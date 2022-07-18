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01398 工商銀行
即時 按盤價 升4.130 +0.120 (+2.993%)
大手異動

18/07/2022 15:34

《異動股》工行（０１３９８）升逾３％，報４﹒１４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》工行（０１３９８）升３﹒２４％，報４﹒１４元，最高價
４﹒１４元，最低價４﹒０２元；成交１﹒０２億股，成交金額４﹒１９億元；主動買沽比率
５３：４７，資金淨主動買入２４０３﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ　
ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額３９２５﹒８２萬元，加權平均成交價４﹒０９９元
；現時最大淨被動賣出券商為大豐崑泰證券，金額１２９３﹒２５萬元，加權平均成交價
４﹒１１７元。
　　現時，恒生指數報２０８４０，升５４２點或２﹒６７％；恒生中國企業指數報７１７１，
升２１３點或３﹒０７％；恒生科技指數報４５８４，升１４４點或３﹒２６％；主板成交
１０１３﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒１４０　變動　　　　＋３﹒２４％
　　最高價　　　　４﹒１４０　最低價　　　　４﹒０２０
　　成交股數　　１﹒０２億股　成交金額　　　４﹒１９億
　　１０天平均　　４﹒１９５　歷史波幅％　２０﹒１２３
　　２０天平均　　４﹒２２０　加權平均價　　４﹒０９８
　　５０天平均　　４﹒２３８　ＲＳＩ１４　４３﹒８６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２４０３﹒７７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１４　＋３﹒２４
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０５　＋３﹒０６
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５６　＋１﹒９９
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒２１　＋４﹒６２
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒５６　＋１﹒１９
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒６４　＋２﹒４３
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒８４　＋１﹒３７
　　招行（０３９６８）　　　４２﹒８０　＋３﹒５１
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７７　＋２﹒９７
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒０２　＋１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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