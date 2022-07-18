《異動股》新明中國跌逾２１％創新低，報０﹒０２２元

《經濟通通訊社１８日專訊》新明中國（０２６９９）跌２１﹒４３％，報０﹒０２２元，

最低價０﹒０２２元，創上市新低，最高價０﹒０２２元；成交２０００股，成交金額４４元；

主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４４元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股，

金額４４元，加權平均成交價０﹒０２２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

２６﹒６７％。

現時，恒生指數報２０７８７，升４８９點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報７１４８，

升１９０點或２﹒７４％；恒生科技指數報４５６３，升１２３點或２﹒７７％；主板成交

９０７﹒４９億元。

上證綜合指數報３２７５，升４６點或１﹒４６％，成交４０９０﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２５２３，升１１２點或０﹒９１％，成交２７７５﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０２２ 變動 －２１﹒４３％

最高價 ０﹒０２２ 最低價 ０﹒０２２

成交股數 ２０００股 成交金額 ４４

１０天平均 ０﹒０２９ 歷史波幅％ １７２﹒５５６

２０天平均 ０﹒０３２ 加權平均價 ０﹒０２２

５０天平均 ０﹒０３３ ＲＳＩ１４ ３３﹒０５２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４４元；暫連跌２日，累計

跌幅２６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新明中國（０２６９９） ０﹒０２２ －２１﹒４３

新地（０００１６） ９２﹒６００ ＋１﹒０９

中海外（００６８８） ２２﹒９００ ＋３﹒１５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３３０ 無升跌

龍湖（００９６０） ２９﹒１５０ ＋４﹒１１

潤地（０１１０９） ３４﹒４５０ ＋３﹒１４

長實（０１１１３） ５５﹒６００ ＋０﹒５４

碧桂園（０２００７） ３﹒５２０ ＋６﹒３４

萬科企業（０２２０２） １６﹒２２０ ＋３﹒５８

綠城（０３９００） １６﹒１６０ ＋３﹒５９

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（ｅｄ）

