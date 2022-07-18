《異動股》工行（０１３９８）升逾３％，報４﹒１４元

《經濟通通訊社１８日專訊》工行（０１３９８）升３﹒２４％，報４﹒１４元，最高價

４﹒１４元，最低價４﹒０２元；成交１﹒０２億股，成交金額４﹒１９億元；主動買沽比率

５３：４７，資金淨主動買入２４０３﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ

ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額３９２５﹒８２萬元，加權平均成交價４﹒０９９元

；現時最大淨被動賣出券商為大豐崑泰證券，金額１２９３﹒２５萬元，加權平均成交價

４﹒１１７元。

現時，恒生指數報２０８４０，升５４２點或２﹒６７％；恒生中國企業指數報７１７１，

升２１３點或３﹒０７％；恒生科技指數報４５８４，升１４４點或３﹒２６％；主板成交

１０１３﹒５４億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒１４０ 變動 ＋３﹒２４％

最高價 ４﹒１４０ 最低價 ４﹒０２０

成交股數 １﹒０２億股 成交金額 ４﹒１９億

１０天平均 ４﹒１９５ 歷史波幅％ ２０﹒１２３

２０天平均 ４﹒２２０ 加權平均價 ４﹒０９８

５０天平均 ４﹒２３８ ＲＳＩ１４ ４３﹒８６３

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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２４０３﹒７７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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工行（０１３９８） ４﹒１４ ＋３﹒２４

建行（００９３９） ５﹒０５ ＋３﹒０６

農行（０１２８８） ２﹒５６ ＋１﹒９９

郵儲行（０１６５８） ５﹒２１ ＋４﹒６２

民行（０１９８８） ２﹒５６ ＋１﹒１９

交銀（０３３２８） ４﹒６４ ＋２﹒４３

中金（０３９０８） １４﹒８４ ＋１﹒３７

招行（０３９６８） ４２﹒８０ ＋３﹒５１

中行（０３９８８） ２﹒７７ ＋２﹒９７

中信証券（０６０３０） １６﹒０２ ＋１﹒０１

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（ｅｄ）

