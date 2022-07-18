《異動股》工行（０１３９８）升逾３％，報４﹒１４元

《經濟通通訊社１８日專訊》工行（０１３９８）升３﹒２４％，報４﹒１４元，最高價
４﹒１４元，最低價４﹒０２元；成交１﹒０２億股，成交金額４﹒１９億元；主動買沽比率
５３：４７，資金淨主動買入２４０３﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ
ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額３９２５﹒８２萬元，加權平均成交價４﹒０９９元
；現時最大淨被動賣出券商為大豐崑泰證券，金額１２９３﹒２５萬元，加權平均成交價
４﹒１１７元。
現時，恒生指數報２０８４０，升５４２點或２﹒６７％；恒生中國企業指數報７１７１，
升２１３點或３﹒０７％；恒生科技指數報４５８４，升１４４點或３﹒２６％；主板成交
１０１３﹒５４億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒１４０ 變動 ＋３﹒２４％
最高價 ４﹒１４０ 最低價 ４﹒０２０
成交股數 １﹒０２億股 成交金額 ４﹒１９億
１０天平均 ４﹒１９５ 歷史波幅％ ２０﹒１２３
２０天平均 ４﹒２２０ 加權平均價 ４﹒０９８
５０天平均 ４﹒２３８ ＲＳＩ１４ ４３﹒８６３
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２４０３﹒７７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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工行（０１３９８） ４﹒１４ ＋３﹒２４
建行（００９３９） ５﹒０５ ＋３﹒０６
農行（０１２８８） ２﹒５６ ＋１﹒９９
郵儲行（０１６５８） ５﹒２１ ＋４﹒６２
民行（０１９８８） ２﹒５６ ＋１﹒１９
交銀（０３３２８） ４﹒６４ ＋２﹒４３
中金（０３９０８） １４﹒８４ ＋１﹒３７
招行（０３９６８） ４２﹒８０ ＋３﹒５１
中行（０３９８８） ２﹒７７ ＋２﹒９７
中信証券（０６０３０） １６﹒０２ ＋１﹒０１
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（ｅｄ）
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