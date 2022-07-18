《中概異動》小米升近５％突破１００天線，報１３﹒０８元

《經濟通通訊社１８日專訊》小米（０１８１０）升４﹒９８％，報１３﹒０８元，較
ＡＤＲ收市高出６﹒９５％，升穿１００天線（１２﹒７７５元），最高價１３﹒１元，最低價
１２﹒４２元；成交５１６４﹒９６萬股，成交金額６﹒６２億元；主動買沽比率６０：４０，
資金淨主動買入１﹒３２億元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ
ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２１１５﹒５８萬元，加權平均成交價１２﹒７６５元；現時最
大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額３２５８﹒３５萬元，加權平均成交價１２﹒８３１元
。
現時，恒生指數報２０８０２，升５０４點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報７１５３，
升１９５點或２﹒８％；恒生科技指數報４５６１，升１２１點或２﹒７３％；主板成交
８４９﹒３８億元。
上證綜合指數報３２７１，升４３點或１﹒３４％，成交３６５５﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２５０３，升９２點或０﹒７５％，成交２５０４﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒０８０ 變動 ＋４﹒９８％
最高價 １３﹒１００ 最低價 １２﹒４２０
成交股數 ５１６４﹒９６萬股 成交金額 ６﹒６２億
１０天平均 １３﹒０１０ 歷史波幅％ ５５﹒８８８
２０天平均 １２﹒９４１ 加權平均價 １２﹒８２４
５０天平均 １２﹒１３８ ＲＳＩ１４ ５４﹒１７７
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒３２億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １３﹒１ ＋４﹒９８
騰訊（００７００） ３３１﹒０ ＋１﹒８５
快手（０１０２４） ８１﹒１ ＋３﹒９７
理想汽車（０２０１５） １５１﹒８ ＋０﹒５３
美團（０３６９０） １８９﹒９ ＋５﹒９７
京東集團（０９６１８） ２４６﹒０ ＋３﹒９７
小鵬汽車（０９８６８） １１２﹒９ －２﹒４２
百度（０９８８８） １４１﹒２ ＋２﹒８４
阿里（０９９８８） １０３﹒７ ＋１﹒４７
網易（０９９９９） １３７﹒０ ＋１﹒７８
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（ｅｄ）
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