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01093 石藥集團
即時 按盤價 升8.430 +0.240 (+2.930%)
大手異動

18/07/2022 15:46

《異動股》石藥集團升近３％突破１０天線，報８﹒４３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》石藥集團（０１０９３）升２﹒９３％，報８﹒４３元，升穿
１０天線（８﹒２３１元），最高價８﹒４４元，最低價８﹒０５元；成交３１１６﹒０９萬股
，成交金額２﹒６億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨
被動買入券商為海通國際證券，金額１１０７﹒７萬元，加權平均成交價８﹒３０６元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額２６２６﹒９８萬元，加權平均成交價８﹒３３５元。
　　現時，恒生指數報２０８１３，升５１５點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報７１５９，
升２０１點或２﹒８９％；恒生科技指數報４５７５，升１３５點或３﹒０４％；主板成交
１０４４﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　８﹒４３０　變動　　　　＋２﹒９３％
　　最高價　　　　　　　８﹒４４０　最低價　　　　８﹒０５０
　　成交股數　　３１１６﹒０９萬股　成交金額　　　　２﹒６億
　　１０天平均　　　　　８﹒２３１　歷史波幅％　４５﹒０４０
　　２０天平均　　　　　７﹒９４２　加權平均價　　８﹒３３５
　　５０天平均　　　　　７﹒７２９　ＲＳＩ１４　５９﹒１６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０４億元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　　８﹒４３　＋２﹒９３
　　四環醫藥（００４６０）　　　　　　　１﹒２０　＋６﹒１９
　　中國中藥（００５７０）　　　　　　　３﹒６８　＋２﹒７９
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　　６﹒２８　＋１﹒２９
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　　４﹒９４　＋０﹒４１
　　石四藥（０２００５）　　　　　　　　４﹒４０　＋２﹒５６
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　　３１﹒２０　＋４﹒１７
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　１０５﹒６０　－１﹒４９
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　　　４﹒９３　－１﹒２０
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　　６８﹒２５　－８﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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