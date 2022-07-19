《異動股》藥明生物漲逾５％突破１０天線，報８０﹒３元

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）升５﹒１７％，報８０﹒３元，升穿
１０天線（７８﹒５７元），最高價８０﹒４元，最低價７９﹒４元；成交３７２﹒８７萬股，
成交金額２﹒９７億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２３３９﹒１９萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額１１８０﹒１８萬元，加權平均成交價８０﹒０４６元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額９７７﹒０２萬元，加權平均成交價７９﹒７９元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６６％。
現時，恒生指數報２０７１３，跌１３２點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報７１１５，
跌５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５４４，跌２９點或０﹒６５％；主板成交
３４﹒８５億元。
上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１１５﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１２４７７，跌５５點或０﹒４４％，成交５４﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８０﹒３００ 變動 ＋５﹒１７％
最高價 ８０﹒４００ 最低價 ７９﹒４００
成交股數 ３７２﹒８７萬股 成交金額 ２﹒９７億
１０天平均 ７８﹒５７０ 歷史波幅％ ６４﹒３１４
２０天平均 ７６﹒４６８ 加權平均價 ７９﹒６４４
５０天平均 ６５﹒６９５ ＲＳＩ１４ ６０﹒３２０
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２３３９﹒１９萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒６６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ８０﹒３０ ＋５﹒１７
匯控（００００５） ４８﹒６０ －１﹒１２
港交所（００３８８） ３５４﹒６０ －０﹒３４
騰訊（００７００） ３３１﹒４０ －０﹒３６
建行（００９３９） ５﹒００ －０﹒９９
中移動（００９４１） ４９﹒７５ －０﹒３０
友邦（０１２９９） ８２﹒６０ －１﹒３１
中國平安（０２３１８） ４８﹒６５ －０﹒４１
美團（０３６９０） １８９﹒７０ 無升跌
阿里（０９９８８） １０１﹒７０ －２﹒１２
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（ｅｄ）
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