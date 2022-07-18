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02943 稀鎂科技
即時 按盤價 跌0.400 -0.280 (-41.176%)
大手異動

18/07/2022 15:04

《異動股》稀鎂科技（０２９４３）跌逾４９％，報０﹒３４５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》稀鎂科技（０２９４３）跌４９﹒２６％，報０﹒３４５元，
最低價０﹒２５元，創５２周新低，最高價０﹒８元；成交３﹒５萬股，成交金額１﹒１１萬元
；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出３９００元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券
國際，金額７５００元，加權平均成交價０﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額２２００元，加權平均成交價０﹒７３３元。
　　現時，恒生指數報２０７７５，升４７７點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報７１４６，
升１８８點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６％；主板成交
９３２﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３４５　變動　　　　－４９﹒２６％
　　最高價　　　０﹒８００　最低價　　　　　０﹒２５０
　　成交股數　　３﹒５萬股　成交金額　　　　１﹒１１萬
　　１０天平均　０﹒６６６　歷史波幅％　　５９﹒７１４
　　２０天平均　０﹒７００　加權平均價　　　０﹒３１７
　　５０天平均　０﹒８５０　ＲＳＩ１４　　１９﹒３８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出３９００元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　稀鎂科技（０２９４３）　　　０﹒３４５　－４９﹒２６
　　新時代能源（００１６６）　　０﹒１３２　＋１６﹒８１
　　南方錳業（０１０９１）　　　０﹒８８０　　＋７﹒３２
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒５４０　　＋５﹒３９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７７﹒７５０　　＋０﹒８４
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒６９０　　　　　　－
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒８３０　　＋２﹒４７
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒７８０　　＋３﹒２８
　　金力永磁（０６６８０）　　３３﹒３００　　　　無升跌
　　天齊鋰業（０９６９６）　　７５﹒９００　　－４﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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