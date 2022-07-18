《異動股》申洲國際升近５％突破１０天線，報８６﹒８５元

《經濟通通訊社１８日專訊》申洲國際（０２３１３）升４﹒８９％，報８６﹒８５元，升
穿１０天線（８６﹒１３元），最高價８６﹒９５元，最低價８２元；成交４３６﹒８８萬股，
成交金額３﹒７３億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出４４１﹒１４萬元。現時最
大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５３５﹒７萬元，加權平均成交價８５﹒６９８元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１５０１﹒０１萬元，加權平均成交價
８５﹒５６元。
現時，恒生指數報２０７９１，升４９４點或２﹒４３％；恒生中國企業指數報７１４９，
升１９１點或２﹒７５％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６％；主板成交
９８０﹒７７億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８６﹒８５０ 變動 ＋４﹒８９％
最高價 ８６﹒９５０ 最低價 ８２﹒０００
成交股數 ４３６﹒８８萬股 成交金額 ３﹒７３億
１０天平均 ８６﹒１３０ 歷史波幅％ ４３﹒０４０
２０天平均 ９０﹒１８２ 加權平均價 ８５﹒２９０
５０天平均 ９７﹒２４９ ＲＳＩ１４ ４１﹒３６９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出４４１﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８６﹒８５ ＋４﹒８９
潤啤（００２９１） ５２﹒５０ ＋０﹒２９
特步國際（０１３６８） １３﹒９８ ＋０﹒８７
百威亞太（０１８７６） ２２﹒４０ 無升跌
安踏體育（０２０２０） ９３﹒９０ ＋１﹒８４
蒙牛乳業（０２３１９） ３８﹒４０ ＋１﹒３２
李寧（０２３３１） ６７﹒９０ ＋２﹒１１
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２７ ＋３﹒２５
海底撈（０６８６２） １５﹒９４ －０﹒５０
九毛九（０９９２２） １７﹒７２ －０﹒２３
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（ｅｄ）
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