《異動股》揚科集團跌近２０％創新低，報０﹒１６元

《經濟通通訊社１８日專訊》揚科集團（０１４６０）跌１９﹒６％，報０﹒１６元，最低

價０﹒１６元，創上市新低，最高價０﹒１８元；成交１﹒６萬股，成交金額２７２０元；主動

買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１４４０元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達，金

額１４４０元，加權平均成交價０﹒１８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

２７﹒２７％。

現時，恒生指數報２０７８２，升４８４點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報７１４５，

升１８７點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５７％；主板成交

８６５﹒８１億元。

上證綜合指數報３２７１，升４３點或１﹒３６％，成交３７５５﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０７，升９６點或０﹒７８％，成交２５６９﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６０ 變動 －１９﹒６０％

最高價 ０﹒１８０ 最低價 ０﹒１６０

成交股數 １﹒６萬股 成交金額 ２７２０

１０天平均 ０﹒２０１ 歷史波幅％ ８２﹒７７９

２０天平均 ０﹒２１９ 加權平均價 ０﹒１７０

５０天平均 ０﹒２４９ ＲＳＩ１４ ２２﹒８２０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１４４０元；暫連跌２日，

累計跌幅２７﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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揚科集團（０１４６０） ０﹒１６ －１９﹒６０

中國軟件國際（００３５４） ７﹒５４ ＋３﹒１５

民航信息（００６９６） １３﹒８８ －０﹒１４

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒０３ －０﹒６６

博維智慧（０１２０４） １﹒２５ ＋２﹒４６

世紀睿科（０１４５０） ３﹒８６ ＋１﹒５８

新意網集團（０１６８６） ５﹒７０ ＋２﹒５２

中國通號（０３９６９） ２﹒４９ ＋０﹒４０

百融雲（０６６０８） ８﹒５７ ＋３﹒７５

萬國數據（０９６９８） ２７﹒６０ ＋６﹒３６

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（ｅｄ）

