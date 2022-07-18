《異動股》申洲國際升近５％突破１０天線，報８６﹒８５元

《經濟通通訊社１８日專訊》申洲國際（０２３１３）升４﹒８９％，報８６﹒８５元，升

穿１０天線（８６﹒１３元），最高價８６﹒９５元，最低價８２元；成交４３６﹒８８萬股，

成交金額３﹒７３億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出４４１﹒１４萬元。現時最

大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５３５﹒７萬元，加權平均成交價８５﹒６９８元；

現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１５０１﹒０１萬元，加權平均成交價

８５﹒５６元。

現時，恒生指數報２０７９１，升４９４點或２﹒４３％；恒生中國企業指數報７１４９，

升１９１點或２﹒７５％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６％；主板成交

９８０﹒７７億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８６﹒８５０ 變動 ＋４﹒８９％

最高價 ８６﹒９５０ 最低價 ８２﹒０００

成交股數 ４３６﹒８８萬股 成交金額 ３﹒７３億

１０天平均 ８６﹒１３０ 歷史波幅％ ４３﹒０４０

２０天平均 ９０﹒１８２ 加權平均價 ８５﹒２９０

５０天平均 ９７﹒２４９ ＲＳＩ１４ ４１﹒３６９

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出４４１﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８６﹒８５ ＋４﹒８９

潤啤（００２９１） ５２﹒５０ ＋０﹒２９

特步國際（０１３６８） １３﹒９８ ＋０﹒８７

百威亞太（０１８７６） ２２﹒４０ 無升跌

安踏體育（０２０２０） ９３﹒９０ ＋１﹒８４

蒙牛乳業（０２３１９） ３８﹒４０ ＋１﹒３２

李寧（０２３３１） ６７﹒９０ ＋２﹒１１

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒２７ ＋３﹒２５

海底撈（０６８６２） １５﹒９４ －０﹒５０

九毛九（０９９２２） １７﹒７２ －０﹒２３

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（ｅｄ）

