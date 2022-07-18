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01057 浙江世寶
即時 按盤價 升2.140 +0.230 (+12.042%)
大手異動

18/07/2022 14:59

《異動股》浙江世寶漲逾１０％突破１０天線，報２﹒１１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》浙江世寶（０１０５７）升１０﹒４７％，報２﹒１１元，升
穿１０天線（２﹒０７９元），最高價２﹒１２元，最低價１﹒９３元；成交１３４３﹒２萬股
，成交金額２７４６﹒５７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入８３８﹒８萬元。
現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５５﹒３７萬元，加權平均成交價２﹒０３６元
；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１４７﹒６６萬元，加權平均成交價
２﹒０４４元。
　　現時，恒生指數報２０７９６，升４９８點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報７１５２，
升１９４點或２﹒８％；恒生科技指數報４５６６，升１２６點或２﹒８４％；主板成交
９２０﹒１８億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升４９點或１﹒５３％，成交４１８７﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２７，升１１６點或０﹒９４％，成交２８３６﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒１１０　變動　　　　　＋１０﹒４７％
　　最高價　　　　　　２﹒１２０　最低價　　　　　　１﹒９３０
　　成交股數　　１３４３﹒２萬股　成交金額　　２７４６﹒５７萬
　　１０天平均　　　　２﹒０７９　歷史波幅％　　１４５﹒７０５
　　２０天平均　　　　２﹒２３８　加權平均價　　　　２﹒０４５
　　５０天平均　　　　１﹒８３６　ＲＳＩ１４　　　５１﹒６８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入８３８﹒８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浙江世寶（０１０５７）　　２﹒１１０　＋１０﹒４７
　　德昌（００１７９）　　　　９﹒５００　　＋０﹒７４
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒２００　　＋２﹒５６
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒４５０　　－０﹒２３
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒４００　　＋２﹒９７
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒３７５　　　　無升跌
　　耐世特（０１３１６）　　　５﹒７１０　　－１﹒２１
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒５００　　＋０﹒４６
　　福耀玻璃（０３６０６）　３９﹒２５０　　＋１﹒１６
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒７３０　　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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