《異動股》藥明生物升近５％突破１０天線，報８０元

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）升４﹒７８％，報８０元，升穿１０
天線（７８﹒５４元），最高價８０元，最低價８０元；成交１６２﹒２萬股，成交金額
１﹒２８億元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒２６％。
現時，恒生指數報２０７１９，跌１２６點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報７１１７，
跌５１點或０﹒７２％；恒生科技指數報４５４４，跌３０點或０﹒６６％；主板成交
１８﹒１６億元。
基本資料
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現價 ８０﹒０００ 變動 ＋４﹒７８％
最高價 ８０﹒０００ 最低價 ８０﹒０００
成交股數 １６２﹒２萬股 成交金額 １﹒２８億
１０天平均 ７８﹒５４０ 歷史波幅％ ６４﹒３１４
２０天平均 ７６﹒４５２ 加權平均價 ７９﹒１８６
５０天平均 ６５﹒６８９ ＲＳＩ１４ ５９﹒９６９
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股份狀態：升穿１０天線；暫連升２日，累計升幅５﹒２６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ８０﹒００ ＋４﹒７８
匯控（００００５） ４８﹒７０ －０﹒９２
港交所（００３８８） ３５４﹒２０ －０﹒４５
騰訊（００７００） ３３１﹒４０ －０﹒３６
建行（００９３９） ４﹒９９ －１﹒１９
中移動（００９４１） ４９﹒７５ －０﹒３０
友邦（０１２９９） ８２﹒７０ －１﹒１９
中國平安（０２３１８） ４９﹒００ ＋０﹒３１
美團（０３６９０） １９０﹒４０ ＋０﹒３７
阿里（０９９８８） １０１﹒８０ －２﹒０２
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（ｅｄ）
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