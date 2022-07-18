《異動股》建行（００９３９）升逾３％，報５﹒０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》建行（００９３９）升３﹒０６％，報５﹒０５元，最高價
５﹒０５元，最低價４﹒９１元；成交１﹒６３億股，成交金額８﹒１５億元；主動買沽比率
５４：４６，資金淨主動買入５９１５﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ
ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額６０５３﹒９８萬元，加權平均成交價５﹒０１４元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４６２１﹒６２萬元，加權平均成交價５﹒０１４元。
現時，恒生指數報２０７７１，升４７４點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７１４５，
升１８７點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６１％；主板成交
９３０﹒５５億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒０５０ 變動 ＋３﹒０６％
最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒９１０
成交股數 １﹒６３億股 成交金額 ８﹒１５億
１０天平均 ５﹒１１５ 歷史波幅％ １８﹒２５０
２０天平均 ５﹒１５５ 加權平均價 ５﹒００５
５０天平均 ５﹒１７０ ＲＳＩ１４ ４３﹒３４５
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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入５９１５﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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建行（００９３９） ５﹒０５ ＋３﹒０６
農行（０１２８８） ２﹒５６ ＋１﹒９９
工行（０１３９８） ４﹒１２ ＋２﹒７４
郵儲行（０１６５８） ５﹒２２ ＋４﹒８２
民行（０１９８８） ２﹒５５ ＋０﹒７９
交銀（０３３２８） ４﹒６３ ＋２﹒２１
中金（０３９０８） １４﹒８４ ＋１﹒３７
招行（０３９６８） ４２﹒７０ ＋３﹒２６
中行（０３９８８） ２﹒７６ ＋２﹒６０
中信証券（０６０３０） １６﹒００ ＋０﹒８８
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（ｅｄ）
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