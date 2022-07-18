《中資異動》郵儲行（０１６５８）升近５％，報５﹒２２元

《經濟通通訊社１８日專訊》郵儲行（０１６５８）升４﹒８２％，報５﹒２２元，最高價

５﹒２３元，最低價４﹒９７元；成交７９９５﹒２６萬股，成交金額４﹒１１億元；主動買沽

比率６８：３２，資金淨主動買入１﹒３３億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金

額１６７０﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒１４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融

亞洲，金額３６９１﹒６萬元，加權平均成交價５﹒１３元。

現時，恒生指數報２０７６６，升４６９點或２﹒３１％；恒生中國企業指數報７１４４，

升１８６點或２﹒６８％；恒生科技指數報４５５３，升１１３點或２﹒５５％；主板成交

９３８﹒７１億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒２２０ 變動 ＋４﹒８２％

最高價 ５﹒２３０ 最低價 ４﹒９７０

成交股數 ７９９５﹒２６萬股 成交金額 ４﹒１１億

１０天平均 ５﹒５１９ 歷史波幅％ ３２﹒５０５

２０天平均 ５﹒６１４ 加權平均價 ５﹒１３８

５０天平均 ５﹒６０６ ＲＳＩ１４ ３６﹒８０６

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股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１﹒３３億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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郵儲行（０１６５８） ５﹒２２ ＋４﹒８２

建行（００９３９） ５﹒０５ ＋３﹒０６

農行（０１２８８） ２﹒５６ ＋１﹒９９

工行（０１３９８） ４﹒１２ ＋２﹒７４

民行（０１９８８） ２﹒５５ ＋０﹒７９

交銀（０３３２８） ４﹒６３ ＋２﹒２１

中金（０３９０８） １４﹒８６ ＋１﹒５０

招行（０３９６８） ４２﹒５５ ＋２﹒９０

中行（０３９８８） ２﹒７６ ＋２﹒６０

中信証券（０６０３０） １６﹒００ ＋０﹒８８

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（ｅｄ）

