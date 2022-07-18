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02313 申洲國際
即時 按盤價 升86.950 +4.150 (+5.012%)
大手異動

18/07/2022 15:24

《異動股》申洲國際升近５％突破１０天線，報８６﹒８５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》申洲國際（０２３１３）升４﹒８９％，報８６﹒８５元，升
穿１０天線（８６﹒１３元），最高價８６﹒９５元，最低價８２元；成交４３６﹒８８萬股，
成交金額３﹒７３億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出４４１﹒１４萬元。現時最
大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５３５﹒７萬元，加權平均成交價８５﹒６９８元；
現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１５０１﹒０１萬元，加權平均成交價
８５﹒５６元。
　　現時，恒生指數報２０７９１，升４９４點或２﹒４３％；恒生中國企業指數報７１４９，
升１９１點或２﹒７５％；恒生科技指數報４５５５，升１１５點或２﹒６％；主板成交
９８０﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８６﹒８５０　變動　　　　＋４﹒８９％
　　最高價　　　　　８６﹒９５０　最低價　　　８２﹒０００
　　成交股數　　４３６﹒８８萬股　成交金額　　　３﹒７３億
　　１０天平均　　　８６﹒１３０　歷史波幅％　４３﹒０４０
　　２０天平均　　　９０﹒１８２　加權平均價　８５﹒２９０
　　５０天平均　　　９７﹒２４９　ＲＳＩ１４　４１﹒３６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出４４１﹒１４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８６﹒８５　＋４﹒８９
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒５０　＋０﹒２９
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒９８　＋０﹒８７
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒４０　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　９３﹒９０　＋１﹒８４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３８﹒４０　＋１﹒３２
　　李寧（０２３３１）　　　６７﹒９０　＋２﹒１１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒２７　＋３﹒２５
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９４　－０﹒５０
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７２　－０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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