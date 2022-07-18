《經濟通通訊社１８日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於３：３８ｐｍ錄得１手７９﹒２萬
股交叉盤，每股造３８﹒４７５元，較上日收市價高１﹒５２％，涉資３０４７﹒２２萬元。
蒙牛乳業現價升１﹒５８％，報３８﹒５元；成交６１４﹒１４萬股，成交金額２﹒３５億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４５１﹒６２萬元。（ｒｗ）
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18/07/2022 15:39
《大手成交》蒙牛乳業一手約７９萬股交叉盤，涉資３０４７萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）於３：３８ｐｍ錄得１手７９﹒２萬
股交叉盤，每股造３８﹒４７５元，較上日收市價高１﹒５２％，涉資３０４７﹒２２萬元。
蒙牛乳業現價升１﹒５８％，報３８﹒５元；成交６１４﹒１４萬股，成交金額２﹒３５億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２４５１﹒６２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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