《大手成交》滬杭甬兩手共３８８萬股市前交易，涉資２６１８萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》滬杭甬（００５７６）於市前９：０１ａｍ錄得２手共

３８８﹒４萬股市前交易，每股造６﹒７４１元至６﹒７４２元，較上日收市價高１﹒０６％至

１﹒０８％，涉資２６１８﹒４４萬元。（ｒｗ）

