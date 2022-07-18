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00115 鈞濠集團
即時 按盤價 跌0.330 -0.060 (-15.385%)
大手異動

18/07/2022 15:56

《異動股》鈞濠集團（１１５）跌逾１５％創新低，報０﹒３３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》鈞濠集團（００１１５）跌１５﹒３８％，報０﹒３３元，最
低價０﹒３３元，創上市新低，最高價０﹒３３元；成交１﹒２４萬股，成交金額４０４４元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３３００元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
３３００元，加權平均成交價０﹒３３元。
　　現時，恒生指數報２０８３１，升５３３點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報７１６６，
升２０７點或２﹒９９％；恒生科技指數報４５７７，升１３７點或３﹒０９％；主板成交
１０９１﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒３３０　變動　　　　－１５﹒３８％
　　最高價　　　　０﹒３３０　最低價　　　　　０﹒３３０
　　成交股數　　１﹒２４萬股　成交金額　　　　　４０４４
　　１０天平均　　０﹒５５１　歷史波幅％　１２４﹒４２１
　　２０天平均　　０﹒６３８　加權平均價　　　０﹒３２６
　　５０天平均　　０﹒７１３　ＲＳＩ１４　　　０﹒０２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３３００元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鈞濠集團（００１１５）　　　　０﹒３３　－１５﹒３８
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒５０　　＋０﹒９８
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒００　　＋３﹒６０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒３６　　＋１﹒２９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒００　　＋３﹒５７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒４０　　＋２﹒９９
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒８５　　＋０﹒９９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５２　　＋６﹒３４
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒１２　　＋２﹒９４
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒１８　　＋３﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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