《異動股》建行（００９３９）升逾３％，報５﹒０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》建行（００９３９）升３﹒０６％，報５﹒０５元，最高價

５﹒０５元，最低價４﹒９１元；成交１﹒６３億股，成交金額８﹒１５億元；主動買沽比率

５４：４６，資金淨主動買入５９１５﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ

ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額６０５３﹒９８萬元，加權平均成交價５﹒０１４元

；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４６２１﹒６２萬元，加權平均成交價５﹒０１４元。

現時，恒生指數報２０７７１，升４７４點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７１４５，

升１８７點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６１％；主板成交

９３０﹒５５億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒０５０ 變動 ＋３﹒０６％

最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒９１０

成交股數 １﹒６３億股 成交金額 ８﹒１５億

１０天平均 ５﹒１１５ 歷史波幅％ １８﹒２５０

２０天平均 ５﹒１５５ 加權平均價 ５﹒００５

５０天平均 ５﹒１７０ ＲＳＩ１４ ４３﹒３４５

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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５９１５﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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建行（００９３９） ５﹒０５ ＋３﹒０６

農行（０１２８８） ２﹒５６ ＋１﹒９９

工行（０１３９８） ４﹒１２ ＋２﹒７４

郵儲行（０１６５８） ５﹒２２ ＋４﹒８２

民行（０１９８８） ２﹒５５ ＋０﹒７９

交銀（０３３２８） ４﹒６３ ＋２﹒２１

中金（０３９０８） １４﹒８４ ＋１﹒３７

招行（０３９６８） ４２﹒７０ ＋３﹒２６

中行（０３９８８） ２﹒７６ ＋２﹒６０

中信証券（０６０３０） １６﹒００ ＋０﹒８８

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（ｅｄ）

