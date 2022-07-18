《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒０４元

《經濟通通訊社１８日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒０８％，報１２﹒０４元，最

高價１２﹒０４元，最低價１１﹒５４元，創１個月新低；成交１０２２﹒２１萬股，成交金額

１﹒２１億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２７９６﹒９６萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根大通，金額３０５﹒１７萬元，加權平均成交價１１﹒７２７元；現時最大淨

被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１８００﹒６７萬元，加權平均成交價１１﹒８１２元。

現時，恒生指數報２０８０２，升５０４點或２﹒４９％；恒生中國企業指數報７１５０，

升１９２點或２﹒７７％；恒生科技指數報４５５６，升１１６點或２﹒６３％；主板成交

７７３﹒５３億元。

上證綜合指數報３２７３，升４５點或１﹒３９％，成交３２４６﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２５１３，升１０２點或０﹒８３％，成交２２３４﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒０４０ 變動 ＋３﹒０８％

最高價 １２﹒０４０ 最低價 １１﹒５４０

成交股數 １０２２﹒２１萬股 成交金額 １﹒２１億

１０天平均 １２﹒１２８ 歷史波幅％ ３８﹒９６８

２０天平均 １２﹒２７０ 加權平均價 １１﹒８０１

５０天平均 １２﹒７３１ ＲＳＩ１４ ４４﹒１０８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２７９６﹒９６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義光能（００９６８） １２﹒０４０ ＋３﹒０８

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１６５ －２﹒３７

北京能源國際（００６８６） ０﹒２４０ ＋２﹒１３

卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２９５ 無升跌

水發興業能源（００７５０） １﹒２３０ ＋６﹒９６

陽光能源（００７５７） ０﹒３７０ ＋１﹒３７

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４７ －２﹒０８

北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７６ ＋２﹒７０

金風科技（０２２０８） １４﹒５００ 無升跌

協鑫科技（０３８００） ３﹒７６０ －１﹒３１

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（ｅｄ）

