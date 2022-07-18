《異動股》鈞濠集團（１１５）跌逾１５％創新低，報０﹒３３元

《經濟通通訊社１８日專訊》鈞濠集團（００１１５）跌１５﹒３８％，報０﹒３３元，最
低價０﹒３３元，創上市新低，最高價０﹒３３元；成交１﹒２４萬股，成交金額４０４４元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３３００元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
３３００元，加權平均成交價０﹒３３元。
現時，恒生指數報２０８３１，升５３３點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報７１６６，
升２０７點或２﹒９９％；恒生科技指數報４５７７，升１３７點或３﹒０９％；主板成交
１０９１﹒５億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３３０ 變動 －１５﹒３８％
最高價 ０﹒３３０ 最低價 ０﹒３３０
成交股數 １﹒２４萬股 成交金額 ４０４４
１０天平均 ０﹒５５１ 歷史波幅％ １２４﹒４２１
２０天平均 ０﹒６３８ 加權平均價 ０﹒３２６
５０天平均 ０﹒７１３ ＲＳＩ１４ ０﹒０２２
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３３００元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鈞濠集團（００１１５） ０﹒３３ －１５﹒３８
新地（０００１６） ９２﹒５０ ＋０﹒９８
中海外（００６８８） ２３﹒００ ＋３﹒６０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３６ ＋１﹒２９
龍湖（００９６０） ２９﹒００ ＋３﹒５７
潤地（０１１０９） ３４﹒４０ ＋２﹒９９
長實（０１１１３） ５５﹒８５ ＋０﹒９９
碧桂園（０２００７） ３﹒５２ ＋６﹒３４
萬科企業（０２２０２） １６﹒１２ ＋２﹒９４
綠城（０３９００） １６﹒１８ ＋３﹒７２
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（ｅｄ）
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