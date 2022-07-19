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00576 浙江滬杭甬
即時 按盤價 升6.660 +0.010 (+0.150%)
大手異動

19/07/2022 09:02

《大手成交》滬杭甬兩手共３８８萬股市前交易，涉資２６１８萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬杭甬（００５７６）於市前９：０１ａｍ錄得２手共
３８８﹒４萬股市前交易，每股造６﹒７４１元至６﹒７４２元，較上日收市價高１﹒０６％至
１﹒０８％，涉資２６１８﹒４４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:08
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