《異動股》基石金融升近３７％突破１０天線，報０﹒８６元

《經濟通通訊社１８日專訊》基石金融（０８１１２）升３６﹒５１％，報０﹒８６元，升
穿１０天線（０﹒６７５元），最高價０﹒８９元，創５２周新高，最低價０﹒６４元；成交
２３０﹒４萬股，成交金額１７５﹒５４萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入
８９﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為華融國際證券，金額３﹒８６萬元，加權平均成交價
０﹒８０５元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３９﹒６萬元，加權平均成交價
０﹒８４６元。
現時，恒生指數報２０８２５，升５２７點或２﹒６％；恒生中國企業指數報７１６２，升
２０４點或２﹒９４％；恒生科技指數報４５７２，升１３２點或２﹒９９％；主板成交
１１０２﹒５６億元。
上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒８６０ 變動 ＋３６﹒５１％
最高價 ０﹒８９０ 最低價 ０﹒６４０
成交股數 ２３０﹒４萬股 成交金額 １７５﹒５４萬
１０天平均 ０﹒６７５ 歷史波幅％ ９７﹒３７７
２０天平均 ０﹒６０９ 加權平均價 ０﹒７６２
５０天平均 ０﹒５５０ ＲＳＩ１４ ７５﹒２０１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入８９﹒９
萬元
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動