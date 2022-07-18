  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09939 開拓藥業－Ｂ
即時 按盤價 升18.900 +1.380 (+7.877%)
大手異動

18/07/2022 13:41

《異動股》開拓藥業升逾１１％突破１００天線，報１９﹒５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１１﹒３％，報１９﹒５元，升穿
１００天線（１８﹒３３１元），最高價１９﹒５元，最低價１７﹒２元；成交４３７﹒１７萬
股，成交金額７９９１﹒５７萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入４５０９﹒６９
萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額１０７﹒７９萬元，加權平均成交價
１８﹒２３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８６８﹒８４萬元，加權
平均成交價１８﹒２１７元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４﹒８４％。
　　現時，恒生指數報２０８０５，升５０７點或２﹒５％；恒生中國企業指數報７１５１，升
１９３點或２﹒７８％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５９％；主板成交
７６５﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２７０，升４２點或１﹒３１％，成交３２００﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５００，升８９點或０﹒７２％，成交２２０５﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１９﹒５００　變動　　　　　＋１１﹒３０％
　　最高價　　　　　１９﹒５００　最低價　　　　　１７﹒２００
　　成交股數　　４３７﹒１７萬股　成交金額　　７９９１﹒５７萬
　　１０天平均　　　１７﹒９０６　歷史波幅％　　　４２﹒５７５
　　２０天平均　　　１８﹒７５３　加權平均價　　　１８﹒２８０
　　５０天平均　　　２０﹒４０２　ＲＳＩ１４　　　５２﹒６５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入４５０９﹒６９萬元；
暫連升３日，累計升幅１４﹒８４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開拓藥業（０９９３９）　　　１９﹒５００　＋１１﹒３０
　　中國儒意（００１３６）　　　　２﹒４１０　　－０﹒８２
　　四環醫藥（００４６０）　　　　１﹒２００　　＋６﹒１９
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０２０　　＋２﹒００
　　信達生物（０１８０１）　　　３６﹒３５０　　－１﹒３６
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　１０﹒０４０　　＋１﹒３１
　　藥明生物（０２２６９）　　　７５﹒８５０　　－０﹒２０
　　協鑫科技（０３８００）　　　　３﹒７７０　　－１﹒０５
　　新銳醫藥（０６１０８）　　　　０﹒２１７　　－３﹒５６
　　中國有贊（０８０８３）　　　　０﹒２１０　　＋３﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰24/06/2022 10:45  《異動股》和黃醫藥（１３）升７％，瑞信維持目標３８﹒７５元

其他大手異動
More

23/06/2022 09:26  《中概異動》再鼎醫藥升一成，下周一起在聯交所轉為雙重主要上市

22/06/2022 09:26  《異動股》百濟神州高開３％，百澤安聯合化療上市許可申請獲受理

16/06/2022 10:58  《異動股》中國儒意（００１３６）升近１０％，報２﹒６８元

14/06/2022 09:44  《異動股》三葉草生物升５％，新冠加強針研究首批受試者完成接種

13/06/2022 10:12  《異動股》開拓藥業挫近１１％失守５０天線，報２０元

備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金