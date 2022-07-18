《異動股》浙江世寶漲逾１０％突破１０天線，報２﹒１１元

《經濟通通訊社１８日專訊》浙江世寶（０１０５７）升１０﹒４７％，報２﹒１１元，升

穿１０天線（２﹒０７９元），最高價２﹒１２元，最低價１﹒９３元；成交１３４３﹒２萬股

，成交金額２７４６﹒５７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入８３８﹒８萬元。

現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５５﹒３７萬元，加權平均成交價２﹒０３６元

；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１４７﹒６６萬元，加權平均成交價

２﹒０４４元。

現時，恒生指數報２０７９６，升４９８點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報７１５２，

升１９４點或２﹒８％；恒生科技指數報４５６６，升１２６點或２﹒８４％；主板成交

９２０﹒１８億元。

上證綜合指數報３２７７，升４９點或１﹒５３％，成交４１８７﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１２５２７，升１１６點或０﹒９４％，成交２８３６﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１１０ 變動 ＋１０﹒４７％

最高價 ２﹒１２０ 最低價 １﹒９３０

成交股數 １３４３﹒２萬股 成交金額 ２７４６﹒５７萬

１０天平均 ２﹒０７９ 歷史波幅％ １４５﹒７０５

２０天平均 ２﹒２３８ 加權平均價 ２﹒０４５

５０天平均 １﹒８３６ ＲＳＩ１４ ５１﹒６８３

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入８３８﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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浙江世寶（０１０５７） ２﹒１１０ ＋１０﹒４７

德昌（００１７９） ９﹒５００ ＋０﹒７４

五菱汽車（００３０５） １﹒２００ ＋２﹒５６

敏實集團（００４２５） ２１﹒４５０ －０﹒２３

鄭煤機（００５６４） １０﹒４００ ＋２﹒９７

首控集團（０１２６９） ０﹒３７５ 無升跌

耐世特（０１３１６） ５﹒７１０ －１﹒２１

英恒科技（０１７６０） ６﹒５００ ＋０﹒４６

福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒２５０ ＋１﹒１６

華眾車載（０６８３０） ２﹒７３０ ＋５﹒００

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（ｅｄ）

