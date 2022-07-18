《異動股》東方海外（００３１６）漲逾５％，報２４５﹒８元

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０４％，報２４５﹒８元，最
高價２４６元，創１個月新高，最低價２３２﹒６元；成交１０９﹒２８萬股，成交金額
２﹒６４億元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１﹒４８億元。現時最大淨被動買入
券商為極訊亞太，金額３０５﹒６４萬元，加權平均成交價２４１﹒５２３元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞銀，金額２６５５﹒８３萬元，加權平均成交價２４１﹒１１４元。以現價計，該
股暫連升４日，累計升幅１６﹒７１％。
現時，恒生指數報２０８６１，升５６３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７１７４，
升２１６點或３﹒１１％；恒生科技指數報４５８３，升１４３點或３﹒２４％；主板成交
１０７３﹒４億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４５﹒８００ 變動 ＋５﹒０４％
最高價 ２４６﹒０００ 最低價 ２３２﹒６００
成交股數 １０９﹒２８萬股 成交金額 ２﹒６４億
１０天平均 ２２１﹒１８０ 歷史波幅％ ４７﹒３７５
２０天平均 ２２１﹒３２０ 加權平均價 ２４１﹒２８４
５０天平均 ２２６﹒６６８ ＲＳＩ１４ ６１﹒６７０
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１﹒４８億元；暫連升４
日，累計升幅１６﹒７１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２４５﹒８０ ＋５﹒０４
招商局港口（００１４４） １３﹒３０ ＋２﹒６２
中遠海能（０１１３８） ５﹒０２ ＋１４﹒６１
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒５７ ＋３﹒１５
中遠海控（０１９１９） １１﹒７２ ＋３﹒９０
太平洋航運（０２３４３） ３﹒２０ ＋６﹒６７
中遠海發（０２８６６） １﹒５６ ＋１﹒９６
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４
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（ｅｄ）
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