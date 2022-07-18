《經濟通通訊社１８日專訊》南方明晟Ａ５０（０３００３）於１：２８ｐｍ錄得１手
２５０萬股非自動對盤，每股造６﹒４４６元，較上日收市價高１﹒７５％，涉資１６１１﹒５
萬元。
南方明晟Ａ５０現價升１﹒９７％，報６﹒４６元；成交２５０﹒０２萬股，成交金額
１６１１﹒６３萬元，主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出０億元。（ｒｗ）
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18/07/2022 13:29
《大手成交》南方明晟Ａ５０２５０萬股非自動對盤，涉１６１２萬
《經濟通通訊社１８日專訊》南方明晟Ａ５０（０３００３）於１：２８ｐｍ錄得１手
２５０萬股非自動對盤，每股造６﹒４４６元，較上日收市價高１﹒７５％，涉資１６１１﹒５
萬元。
南方明晟Ａ５０現價升１﹒９７％，報６﹒４６元；成交２５０﹒０２萬股，成交金額
１６１１﹒６３萬元，主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出０億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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