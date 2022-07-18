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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 升13.160 +0.700 (+5.618%)
大手異動

18/07/2022 14:23

《中概異動》小米升近５％突破１００天線，報１３﹒０８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》小米（０１８１０）升４﹒９８％，報１３﹒０８元，較
ＡＤＲ收市高出６﹒９５％，升穿１００天線（１２﹒７７５元），最高價１３﹒１元，最低價
１２﹒４２元；成交５１６４﹒９６萬股，成交金額６﹒６２億元；主動買沽比率６０：４０，
資金淨主動買入１﹒３２億元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　
ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額２１１５﹒５８萬元，加權平均成交價１２﹒７６５元；現時最
大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額３２５８﹒３５萬元，加權平均成交價１２﹒８３１元

　　現時，恒生指數報２０８０２，升５０４點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報７１５３，
升１９５點或２﹒８％；恒生科技指數報４５６１，升１２１點或２﹒７３％；主板成交
８４９﹒３８億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升４３點或１﹒３４％，成交３６５５﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，升９２點或０﹒７５％，成交２５０４﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１３﹒０８０　變動　　　　＋４﹒９８％
　　最高價　　　　　　１３﹒１００　最低價　　　１２﹒４２０
　　成交股數　　５１６４﹒９６萬股　成交金額　　　６﹒６２億
　　１０天平均　　　　１３﹒０１０　歷史波幅％　５５﹒８８８
　　２０天平均　　　　１２﹒９４１　加權平均價　１２﹒８２４
　　５０天平均　　　　１２﹒１３８　ＲＳＩ１４　５４﹒１７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒３２億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒１　＋４﹒９８
　　騰訊（００７００）　　　３３１﹒０　＋１﹒８５
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒１　＋３﹒９７
　　理想汽車（０２０１５）　１５１﹒８　＋０﹒５３
　　美團（０３６９０）　　　１８９﹒９　＋５﹒９７
　　京東集團（０９６１８）　２４６﹒０　＋３﹒９７
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１２﹒９　－２﹒４２
　　百度（０９８８８）　　　１４１﹒２　＋２﹒８４
　　阿里（０９９８８）　　　１０３﹒７　＋１﹒４７
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒０　＋１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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