《經濟通通訊社１９日專訊》中信証券（０６０３０）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１１２﹒７萬股市前交易，每股造１６﹒００４元，較上日收市價低０﹒４７％，涉資
１８０３﹒６５萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 09:04
《大手成交》中信証券一手約１１３萬股市前交易，涉１８０４萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》中信証券（０６０３０）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１１２﹒７萬股市前交易，每股造１６﹒００４元，較上日收市價低０﹒４７％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:08
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