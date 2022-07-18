《異動股》鈞濠集團（１１５）跌逾１５％創新低，報０﹒３３元

《經濟通通訊社１８日專訊》鈞濠集團（００１１５）跌１５﹒３８％，報０﹒３３元，最

低價０﹒３３元，創上市新低，最高價０﹒３３元；成交１﹒２４萬股，成交金額４０４４元；

主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３３００元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

３３００元，加權平均成交價０﹒３３元。

現時，恒生指數報２０８３１，升５３３點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報７１６６，

升２０７點或２﹒９９％；恒生科技指數報４５７７，升１３７點或３﹒０９％；主板成交

１０９１﹒５億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３３０ 變動 －１５﹒３８％

最高價 ０﹒３３０ 最低價 ０﹒３３０

成交股數 １﹒２４萬股 成交金額 ４０４４

１０天平均 ０﹒５５１ 歷史波幅％ １２４﹒４２１

２０天平均 ０﹒６３８ 加權平均價 ０﹒３２６

５０天平均 ０﹒７１３ ＲＳＩ１４ ０﹒０２２

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３３００元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鈞濠集團（００１１５） ０﹒３３ －１５﹒３８

新地（０００１６） ９２﹒５０ ＋０﹒９８

中海外（００６８８） ２３﹒００ ＋３﹒６０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒３６ ＋１﹒２９

龍湖（００９６０） ２９﹒００ ＋３﹒５７

潤地（０１１０９） ３４﹒４０ ＋２﹒９９

長實（０１１１３） ５５﹒８５ ＋０﹒９９

碧桂園（０２００７） ３﹒５２ ＋６﹒３４

萬科企業（０２２０２） １６﹒１２ ＋２﹒９４

綠城（０３９００） １６﹒１８ ＋３﹒７２

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（ｅｄ）

