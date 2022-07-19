  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02269 藥明生物
即時 按盤價 升81.600 +4.050 (+5.222%)
大手異動

19/07/2022 09:31

《異動股》藥明生物漲逾５％突破１０天線，報８０﹒３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）升５﹒１７％，報８０﹒３元，升穿
１０天線（７８﹒５７元），最高價８０﹒４元，最低價７９﹒４元；成交３７２﹒８７萬股，
成交金額２﹒９７億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２３３９﹒１９萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額１１８０﹒１８萬元，加權平均成交價８０﹒０４６元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額９７７﹒０２萬元，加權平均成交價７９﹒７９元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６６％。
　　現時，恒生指數報２０７１３，跌１３２點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報７１１５，
跌５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５４４，跌２９點或０﹒６５％；主板成交
３４﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１１５﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７７，跌５５點或０﹒４４％，成交５４﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８０﹒３００　變動　　　　＋５﹒１７％
　　最高價　　　　　８０﹒４００　最低價　　　７９﹒４００
　　成交股數　　３７２﹒８７萬股　成交金額　　　２﹒９７億
　　１０天平均　　　７８﹒５７０　歷史波幅％　６４﹒３１４
　　２０天平均　　　７６﹒４６８　加權平均價　７９﹒６４４
　　５０天平均　　　６５﹒６９５　ＲＳＩ１４　６０﹒３２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２３３９﹒１９萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒６６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　８０﹒３０　＋５﹒１７
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒６０　－１﹒１２
　　港交所（００３８８）　　３５４﹒６０　－０﹒３４
　　騰訊（００７００）　　　３３１﹒４０　－０﹒３６
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒００　－０﹒９９
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒７５　－０﹒３０
　　友邦（０１２９９）　　　　８２﹒６０　－１﹒３１
　　中國平安（０２３１８）　　４８﹒６５　－０﹒４１
　　美團（０３６９０）　　　１８９﹒７０　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒７０　－２﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰19/07/2022 09:35  《異動股》藥明生物升近５％，料半年股東應佔溢利增長至少３５％

下一篇新聞︰19/07/2022 09:21  《異動股》藥明生物升近５％突破１０天線，報８０元

其他大手異動
More

20/07/2022 09:42  《異動股》藥明康德高開近２％，斥逾１４億美元建新加坡研產基地

20/07/2022 09:31  《異動股》ＧＢＡ集團等９家公司上午９：３０異動

20/07/2022 09:21  《異動股》嗶哩嗶哩等３家公司開市競價異動

18/07/2022 10:01  《異動股》康龍化成（３７５９）跌１２％，料中期純利最多升８％

18/07/2022 09:40  《異動股》藥明生物跌近５％失守２０天線，報７２﹒５５元

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金