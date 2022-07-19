《經濟通通訊社１９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）於９：０６ａｍ錄得１手
５９９０萬股非自動對盤，每股造０﹒３４元，較上日收市價高１﹒４９％，涉資２０３６﹒６
萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 09:07
《大手成交》佳源國際控股５９９０萬股非自動對盤，涉２０３７萬
《經濟通通訊社１９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）於９：０６ａｍ錄得１手
５９９０萬股非自動對盤，每股造０﹒３４元，較上日收市價高１﹒４９％，涉資２０３６﹒６
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|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:09
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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