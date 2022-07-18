《異動股》石藥集團升近３％突破１０天線，報８﹒４３元

《經濟通通訊社１８日專訊》石藥集團（０１０９３）升２﹒９３％，報８﹒４３元，升穿

１０天線（８﹒２３１元），最高價８﹒４４元，最低價８﹒０５元；成交３１１６﹒０９萬股

，成交金額２﹒６億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０４億元。現時最大淨

被動買入券商為海通國際證券，金額１１０７﹒７萬元，加權平均成交價８﹒３０６元；現時最

大淨被動賣出券商為美銀，金額２６２６﹒９８萬元，加權平均成交價８﹒３３５元。

現時，恒生指數報２０８１３，升５１５點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報７１５９，

升２０１點或２﹒８９％；恒生科技指數報４５７５，升１３５點或３﹒０４％；主板成交

１０４４﹒９５億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒４３０ 變動 ＋２﹒９３％

最高價 ８﹒４４０ 最低價 ８﹒０５０

成交股數 ３１１６﹒０９萬股 成交金額 ２﹒６億

１０天平均 ８﹒２３１ 歷史波幅％ ４５﹒０４０

２０天平均 ７﹒９４２ 加權平均價 ８﹒３３５

５０天平均 ７﹒７２９ ＲＳＩ１４ ５９﹒１６４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入１﹒０４億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥集團（０１０９３） ８﹒４３ ＋２﹒９３

四環醫藥（００４６０） １﹒２０ ＋６﹒１９

中國中藥（００５７０） ３﹒６８ ＋２﹒７９

山東新華製藥股份（００７１９） ６﹒２８ ＋１﹒２９

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９４ ＋０﹒４１

石四藥（０２００５） ４﹒４０ ＋２﹒５６

復星醫藥（０２１９６） ３１﹒２０ ＋４﹒１７

藥明康德（０２３５９） １０５﹒６０ －１﹒４９

潤藥（０３３２０） ４﹒９３ －１﹒２０

康龍化成（０３７５９） ６８﹒２５ －８﹒７６

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（ｅｄ）

