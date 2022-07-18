《異動股》揚科集團跌近２０％創新低，報０﹒１６元

《經濟通通訊社１８日專訊》揚科集團（０１４６０）跌１９﹒６％，報０﹒１６元，最低
價０﹒１６元，創上市新低，最高價０﹒１８元；成交１﹒６萬股，成交金額２７２０元；主動
買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１４４０元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達，金
額１４４０元，加權平均成交價０﹒１８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２７﹒２７％。
現時，恒生指數報２０７８２，升４８４點或２﹒３９％；恒生中國企業指數報７１４５，
升１８７點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５４，升１１４點或２﹒５７％；主板成交
８６５﹒８１億元。
上證綜合指數報３２７１，升４３點或１﹒３６％，成交３７５５﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２５０７，升９６點或０﹒７８％，成交２５６９﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６０ 變動 －１９﹒６０％
最高價 ０﹒１８０ 最低價 ０﹒１６０
成交股數 １﹒６萬股 成交金額 ２７２０
１０天平均 ０﹒２０１ 歷史波幅％ ８２﹒７７９
２０天平均 ０﹒２１９ 加權平均價 ０﹒１７０
５０天平均 ０﹒２４９ ＲＳＩ１４ ２２﹒８２０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１４４０元；暫連跌２日，
累計跌幅２７﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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揚科集團（０１４６０） ０﹒１６ －１９﹒６０
中國軟件國際（００３５４） ７﹒５４ ＋３﹒１５
民航信息（００６９６） １３﹒８８ －０﹒１４
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒０３ －０﹒６６
博維智慧（０１２０４） １﹒２５ ＋２﹒４６
世紀睿科（０１４５０） ３﹒８６ ＋１﹒５８
新意網集團（０１６８６） ５﹒７０ ＋２﹒５２
中國通號（０３９６９） ２﹒４９ ＋０﹒４０
百融雲（０６６０８） ８﹒５７ ＋３﹒７５
萬國數據（０９６９８） ２７﹒６０ ＋６﹒３６
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（ｅｄ）
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