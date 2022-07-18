《中資異動》郵儲行（０１６５８）升近５％，報５﹒２２元

《經濟通通訊社１８日專訊》郵儲行（０１６５８）升４﹒８２％，報５﹒２２元，最高價
５﹒２３元，最低價４﹒９７元；成交７９９５﹒２６萬股，成交金額４﹒１１億元；主動買沽
比率６８：３２，資金淨主動買入１﹒３３億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金
額１６７０﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒１４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融
亞洲，金額３６９１﹒６萬元，加權平均成交價５﹒１３元。
現時，恒生指數報２０７６６，升４６９點或２﹒３１％；恒生中國企業指數報７１４４，
升１８６點或２﹒６８％；恒生科技指數報４５５３，升１１３點或２﹒５５％；主板成交
９３８﹒７１億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒２２０ 變動 ＋４﹒８２％
最高價 ５﹒２３０ 最低價 ４﹒９７０
成交股數 ７９９５﹒２６萬股 成交金額 ４﹒１１億
１０天平均 ５﹒５１９ 歷史波幅％ ３２﹒５０５
２０天平均 ５﹒６１４ 加權平均價 ５﹒１３８
５０天平均 ５﹒６０６ ＲＳＩ１４ ３６﹒８０６
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股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１﹒３３億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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郵儲行（０１６５８） ５﹒２２ ＋４﹒８２
建行（００９３９） ５﹒０５ ＋３﹒０６
農行（０１２８８） ２﹒５６ ＋１﹒９９
工行（０１３９８） ４﹒１２ ＋２﹒７４
民行（０１９８８） ２﹒５５ ＋０﹒７９
交銀（０３３２８） ４﹒６３ ＋２﹒２１
中金（０３９０８） １４﹒８６ ＋１﹒５０
招行（０３９６８） ４２﹒５５ ＋２﹒９０
中行（０３９８８） ２﹒７６ ＋２﹒６０
中信証券（０６０３０） １６﹒００ ＋０﹒８８
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（ｅｄ）
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