《中概異動》小米升近５％突破１００天線，報１３﹒０８元

《經濟通通訊社１８日專訊》小米（０１８１０）升４﹒９８％，報１３﹒０８元，較

ＡＤＲ收市高出６﹒９５％，升穿１００天線（１２﹒７７５元），最高價１３﹒１元，最低價

１２﹒４２元；成交５１６４﹒９６萬股，成交金額６﹒６２億元；主動買沽比率６０：４０，

資金淨主動買入１﹒３２億元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ

ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２１１５﹒５８萬元，加權平均成交價１２﹒７６５元；現時最

大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額３２５８﹒３５萬元，加權平均成交價１２﹒８３１元

。

現時，恒生指數報２０８０２，升５０４點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報７１５３，

升１９５點或２﹒８％；恒生科技指數報４５６１，升１２１點或２﹒７３％；主板成交

８４９﹒３８億元。

上證綜合指數報３２７１，升４３點或１﹒３４％，成交３６５５﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，升９２點或０﹒７５％，成交２５０４﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒０８０ 變動 ＋４﹒９８％

最高價 １３﹒１００ 最低價 １２﹒４２０

成交股數 ５１６４﹒９６萬股 成交金額 ６﹒６２億

１０天平均 １３﹒０１０ 歷史波幅％ ５５﹒８８８

２０天平均 １２﹒９４１ 加權平均價 １２﹒８２４

５０天平均 １２﹒１３８ ＲＳＩ１４ ５４﹒１７７

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒３２億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １３﹒１ ＋４﹒９８

騰訊（００７００） ３３１﹒０ ＋１﹒８５

快手（０１０２４） ８１﹒１ ＋３﹒９７

理想汽車（０２０１５） １５１﹒８ ＋０﹒５３

美團（０３６９０） １８９﹒９ ＋５﹒９７

京東集團（０９６１８） ２４６﹒０ ＋３﹒９７

小鵬汽車（０９８６８） １１２﹒９ －２﹒４２

百度（０９８８８） １４１﹒２ ＋２﹒８４

阿里（０９９８８） １０３﹒７ ＋１﹒４７

網易（０９９９９） １３７﹒０ ＋１﹒７８

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（ｅｄ）

