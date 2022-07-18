  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02319 蒙牛乳業
即時 按盤價 升38.450 +0.550 (+1.451%)
大手異動

18/07/2022 15:39

《大手成交》蒙牛乳業一手約７９萬股交叉盤，涉資３０４７萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於３：３８ｐｍ錄得１手７９﹒２萬
股交叉盤，每股造３８﹒４７５元，較上日收市價高１﹒５２％，涉資３０４７﹒２２萬元。
　　蒙牛乳業現價升１﹒５８％，報３８﹒５元；成交６１４﹒１４萬股，成交金額２﹒３５億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４５１﹒６２萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/07/2022 09:29  《異動股》潤啤高開１％，拒評華潤系收購金沙酒業股權傳聞

其他大手異動
More

06/07/2022 13:53  《異動股》蒙牛跌逾３％失守１０天線，報３７﹒７元

05/07/2022 09:03  《大手成交》蒙牛等２家公司上午９：０２市前大手交易

04/07/2022 09:01  《大手成交》騰訊等７家公司上午９：００市前大手交易

30/06/2022 10:34  《異動股》蒙牛升近３％突破５０天線，報３９﹒３元

27/06/2022 09:38  《異動股》寶新金融等２家公司上午９：３７異動

備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金