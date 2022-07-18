《異動股》東方海外（００３１６）漲逾５％，報２４５﹒８元

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０４％，報２４５﹒８元，最

高價２４６元，創１個月新高，最低價２３２﹒６元；成交１０９﹒２８萬股，成交金額

２﹒６４億元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１﹒４８億元。現時最大淨被動買入

券商為極訊亞太，金額３０５﹒６４萬元，加權平均成交價２４１﹒５２３元；現時最大淨被動

賣出券商為瑞銀，金額２６５５﹒８３萬元，加權平均成交價２４１﹒１１４元。以現價計，該

股暫連升４日，累計升幅１６﹒７１％。

現時，恒生指數報２０８６１，升５６３點或２﹒７８％；恒生中國企業指數報７１７４，

升２１６點或３﹒１１％；恒生科技指數報４５８３，升１４３點或３﹒２４％；主板成交

１０７３﹒４億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４５﹒８００ 變動 ＋５﹒０４％

最高價 ２４６﹒０００ 最低價 ２３２﹒６００

成交股數 １０９﹒２８萬股 成交金額 ２﹒６４億

１０天平均 ２２１﹒１８０ 歷史波幅％ ４７﹒３７５

２０天平均 ２２１﹒３２０ 加權平均價 ２４１﹒２８４

５０天平均 ２２６﹒６６８ ＲＳＩ１４ ６１﹒６７０

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１﹒４８億元；暫連升４

日，累計升幅１６﹒７１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２４５﹒８０ ＋５﹒０４

招商局港口（００１４４） １３﹒３０ ＋２﹒６２

中遠海能（０１１３８） ５﹒０２ ＋１４﹒６１

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒５７ ＋３﹒１５

中遠海控（０１９１９） １１﹒７２ ＋３﹒９０

太平洋航運（０２３４３） ３﹒２０ ＋６﹒６７

中遠海發（０２８６６） １﹒５６ ＋１﹒９６

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

