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00968 信義光能
即時 按盤價 升12.200 +0.520 (+4.452%)
大手異動

18/07/2022 13:45

《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒０４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒０８％，報１２﹒０４元，最
高價１２﹒０４元，最低價１１﹒５４元，創１個月新低；成交１０２２﹒２１萬股，成交金額
１﹒２１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２７９６﹒９６萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額３０５﹒１７萬元，加權平均成交價１１﹒７２７元；現時最大淨
被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８００﹒６７萬元，加權平均成交價１１﹒８１２元。
　　現時，恒生指數報２０８０２，升５０４點或２﹒４９％；恒生中國企業指數報７１５０，
升１９２點或２﹒７７％；恒生科技指數報４５５６，升１１６點或２﹒６３％；主板成交
７７３﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升４５點或１﹒３９％，成交３２４６﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１３，升１０２點或０﹒８３％，成交２２３４﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒０４０　變動　　　　＋３﹒０８％
　　最高價　　　　　　１２﹒０４０　最低價　　　１１﹒５４０
　　成交股數　　１０２２﹒２１萬股　成交金額　　　１﹒２１億
　　１０天平均　　　　１２﹒１２８　歷史波幅％　３８﹒９６８
　　２０天平均　　　　１２﹒２７０　加權平均價　１１﹒８０１
　　５０天平均　　　　１２﹒７３１　ＲＳＩ１４　４４﹒１０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２７９６﹒９６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　　１２﹒０４０　＋３﹒０８
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　　０﹒１６５　－２﹒３７
　　北京能源國際（００６８６）　　　　０﹒２４０　＋２﹒１３
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　　０﹒２９５　　　無升跌
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒２３０　＋６﹒９６
　　陽光能源（００７５７）　　　　　　０﹒３７０　＋１﹒３７
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　　０﹒０４７　－２﹒０８
　　北控清潔能源集團（０１２５０）　　０﹒０７６　＋２﹒７０
　　金風科技（０２２０８）　　　　　１４﹒５００　　　無升跌
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　　３﹒７６０　－１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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