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06030 中信証券
即時 按盤價 升16.240 +0.060 (+0.371%)
大手異動

19/07/2022 09:04

《大手成交》中信証券一手約１１３萬股市前交易，涉１８０４萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中信証券（０６０３０）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１１２﹒７萬股市前交易，每股造１６﹒００４元，較上日收市價低０﹒４７％，涉資
１８０３﹒６５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:08
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