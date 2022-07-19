《異動股》藥明生物升近５％突破１０天線，報８０元

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）升４﹒７８％，報８０元，升穿１０

天線（７８﹒５４元），最高價８０元，最低價８０元；成交１６２﹒２萬股，成交金額

１﹒２８億元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒２６％。

現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報７１１７，

跌５１點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５４４，跌３０點或０﹒６６％；主板成交

１８﹒１６億元。



基本資料

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現價 ８０﹒０００ 變動 ＋４﹒７８％

最高價 ８０﹒０００ 最低價 ８０﹒０００

成交股數 １６２﹒２萬股 成交金額 １﹒２８億

１０天平均 ７８﹒５４０ 歷史波幅％ ６４﹒３１４

２０天平均 ７６﹒４５２ 加權平均價 ７９﹒１８６

５０天平均 ６５﹒６８９ ＲＳＩ１４ ５９﹒９６９

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股份狀態：升穿１０天線；暫連升２日，累計升幅５﹒２６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ８０﹒００ ＋４﹒７８

匯控（００００５） ４８﹒７０ －０﹒９２

港交所（００３８８） ３５４﹒２０ －０﹒４５

騰訊（００７００） ３３１﹒４０ －０﹒３６

建行（００９３９） ４﹒９９ －１﹒１９

中移動（００９４１） ４９﹒７５ －０﹒３０

友邦（０１２９９） ８２﹒７０ －１﹒１９

中國平安（０２３１８） ４９﹒００ ＋０﹒３１

美團（０３６９０） １９０﹒４０ ＋０﹒３７

阿里（０９９８８） １０１﹒８０ －２﹒０２

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（ｅｄ）

