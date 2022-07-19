《異動股》海隆控股（０１６２３）升近１９％，報０﹒８９元

《經濟通通訊社１９日專訊》海隆控股（０１６２３）升１８﹒６７％，報０﹒８９元，最
高價０﹒９３元，創１個月新高，最低價０﹒８６元；成交５１６﹒６萬股，成交金額
４５２﹒７７萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３９﹒３３萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國銀河國際，金額２１﹒５３萬元，加權平均成交價０﹒９元；現時最大淨被動
賣出券商為群益證券香港，金額７﹒３５萬元，加權平均成交價０﹒９０４元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅３０﹒８８％。
現時，恒生指數報２０７０７，跌１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１１６，
跌５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５４０，跌３３點或０﹒７４％；主板成交
１９﹒７５億元。
上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２４﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２５２４，跌８點或０﹒０６％，成交１４﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８９０ 變動 ＋１８﹒６７％
最高價 ０﹒９３０ 最低價 ０﹒８６０
成交股數 ５１６﹒６萬股 成交金額 ４５２﹒７７萬
１０天平均 ０﹒６０７ 歷史波幅％ １３６﹒５０９
２０天平均 ０﹒５５１ 加權平均價 ０﹒８７６
５０天平均 ０﹒６５２ ＲＳＩ１４ ７３﹒９１６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３９﹒３３萬元；暫連升
２日，累計升幅３０﹒８８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海隆控股（０１６２３） ０﹒８９ ＋１８﹒６７
中煉化（０２３８６） ３﹒４１ －０﹒２９
中海油服（０２８８３） ７﹒３４ 無升跌
中集安瑞科（０３８９９） ７﹒９５ ＋１﹒５３
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（ｅｄ）
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