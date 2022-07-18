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02328 中國財險
即時 按盤價 升8.220 +0.110 (+1.356%)
大手異動

18/07/2022 13:04

《大手成交》財險一手約１７５萬股交叉盤，涉資１４２９萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財險（０２３２８）於１：０３ｐｍ錄得１手１７４﹒８萬股
交叉盤，每股造８﹒１７５元，較上日收市價高０﹒８％，涉資１４２８﹒９９萬元。
　　財險現價升０﹒２５％，報８﹒１３元；成交９４１﹒９５萬股，成交金額７６３６﹒２７
萬元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２７６﹒０２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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