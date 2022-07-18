《異動股》開拓藥業升逾１１％突破１００天線，報１９﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１１﹒３％，報１９﹒５元，升穿

１００天線（１８﹒３３１元），最高價１９﹒５元，最低價１７﹒２元；成交４３７﹒１７萬

股，成交金額７９９１﹒５７萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入４５０９﹒６９

萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額１０７﹒７９萬元，加權平均成交價

１８﹒２３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８６８﹒８４萬元，加權

平均成交價１８﹒２１７元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４﹒８４％。

現時，恒生指數報２０８０５，升５０７點或２﹒５％；恒生中國企業指數報７１５１，升

１９３點或２﹒７８％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５９％；主板成交

７６５﹒９６億元。

上證綜合指數報３２７０，升４２點或１﹒３１％，成交３２００﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２５００，升８９點或０﹒７２％，成交２２０５﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 １９﹒５００ 變動 ＋１１﹒３０％

最高價 １９﹒５００ 最低價 １７﹒２００

成交股數 ４３７﹒１７萬股 成交金額 ７９９１﹒５７萬

１０天平均 １７﹒９０６ 歷史波幅％ ４２﹒５７５

２０天平均 １８﹒７５３ 加權平均價 １８﹒２８０

５０天平均 ２０﹒４０２ ＲＳＩ１４ ５２﹒６５０

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入４５０９﹒６９萬元；

暫連升３日，累計升幅１４﹒８４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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開拓藥業（０９９３９） １９﹒５００ ＋１１﹒３０

中國儒意（００１３６） ２﹒４１０ －０﹒８２

四環醫藥（００４６０） １﹒２００ ＋６﹒１９

中國鐵塔（００７８８） １﹒０２０ ＋２﹒００

信達生物（０１８０１） ３６﹒３５０ －１﹒３６

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） １０﹒０４０ ＋１﹒３１

藥明生物（０２２６９） ７５﹒８５０ －０﹒２０

協鑫科技（０３８００） ３﹒７７０ －１﹒０５

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒２１７ －３﹒５６

中國有贊（０８０８３） ０﹒２１０ ＋３﹒９６

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（ｅｄ）

