《異動股》萬洲國際升近３％突破２０天線，報５﹒９１元

《經濟通通訊社１８日專訊》萬洲國際（００２８８）升２﹒６％，報５﹒９１元，升穿

２０天線（５﹒８３４元），最高價５﹒９４元，最低價５﹒７２元；成交９１９﹒６６萬股，

成交金額５３４０﹒８２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２２１７﹒５６萬元

。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９６﹒８３萬元，加權平均成交價

５﹒７９６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８００﹒０９萬元，加權平均成交價

５﹒８２３元。

現時，恒生指數報２０７８２，升４８４點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報７１４６，

升１８８點或２﹒７１％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５８％；主板成交

６８２﹒６８億元。

上證綜合指數報３２７５，升４６點或１﹒４６％，成交２７８３﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交１９２２﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒９１０ 變動 ＋２﹒６０％

最高價 ５﹒９４０ 最低價 ５﹒７２０

成交股數 ９１９﹒６６萬股 成交金額 ５３４０﹒８２萬

１０天平均 ５﹒８６８ 歷史波幅％ ２７﹒４３７

２０天平均 ５﹒８３４ 加權平均價 ５﹒８０７

５０天平均 ５﹒７０１ ＲＳＩ１４ ５５﹒７５１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２２１７﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬洲國際（００２８８） ５﹒９１０ ＋２﹒６０

一拖（０００３８） ３﹒５００ ＋２﹒３４

亞洲果業（０００７３） ０﹒１２０ 無升跌

中化化肥（００２９７） １﹒０７０ ＋２﹒８８

世紀陽光（００５０９） ０﹒０２９ ＋３﹒５７

雨潤食品（０１０６８） ０﹒６１０ 無升跌

惠生國際（０１３４０） ０﹒０７０ ＋４﹒４８

中糧家佳康（０１６１０） ３﹒６５０ ＋１﹒３９

心連心（０１８６６） ５﹒２９０ ＋３﹒７３

中海油化（０３９８３） ２﹒１００ ＋３﹒９６

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（ｅｄ）

