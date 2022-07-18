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01368 特步國際
即時 按盤價 升14.060 +0.200 (+1.443%)
大手異動

18/07/2022 13:48

《大手成交》特步國際一手２００萬股交叉盤，涉資２８１０萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》特步國際（０１３６８）於１：４７ｐｍ錄得１手２００萬股
交叉盤，每股造１４﹒０５元，較上日收市價高１﹒３７％，涉資２８１０萬元。
　　特步國際現價升１﹒３％，報１４﹒０４元；成交９３７﹒３２萬股，成交金額１﹒３億元
，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１１０２﹒９８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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