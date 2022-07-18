《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒０４元

《經濟通通訊社１８日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒０８％，報１２﹒０４元，最
高價１２﹒０４元，最低價１１﹒５４元，創１個月新低；成交１０２２﹒２１萬股，成交金額
１﹒２１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２７９６﹒９６萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額３０５﹒１７萬元，加權平均成交價１１﹒７２７元；現時最大淨
被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８００﹒６７萬元，加權平均成交價１１﹒８１２元。
現時，恒生指數報２０８０２，升５０４點或２﹒４９％；恒生中國企業指數報７１５０，
升１９２點或２﹒７７％；恒生科技指數報４５５６，升１１６點或２﹒６３％；主板成交
７７３﹒５３億元。
上證綜合指數報３２７３，升４５點或１﹒３９％，成交３２４６﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２５１３，升１０２點或０﹒８３％，成交２２３４﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒０４０ 變動 ＋３﹒０８％
最高價 １２﹒０４０ 最低價 １１﹒５４０
成交股數 １０２２﹒２１萬股 成交金額 １﹒２１億
１０天平均 １２﹒１２８ 歷史波幅％ ３８﹒９６８
２０天平均 １２﹒２７０ 加權平均價 １１﹒８０１
５０天平均 １２﹒７３１ ＲＳＩ１４ ４４﹒１０８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２７９６﹒９６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １２﹒０４０ ＋３﹒０８
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１６５ －２﹒３７
北京能源國際（００６８６） ０﹒２４０ ＋２﹒１３
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２９５ 無升跌
水發興業能源（００７５０） １﹒２３０ ＋６﹒９６
陽光能源（００７５７） ０﹒３７０ ＋１﹒３７
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４７ －２﹒０８
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７６ ＋２﹒７０
金風科技（０２２０８） １４﹒５００ 無升跌
協鑫科技（０３８００） ３﹒７６０ －１﹒３１
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（ｅｄ）
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