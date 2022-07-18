《異動股》稀鎂科技（０２９４３）跌逾４９％，報０﹒３４５元

《經濟通通訊社１８日專訊》稀鎂科技（０２９４３）跌４９﹒２６％，報０﹒３４５元，
最低價０﹒２５元，創５２周新低，最高價０﹒８元；成交３﹒５萬股，成交金額１﹒１１萬元
；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出３９００元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券
國際，金額７５００元，加權平均成交價０﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額２２００元，加權平均成交價０﹒７３３元。
現時，恒生指數報２０７７５，升４７７點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報７１４６，
升１８８點或２﹒７％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６％；主板成交
９３２﹒６３億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３４５ 變動 －４９﹒２６％
最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒２５０
成交股數 ３﹒５萬股 成交金額 １﹒１１萬
１０天平均 ０﹒６６６ 歷史波幅％ ５９﹒７１４
２０天平均 ０﹒７００ 加權平均價 ０﹒３１７
５０天平均 ０﹒８５０ ＲＳＩ１４ １９﹒３８６
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出３９００元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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稀鎂科技（０２９４３） ０﹒３４５ －４９﹒２６
新時代能源（００１６６） ０﹒１３２ ＋１６﹒８１
南方錳業（０１０９１） ０﹒８８０ ＋７﹒３２
五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ ＋５﹒３９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒７５０ ＋０﹒８４
中國石墨（０２２３７） ０﹒６９０ －
金川國際（０２３６２） ０﹒８３０ ＋２﹒４７
洛鉬（０３９９３） ３﹒７８０ ＋３﹒２８
金力永磁（０６６８０） ３３﹒３００ 無升跌
天齊鋰業（０９６９６） ７５﹒９００ －４﹒２３
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（ｅｄ）
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