（香港），金額１﹒９６萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１８﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２０８３６，升５３８點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報７１６６，
升２０８點或２﹒９９％；恒生科技指數報４５６４，升１２４點或２﹒８１％；主板成交
６１９﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，升４８點或１﹒４９％，成交２６７６﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，升１３８點或１﹒１２％，成交１８４５﹒４１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０４９　變動　　　　－１５﹒５２％
　　最高價　　　　０﹒０５７　最低價　　　　　０﹒０４９
　　成交股數　　１７８９萬股　成交金額　　　９３﹒７７萬
　　１０天平均　　０﹒０６２　歷史波幅％　　４７﹒９４６
　　２０天平均　　０﹒０６４　加權平均價　　　０﹒０５２
　　５０天平均　　０﹒０６９　ＲＳＩ１４　　２０﹒１６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出７８﹒３５萬元；暫連跌２日
，累計跌幅１８﹒３３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國天化工（００３６２）　　　０﹒０４９　－１５﹒５２
　　京能清潔能源（００５７９）　　１﹒７６０　　＋１﹒７３
　　潤電（００８３６）　　　　　１６﹒１２０　　＋３﹒２０
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒９００　　－０﹒５１
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒５１０　　＋５﹒５９
　　長江基建集團（０１０３８）　４８﹒９５０　　＋０﹒４１
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒０９０　　＋５﹒４６
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒９８０　　＋０﹒５１
　　中國電力（０２３８０）　　　　４﹒８６０　　＋１﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰23/05/2022 13:26  《異動股》中國天化工挫逾２２％創新低，報０﹒０５９元

其他大手異動
More

23/05/2022 11:39  《異動股》中國天化工挫近１６％創新低，報０﹒０６４元

12/05/2022 09:49  《異動股》中國天化工升逾２０％破１００天線，報０﹒１０６元

27/04/2022 11:46  《異動股》中國天化工（３６２）漲近１６％破２０天線惟曾創新低

備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金