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01623 海隆控股
即時 按盤價 升0.760 +0.020 (+2.703%)
大手異動

19/07/2022 09:30

《異動股》海隆控股（０１６２３）升近１９％，報０﹒８９元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》海隆控股（０１６２３）升１８﹒６７％，報０﹒８９元，最
高價０﹒９３元，創１個月新高，最低價０﹒８６元；成交５１６﹒６萬股，成交金額
４５２﹒７７萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３９﹒３３萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國銀河國際，金額２１﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒９元；現時最大淨被動
賣出券商為群益證券香港，金額７﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒９０４元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅３０﹒８８％。
　　現時，恒生指數報２０７０７，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１１６，
跌５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５４０，跌３３點或０﹒７４％；主板成交
１９﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２４﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２４，跌８點或０﹒０６％，成交１４﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒８９０　變動　　　　＋１８﹒６７％
　　最高價　　　　　０﹒９３０　最低價　　　　　０﹒８６０
　　成交股數　　５１６﹒６萬股　成交金額　　４５２﹒７７萬
　　１０天平均　　　０﹒６０７　歷史波幅％　１３６﹒５０９
　　２０天平均　　　０﹒５５１　加權平均價　　　０﹒８７６
　　５０天平均　　　０﹒６５２　ＲＳＩ１４　　７３﹒９１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３９﹒３３萬元；暫連升
２日，累計升幅３０﹒８８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海隆控股（０１６２３）　　　０﹒８９　＋１８﹒６７
　　中煉化（０２３８６）　　　　３﹒４１　　－０﹒２９
　　中海油服（０２８８３）　　　７﹒３４　　　　無升跌
　　中集安瑞科（０３８９９）　　７﹒９５　　＋１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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