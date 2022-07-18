《異動股》萬洲國際升近３％突破２０天線，報５﹒９１元

《經濟通通訊社１８日專訊》萬洲國際（００２８８）升２﹒６％，報５﹒９１元，升穿
２０天線（５﹒８３４元），最高價５﹒９４元，最低價５﹒７２元；成交９１９﹒６６萬股，
成交金額５３４０﹒８２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２２１７﹒５６萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９６﹒８３萬元，加權平均成交價
５﹒７９６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８００﹒０９萬元，加權平均成交價
５﹒８２３元。
現時，恒生指數報２０７８２，升４８４點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報７１４６，
升１８８點或２﹒７１％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５８％；主板成交
６８２﹒６８億元。
上證綜合指數報３２７５，升４６點或１﹒４６％，成交２７８３﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交１９２２﹒１８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ５﹒９１０ 變動 ＋２﹒６０％
最高價 ５﹒９４０ 最低價 ５﹒７２０
成交股數 ９１９﹒６６萬股 成交金額 ５３４０﹒８２萬
１０天平均 ５﹒８６８ 歷史波幅％ ２７﹒４３７
２０天平均 ５﹒８３４ 加權平均價 ５﹒８０７
５０天平均 ５﹒７０１ ＲＳＩ１４ ５５﹒７５１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２２１７﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
萬洲國際（００２８８） ５﹒９１０ ＋２﹒６０
一拖（０００３８） ３﹒５００ ＋２﹒３４
亞洲果業（０００７３） ０﹒１２０ 無升跌
中化化肥（００２９７） １﹒０７０ ＋２﹒８８
世紀陽光（００５０９） ０﹒０２９ ＋３﹒５７
雨潤食品（０１０６８） ０﹒６１０ 無升跌
惠生國際（０１３４０） ０﹒０７０ ＋４﹒４８
中糧家佳康（０１６１０） ３﹒６５０ ＋１﹒３９
心連心（０１８６６） ５﹒２９０ ＋３﹒７３
中海油化（０３９８３） ２﹒１００ ＋３﹒９６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動