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01460 揚科集團
即時 按盤價 跌0.181 -0.018 (-9.045%)
大手異動

18/07/2022 14:32

《異動股》揚科集團跌近２０％創新低，報０﹒１６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》揚科集團（０１４６０）跌１９﹒６％，報０﹒１６元，最低
價０﹒１６元，創上市新低，最高價０﹒１８元；成交１﹒６萬股，成交金額２７２０元；主動
買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１４４０元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達，金
額１４４０元，加權平均成交價０﹒１８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２７﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２０７８２，升４８４點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報７１４５，
升１８７點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５７％；主板成交
８６５﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升４３點或１﹒３６％，成交３７５５﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０７，升９６點或０﹒７８％，成交２５６９﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１６０　變動　　　　－１９﹒６０％
　　最高價　　　０﹒１８０　最低價　　　　　０﹒１６０
　　成交股數　　１﹒６萬股　成交金額　　　　　２７２０
　　１０天平均　０﹒２０１　歷史波幅％　　８２﹒７７９
　　２０天平均　０﹒２１９　加權平均價　　　０﹒１７０
　　５０天平均　０﹒２４９　ＲＳＩ１４　　２２﹒８２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１４４０元；暫連跌２日，
累計跌幅２７﹒２７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　揚科集團（０１４６０）　　　　０﹒１６　－１９﹒６０
　　中國軟件國際（００３５４）　　７﹒５４　　＋３﹒１５
　　民航信息（００６９６）　　　１３﹒８８　　－０﹒１４
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　６﹒０３　　－０﹒６６
　　博維智慧（０１２０４）　　　　１﹒２５　　＋２﹒４６
　　世紀睿科（０１４５０）　　　　３﹒８６　　＋１﹒５８
　　新意網集團（０１６８６）　　　５﹒７０　　＋２﹒５２
　　中國通號（０３９６９）　　　　２﹒４９　　＋０﹒４０
　　百融雲（０６６０８）　　　　　８﹒５７　　＋３﹒７５
　　萬國數據（０９６９８）　　　２７﹒６０　　＋６﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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