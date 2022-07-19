《異動股》藥明生物漲逾５％突破１０天線，報８０﹒３元

《經濟通通訊社１９日專訊》藥明生物（０２２６９）升５﹒１７％，報８０﹒３元，升穿

１０天線（７８﹒５７元），最高價８０﹒４元，最低價７９﹒４元；成交３７２﹒８７萬股，

成交金額２﹒９７億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２３３９﹒１９萬元。現時

最大淨被動買入券商為美銀，金額１１８０﹒１８萬元，加權平均成交價８０﹒０４６元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額９７７﹒０２萬元，加權平均成交價７９﹒７９元。以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６６％。

現時，恒生指數報２０７１３，跌１３２點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報７１１５，

跌５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５４４，跌２９點或０﹒６５％；主板成交

３４﹒８５億元。

上證綜合指數報３２６９，跌８點或０﹒２６％，成交１１５﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２４７７，跌５５點或０﹒４４％，成交５４﹒３９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ８０﹒３００ 變動 ＋５﹒１７％

最高價 ８０﹒４００ 最低價 ７９﹒４００

成交股數 ３７２﹒８７萬股 成交金額 ２﹒９７億

１０天平均 ７８﹒５７０ 歷史波幅％ ６４﹒３１４

２０天平均 ７６﹒４６８ 加權平均價 ７９﹒６４４

５０天平均 ６５﹒６９５ ＲＳＩ１４ ６０﹒３２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２３３９﹒１９萬元；暫

連升２日，累計升幅５﹒６６％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（０２２６９） ８０﹒３０ ＋５﹒１７

匯控（００００５） ４８﹒６０ －１﹒１２

港交所（００３８８） ３５４﹒６０ －０﹒３４

騰訊（００７００） ３３１﹒４０ －０﹒３６

建行（００９３９） ５﹒００ －０﹒９９

中移動（００９４１） ４９﹒７５ －０﹒３０

友邦（０１２９９） ８２﹒６０ －１﹒３１

中國平安（０２３１８） ４８﹒６５ －０﹒４１

美團（０３６９０） １８９﹒７０ 無升跌

阿里（０９９８８） １０１﹒７０ －２﹒１２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

