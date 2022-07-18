《異動股》基石金融升近３７％突破１０天線，報０﹒８６元

《經濟通通訊社１８日專訊》基石金融（０８１１２）升３６﹒５１％，報０﹒８６元，升

穿１０天線（０﹒６７５元），最高價０﹒８９元，創５２周新高，最低價０﹒６４元；成交

２３０﹒４萬股，成交金額１７５﹒５４萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入

８９﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為華融國際證券，金額３﹒８６萬元，加權平均成交價

０﹒８０５元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３９﹒６萬元，加權平均成交價

０﹒８４６元。

現時，恒生指數報２０８２５，升５２７點或２﹒６％；恒生中國企業指數報７１６２，升

２０４點或２﹒９４％；恒生科技指數報４５７２，升１３２點或２﹒９９％；主板成交

１１０２﹒５６億元。

上證綜合指數報３２７８，升５０點或１﹒５５％，成交４２３３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２５３２，升１２１點或０﹒９８％，成交２８６７﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８６０ 變動 ＋３６﹒５１％

最高價 ０﹒８９０ 最低價 ０﹒６４０

成交股數 ２３０﹒４萬股 成交金額 １７５﹒５４萬

１０天平均 ０﹒６７５ 歷史波幅％ ９７﹒３７７

２０天平均 ０﹒６０９ 加權平均價 ０﹒７６２

５０天平均 ０﹒５５０ ＲＳＩ１４ ７５﹒２０１

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股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入８９﹒９

萬元



（ｅｄ）

