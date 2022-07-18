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00288 萬洲國際
即時 按盤價 升5.890 +0.130 (+2.257%)
大手異動

18/07/2022 13:06

《異動股》萬洲國際升近３％突破２０天線，報５﹒９１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》萬洲國際（００２８８）升２﹒６％，報５﹒９１元，升穿
２０天線（５﹒８３４元），最高價５﹒９４元，最低價５﹒７２元；成交９１９﹒６６萬股，
成交金額５３４０﹒８２萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２２１７﹒５６萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９６﹒８３萬元，加權平均成交價
５﹒７９６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額８００﹒０９萬元，加權平均成交價
５﹒８２３元。
　　現時，恒生指數報２０７８２，升４８４點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報７１４６，
升１８８點或２﹒７１％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５８％；主板成交
６８２﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升４６點或１﹒４６％，成交２７８３﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交１９２２﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒９１０　變動　　　　　　＋２﹒６０％
　　最高價　　　　　　５﹒９４０　最低價　　　　　　５﹒７２０
　　成交股數　　９１９﹒６６萬股　成交金額　　５３４０﹒８２萬
　　１０天平均　　　　５﹒８６８　歷史波幅％　　　２７﹒４３７
　　２０天平均　　　　５﹒８３４　加權平均價　　　　５﹒８０７
　　５０天平均　　　　５﹒７０１　ＲＳＩ１４　　　５５﹒７５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２２１７﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　５﹒９１０　＋２﹒６０
　　一拖（０００３８）　　　　３﹒５００　＋２﹒３４
　　亞洲果業（０００７３）　　０﹒１２０　　　無升跌
　　中化化肥（００２９７）　　１﹒０７０　＋２﹒８８
　　世紀陽光（００５０９）　　０﹒０２９　＋３﹒５７
　　雨潤食品（０１０６８）　　０﹒６１０　　　無升跌
　　惠生國際（０１３４０）　　０﹒０７０　＋４﹒４８
　　中糧家佳康（０１６１０）　３﹒６５０　＋１﹒３９
　　心連心（０１８６６）　　　５﹒２９０　＋３﹒７３
　　中海油化（０３９８３）　　２﹒１００　＋３﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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