《異動股》明源雲（００９０９）升近５％，報８﹒３３元

《經濟通通訊社１８日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒７８％，報８﹒３３元，最高價
８﹒３５元，最低價７﹒６５元，創１個月新低；成交９８８﹒３７萬股，成交金額
７９９２﹒５５萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４０４５﹒２９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２０７﹒８４萬元，加權平均成交價８﹒１０８元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２２０﹒６５萬元，加權平均成交價８﹒０８元。
現時，恒生指數報２０８１３，升５１６點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報７１５８，
升２００點或２﹒８８％；恒生科技指數報４５７３，升１３３點或３﹒０１％；主板成交
１０２９﹒５１億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒３３０ 變動 ＋４﹒７８％
最高價 ８﹒３５０ 最低價 ７﹒６５０
成交股數 ９８８﹒３７萬股 成交金額 ７９９２﹒５５萬
１０天平均 ９﹒７８７ 歷史波幅％ ９４﹒５９８
２０天平均 １１﹒０９６ 加權平均價 ８﹒０８７
５０天平均 １０﹒３２６ ＲＳＩ１４ ３２﹒５３２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４０４５﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ８﹒３３ ＋４﹒７８
騰訊（００７００） ３３１﹒２０ ＋１﹒９１
快手（０１０２４） ８０﹒６５ ＋３﹒４０
小米（０１８１０） １３﹒１０ ＋５﹒１４
美團（０３６９０） １８８﹒９０ ＋５﹒４１
京東集團（０９６１８） ２４５﹒２０ ＋３﹒６３
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８８﹒４０ ＋６﹒６２
百度（０９８８８） １４１﹒５０ ＋３﹒０６
阿里（０９９８８） １０３﹒８０ ＋１﹒５７
網易（０９９９９） １３７﹒７０ ＋２﹒３０
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（ｅｄ）
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