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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 升0.330 +0.005 (+1.538%)
大手異動

19/07/2022 09:07

《大手成交》佳源國際控股５９９０萬股非自動對盤，涉２０３７萬

　　《經濟通通訊社１９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）於９：０６ａｍ錄得１手
５９９０萬股非自動對盤，每股造０﹒３４元，較上日收市價高１﹒４９％，涉資２０３６﹒６
萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:09
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