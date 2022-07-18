《經濟通通訊社１８日專訊》財險（０２３２８）於１：０３ｐｍ錄得１手１７４﹒８萬股
交叉盤，每股造８﹒１７５元，較上日收市價高０﹒８％，涉資１４２８﹒９９萬元。
財險現價升０﹒２５％，報８﹒１３元；成交９４１﹒９５萬股，成交金額７６３６﹒２７
萬元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２７６﹒０２萬元。（ｒｗ）
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18/07/2022 13:04
《大手成交》財險一手約１７５萬股交叉盤，涉資１４２９萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》財險（０２３２８）於１：０３ｐｍ錄得１手１７４﹒８萬股
交叉盤，每股造８﹒１７５元，較上日收市價高０﹒８％，涉資１４２８﹒９９萬元。
財險現價升０﹒２５％，報８﹒１３元；成交９４１﹒９５萬股，成交金額７６３６﹒２７
萬元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２７６﹒０２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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