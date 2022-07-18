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08112 基石金融
即時 按盤價 升0.900 +0.270 (+42.857%)
大手異動

18/07/2022 15:59

《異動股》基石金融升近３７％突破１０天線，報０﹒８６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》基石金融（０８１１２）升３６﹒５１％，報０﹒８６元，升
穿１０天線（０﹒６７５元），最高價０﹒８９元，創５２周新高，最低價０﹒６４元；成交
２３０﹒４萬股，成交金額１７５﹒５４萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入
８９﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為華融國際證券，金額３﹒８６萬元，加權平均成交價
０﹒８０５元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３９﹒６萬元，加權平均成交價
０﹒８４６元。
　　現時，恒生指數報２０８２５，升５２７點或２﹒６％；恒生中國企業指數報７１６２，升
２０４點或２﹒９４％；恒生科技指數報４５７２，升１３２點或２﹒９９％；主板成交
１１０２﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒８６０　變動　　　　＋３６﹒５１％
　　最高價　　　　　０﹒８９０　最低價　　　　　０﹒６４０
　　成交股數　　２３０﹒４萬股　成交金額　　１７５﹒５４萬
　　１０天平均　　　０﹒６７５　歷史波幅％　　９７﹒３７７
　　２０天平均　　　０﹒６０９　加權平均價　　　０﹒７６２
　　５０天平均　　　０﹒５５０　ＲＳＩ１４　　７５﹒２０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入８９﹒９
萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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