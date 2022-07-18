《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１１：５２ａｍ錄得１手５２﹒２９萬
股交叉盤，每股造１０３﹒４５元，較上日收市價高１﹒２２％，涉資５４０９﹒４萬元。
阿里現價升１﹒２７％，報１０３﹒５元；成交３０７６﹒８４萬股，成交金額３１﹒２５
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２﹒５９億元。（ｒｗ）
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18/07/2022 11:53
《大手成交》阿里一手約５２萬股交叉盤，涉資５４０９萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）於１１：５２ａｍ錄得１手５２﹒２９萬
股交叉盤，每股造１０３﹒４５元，較上日收市價高１﹒２２％，涉資５４０９﹒４萬元。
阿里現價升１﹒２７％，報１０３﹒５元；成交３０７６﹒８４萬股，成交金額３１﹒２５
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２﹒５９億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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