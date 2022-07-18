《異動股》新明中國跌逾２１％創新低，報０﹒０２２元

《經濟通通訊社１８日專訊》新明中國（０２６９９）跌２１﹒４３％，報０﹒０２２元，
最低價０﹒０２２元，創上市新低，最高價０﹒０２２元；成交２０００股，成交金額４４元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４４元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，
金額４４元，加權平均成交價０﹒０２２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２６﹒６７％。
現時，恒生指數報２０７８７，升４８９點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報７１４８，
升１９０點或２﹒７４％；恒生科技指數報４５６３，升１２３點或２﹒７７％；主板成交
９０７﹒４９億元。
上證綜合指數報３２７５，升４６點或１﹒４６％，成交４０９０﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２５２３，升１１２點或０﹒９１％，成交２７７５﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２２ 變動 －２１﹒４３％
最高價 ０﹒０２２ 最低價 ０﹒０２２
成交股數 ２０００股 成交金額 ４４
１０天平均 ０﹒０２９ 歷史波幅％ １７２﹒５５６
２０天平均 ０﹒０３２ 加權平均價 ０﹒０２２
５０天平均 ０﹒０３３ ＲＳＩ１４ ３３﹒０５２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４４元；暫連跌２日，累計
跌幅２６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新明中國（０２６９９） ０﹒０２２ －２１﹒４３
新地（０００１６） ９２﹒６００ ＋１﹒０９
中海外（００６８８） ２２﹒９００ ＋３﹒１５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３３０ 無升跌
龍湖（００９６０） ２９﹒１５０ ＋４﹒１１
潤地（０１１０９） ３４﹒４５０ ＋３﹒１４
長實（０１１１３） ５５﹒６００ ＋０﹒５４
碧桂園（０２００７） ３﹒５２０ ＋６﹒３４
萬科企業（０２２０２） １６﹒２２０ ＋３﹒５８
綠城（０３９００） １６﹒１６０ ＋３﹒５９
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（ｅｄ）
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