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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升246.600 +12.600 (+5.385%)
大手異動

18/07/2022 15:52

《異動股》東方海外（００３１６）漲逾５％，報２４５﹒８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０４％，報２４５﹒８元，最
高價２４６元，創１個月新高，最低價２３２﹒６元；成交１０９﹒２８萬股，成交金額
２﹒６４億元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１﹒４８億元。現時最大淨被動買入
券商為極訊亞太，金額３０５﹒６４萬元，加權平均成交價２４１﹒５２３元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞銀，金額２６５５﹒８３萬元，加權平均成交價２４１﹒１１４元。以現價計，該
股暫連升４日，累計升幅１６﹒７１％。
　　現時，恒生指數報２０８６１，升５６３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７１７４，
升２１６點或３﹒１１％；恒生科技指數報４５８３，升１４３點或３﹒２４％；主板成交
１０７３﹒４億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２４５﹒８００　變動　　　　　＋５﹒０４％
　　最高價　　　　２４６﹒０００　最低價　　　２３２﹒６００
　　成交股數　　１０９﹒２８萬股　成交金額　　　　２﹒６４億
　　１０天平均　　２２１﹒１８０　歷史波幅％　　４７﹒３７５
　　２０天平均　　２２１﹒３２０　加權平均價　２４１﹒２８４
　　５０天平均　　２２６﹒６６８　ＲＳＩ１４　　６１﹒６７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１﹒４８億元；暫連升４
日，累計升幅１６﹒７１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２４５﹒８０　　＋５﹒０４
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒３０　　＋２﹒６２
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒０２　＋１４﹒６１
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒５７　　＋３﹒１５
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒７２　　＋３﹒９０
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒２０　　＋６﹒６７
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５６　　＋１﹒９６
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１４　　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６２　　＋１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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