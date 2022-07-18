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00939 建設銀行
即時 按盤價 升5.050 +0.150 (+3.061%)
大手異動

18/07/2022 15:03

《異動股》建行（００９３９）升逾３％，報５﹒０５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》建行（００９３９）升３﹒０６％，報５﹒０５元，最高價
５﹒０５元，最低價４﹒９１元；成交１﹒６３億股，成交金額８﹒１５億元；主動買沽比率
５４：４６，資金淨主動買入５９１５﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ　
ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額６０５３﹒９８萬元，加權平均成交價５﹒０１４元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４６２１﹒６２萬元，加權平均成交價５﹒０１４元。
　　現時，恒生指數報２０７７１，升４７４點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７１４５，
升１８７點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６１％；主板成交
９３０﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒０５０　變動　　　　＋３﹒０６％
　　最高價　　　　５﹒０５０　最低價　　　　４﹒９１０
　　成交股數　　１﹒６３億股　成交金額　　　８﹒１５億
　　１０天平均　　５﹒１１５　歷史波幅％　１８﹒２５０
　　２０天平均　　５﹒１５５　加權平均價　　５﹒００５
　　５０天平均　　５﹒１７０　ＲＳＩ１４　４３﹒３４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５９１５﹒６２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０５　＋３﹒０６
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５６　＋１﹒９９
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１２　＋２﹒７４
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒２２　＋４﹒８２
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒５５　＋０﹒７９
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒６３　＋２﹒２１
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒８４　＋１﹒３７
　　招行（０３９６８）　　　４２﹒７０　＋３﹒２６
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７６　＋２﹒６０
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒００　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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