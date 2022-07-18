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02699 新明中國
即時 按盤價 跌0.026 -0.002 (-7.143%)
大手異動

18/07/2022 14:53

《異動股》新明中國跌逾２１％創新低，報０﹒０２２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新明中國（０２６９９）跌２１﹒４３％，報０﹒０２２元，
最低價０﹒０２２元，創上市新低，最高價０﹒０２２元；成交２０００股，成交金額４４元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４４元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，
金額４４元，加權平均成交價０﹒０２２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２０７８７，升４８９點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報７１４８，
升１９０點或２﹒７４％；恒生科技指數報４５６３，升１２３點或２﹒７７％；主板成交
９０７﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升４６點或１﹒４６％，成交４０９０﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２３，升１１２點或０﹒９１％，成交２７７５﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０２２　變動　　　　－２１﹒４３％
　　最高價　　　０﹒０２２　最低價　　　　　０﹒０２２
　　成交股數　　２０００股　成交金額　　　　　　　４４
　　１０天平均　０﹒０２９　歷史波幅％　１７２﹒５５６
　　２０天平均　０﹒０３２　加權平均價　　　０﹒０２２
　　５０天平均　０﹒０３３　ＲＳＩ１４　　３３﹒０５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４４元；暫連跌２日，累計
跌幅２６﹒６７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新明中國（０２６９９）　　　　０﹒０２２　－２１﹒４３
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒６００　　＋１﹒０９
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒９００　　＋３﹒１５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３３０　　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒１５０　　＋４﹒１１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒４５０　　＋３﹒１４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒６００　　＋０﹒５４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５２０　　＋６﹒３４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒２２０　　＋３﹒５８
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒１６０　　＋３﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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