《經濟通通訊社１８日專訊》新奧能源（０２６８８）於１：０２ｐｍ錄得１手４０﹒９萬
股交叉盤，每股造１２６﹒４５元，較上日收市價高３﹒１４％，涉資５１７１﹒８萬元。
新奧能源現價升２﹒７７％，報１２６元；成交１４７﹒０６萬股，成交金額１﹒８４億元
，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４３３﹒８１萬元。（ｒｗ）
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18/07/2022 13:03
《大手成交》新奧能源一手約４１萬股交叉盤，涉資５１７２萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》新奧能源（０２６８８）於１：０２ｐｍ錄得１手４０﹒９萬
股交叉盤，每股造１２６﹒４５元，較上日收市價高３﹒１４％，涉資５１７１﹒８萬元。
新奧能源現價升２﹒７７％，報１２６元；成交１４７﹒０６萬股，成交金額１﹒８４億元
，主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出４３３﹒８１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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