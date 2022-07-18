《異動股》浙江世寶漲逾１０％突破１０天線，報２﹒１１元

《經濟通通訊社１８日專訊》浙江世寶（０１０５７）升１０﹒４７％，報２﹒１１元，升
穿１０天線（２﹒０７９元），最高價２﹒１２元，最低價１﹒９３元；成交１３４３﹒２萬股
，成交金額２７４６﹒５７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入８３８﹒８萬元。
現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５５﹒３７萬元，加權平均成交價２﹒０３６元
；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１４７﹒６６萬元，加權平均成交價
２﹒０４４元。
現時，恒生指數報２０７９６，升４９８點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報７１５２，
升１９４點或２﹒８％；恒生科技指數報４５６６，升１２６點或２﹒８４％；主板成交
９２０﹒１８億元。
上證綜合指數報３２７７，升４９點或１﹒５３％，成交４１８７﹒１８億元人民幣。
深證成份指數報１２５２７，升１１６點或０﹒９４％，成交２８３６﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１１０ 變動 ＋１０﹒４７％
最高價 ２﹒１２０ 最低價 １﹒９３０
成交股數 １３４３﹒２萬股 成交金額 ２７４６﹒５７萬
１０天平均 ２﹒０７９ 歷史波幅％ １４５﹒７０５
２０天平均 ２﹒２３８ 加權平均價 ２﹒０４５
５０天平均 １﹒８３６ ＲＳＩ１４ ５１﹒６８３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入８３８﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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浙江世寶（０１０５７） ２﹒１１０ ＋１０﹒４７
德昌（００１７９） ９﹒５００ ＋０﹒７４
五菱汽車（００３０５） １﹒２００ ＋２﹒５６
敏實集團（００４２５） ２１﹒４５０ －０﹒２３
鄭煤機（００５６４） １０﹒４００ ＋２﹒９７
首控集團（０１２６９） ０﹒３７５ 無升跌
耐世特（０１３１６） ５﹒７１０ －１﹒２１
英恒科技（０１７６０） ６﹒５００ ＋０﹒４６
福耀玻璃（０３６０６） ３９﹒２５０ ＋１﹒１６
華眾車載（０６８３０） ２﹒７３０ ＋５﹒００
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（ｅｄ）
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