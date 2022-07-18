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00909 明源雲
即時 按盤價 升8.280 +0.330 (+4.151%)
大手異動

18/07/2022 15:40

《異動股》明源雲（００９０９）升近５％，報８﹒３３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒７８％，報８﹒３３元，最高價
８﹒３５元，最低價７﹒６５元，創１個月新低；成交９８８﹒３７萬股，成交金額
７９９２﹒５５萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４０４５﹒２９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２０７﹒８４萬元，加權平均成交價８﹒１０８元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２２０﹒６５萬元，加權平均成交價８﹒０８元。
　　現時，恒生指數報２０８１３，升５１６點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報７１５８，
升２００點或２﹒８８％；恒生科技指數報４５７３，升１３３點或３﹒０１％；主板成交
１０２９﹒５１億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒３３０　變動　　　　　　＋４﹒７８％
　　最高價　　　　　　８﹒３５０　最低價　　　　　　７﹒６５０
　　成交股數　　９８８﹒３７萬股　成交金額　　７９９２﹒５５萬
　　１０天平均　　　　９﹒７８７　歷史波幅％　　　９４﹒５９８
　　２０天平均　　　１１﹒０９６　加權平均價　　　　８﹒０８７
　　５０天平均　　　１０﹒３２６　ＲＳＩ１４　　　３２﹒５３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入４０４５﹒２９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　８﹒３３　＋４﹒７８
　　騰訊（００７００）　　　３３１﹒２０　＋１﹒９１
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒６５　＋３﹒４０
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒１０　＋５﹒１４
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒９０　＋５﹒４１
　　京東集團（０９６１８）　２４５﹒２０　＋３﹒６３
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８８﹒４０　＋６﹒６２
　　百度（０９８８８）　　　１４１﹒５０　＋３﹒０６
　　阿里（０９９８８）　　　１０３﹒８０　＋１﹒５７
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒７０　＋２﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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