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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升103.900 +1.700 (+1.663%)
大手異動

18/07/2022 11:53

《大手成交》阿里一手約５２萬股交叉盤，涉資５４０９萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１１：５２ａｍ錄得１手５２﹒２９萬
股交叉盤，每股造１０３﹒４５元，較上日收市價高１﹒２２％，涉資５４０９﹒４萬元。
　　阿里現價升１﹒２７％，報１０３﹒５元；成交３０７６﹒８４萬股，成交金額３１﹒２５
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２﹒５９億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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