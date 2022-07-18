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01658 郵儲銀行
即時 按盤價 升5.200 +0.220 (+4.418%)
大手異動

18/07/2022 15:07

《中資異動》郵儲行（０１６５８）升近５％，報５﹒２２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》郵儲行（０１６５８）升４﹒８２％，報５﹒２２元，最高價
５﹒２３元，最低價４﹒９７元；成交７９９５﹒２６萬股，成交金額４﹒１１億元；主動買沽
比率６８：３２，資金淨主動買入１﹒３３億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金
額１６７０﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒１４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融
亞洲，金額３６９１﹒６萬元，加權平均成交價５﹒１３元。
　　現時，恒生指數報２０７６６，升４６９點或２﹒３１％；恒生中國企業指數報７１４４，
升１８６點或２﹒６８％；恒生科技指數報４５５３，升１１３點或２﹒５５％；主板成交
９３８﹒７１億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒２２０　變動　　　　＋４﹒８２％
　　最高價　　　　　　　５﹒２３０　最低價　　　　４﹒９７０
　　成交股數　　７９９５﹒２６萬股　成交金額　　　４﹒１１億
　　１０天平均　　　　　５﹒５１９　歷史波幅％　３２﹒５０５
　　２０天平均　　　　　５﹒６１４　加權平均價　　５﹒１３８
　　５０天平均　　　　　５﹒６０６　ＲＳＩ１４　３６﹒８０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入１﹒３３億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒２２　＋４﹒８２
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０５　＋３﹒０６
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５６　＋１﹒９９
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１２　＋２﹒７４
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒５５　＋０﹒７９
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒６３　＋２﹒２１
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒８６　＋１﹒５０
　　招行（０３９６８）　　　４２﹒５５　＋２﹒９０
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７６　＋２﹒６０
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒００　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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