  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02688 新奧能源
即時 按盤價 升127.000 +4.400 (+3.589%)
大手異動

18/07/2022 13:03

《大手成交》新奧能源一手約４１萬股交叉盤，涉資５１７２萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新奧能源（０２６８８）於１：０２ｐｍ錄得１手４０﹒９萬
股交叉盤，每股造１２６﹒４５元，較上日收市價高３﹒１４％，涉資５１７１﹒８萬元。
　　新奧能源現價升２﹒７７％，報１２６元；成交１４７﹒０６萬股，成交金額１﹒８４億元
，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４３３﹒８１萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/07/2022 11:25  《異動股》中信股份等２家公司上午１１：２４異動

其他大手異動
More

15/07/2022 13:45  《異動股》京東集團等２家公司下午１：４４異動

14/07/2022 14:00  《異動股》華能國電插近８％，美國存托股退市，涉可換１億Ｈ股

14/07/2022 13:48  《異動股》新奧能源跌逾３％失守２０天線，報１２３﹒８元

14/07/2022 09:42  《大手成交》新奧能源一手４０萬股交叉盤，涉資５１０２萬元

11/07/2022 09:25  《異動股》新特能源高開２％，料中期純利升至最多６０億人幣

備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金