《異動股》中證國際跌近１９％創新低，報０﹒０１３元

《經濟通通訊社１９日專訊》中證國際（００９４３）跌１８﹒７５％，報０﹒０１３元，

最低價０﹒０１３元，創上市新低，最高價０﹒０１５元；成交１４８０﹒８萬股，成交金額

２１﹒０１萬元；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１８﹒７７萬元。現時最大淨被動買

入券商為輝立證券香港，金額９４０８元，加權平均成交價０﹒０１４元；現時最大淨被動賣出

券商為一中證券，金額１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒０１４元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅２３﹒５３％。

現時，恒生指數報２０６７８，跌１６７點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１０８，跌

６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５３２，跌４２點或０﹒９３％；主板成交８２﹒９８

億元。

上證綜合指數報３２７１，跌７點或０﹒２２％，成交４０６﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２４９２，跌３９點或０﹒３２％，成交２４７﹒３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０１３ 變動 －１８﹒７５％

最高價 ０﹒０１５ 最低價 ０﹒０１３

成交股數 １４８０﹒８萬股 成交金額 ２１﹒０１萬

１０天平均 ０﹒０１７ 歷史波幅％ ７１﹒７１６

２０天平均 ０﹒０１８ 加權平均價 ０﹒０１４

５０天平均 ０﹒０１８ ＲＳＩ１４ ２２﹒８５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１８﹒７７萬元；暫連跌２日

，累計跌幅２３﹒５３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中證國際（００９４３） ０﹒０１３ －１８﹒７５

帝國科技集團（００７７６） １４﹒５２０ －１﹒０９

好孩子國際（０１０８６） ０﹒９４０ ＋１﹒０８

國際家居零售（０１３７３） ２﹒７６０ －０﹒３６

曠世控股（０１９２５） １﹒３３０ －０﹒７５

敏華控股（０１９９９） ６﹒６１０ －０﹒９０

中國綠島科技（０２０２３） １﹒０１０ ＋４﹒１２

匯森家居（０２１２７） ０﹒５７０ －１﹒７２

舍圖控股（０８３９２） ０﹒１２０ ＋０﹒８４

名創優品（０９８９６） １３﹒９２０ ＋０﹒７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

