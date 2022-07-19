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02269 藥明生物
即時 按盤價 升81.650 +4.100 (+5.287%)
大手異動

19/07/2022 09:21

《異動股》藥明生物升近５％突破１０天線，報８０元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）升４﹒７８％，報８０元，升穿１０
天線（７８﹒５４元），最高價８０元，最低價８０元；成交１６２﹒２萬股，成交金額
１﹒２８億元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒２６％。
　　現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報７１１７，
跌５１點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５４４，跌３０點或０﹒６６％；主板成交
１８﹒１６億元。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８０﹒０００　變動　　　　＋４﹒７８％
　　最高價　　　　８０﹒０００　最低價　　　８０﹒０００
　　成交股數　　１６２﹒２萬股　成交金額　　　１﹒２８億
　　１０天平均　　７８﹒５４０　歷史波幅％　６４﹒３１４
　　２０天平均　　７６﹒４５２　加權平均價　７９﹒１８６
　　５０天平均　　６５﹒６８９　ＲＳＩ１４　５９﹒９６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；暫連升２日，累計升幅５﹒２６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　８０﹒００　＋４﹒７８
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒７０　－０﹒９２
　　港交所（００３８８）　　３５４﹒２０　－０﹒４５
　　騰訊（００７００）　　　３３１﹒４０　－０﹒３６
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９９　－１﹒１９
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒７５　－０﹒３０
　　友邦（０１２９９）　　　　８２﹒７０　－１﹒１９
　　中國平安（０２３１８）　　４９﹒００　＋０﹒３１
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒４０　＋０﹒３７
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒８０　－２﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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