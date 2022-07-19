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00943 中證國際
即時 按盤價 不變0.014 0.000 (0.000%)
大手異動

19/07/2022 09:37

《異動股》中證國際跌近１９％創新低，報０﹒０１３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中證國際（００９４３）跌１８﹒７５％，報０﹒０１３元，
最低價０﹒０１３元，創上市新低，最高價０﹒０１５元；成交１４８０﹒８萬股，成交金額
２１﹒０１萬元；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１８﹒７７萬元。現時最大淨被動買
入券商為輝立證券香港，金額９４０８元，加權平均成交價０﹒０１４元；現時最大淨被動賣出
券商為一中證券，金額１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒０１４元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅２３﹒５３％。
　　現時，恒生指數報２０６７８，跌１６７點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１０８，跌
６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５３２，跌４２點或０﹒９３％；主板成交８２﹒９８
億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌７點或０﹒２２％，成交４０６﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９２，跌３９點或０﹒３２％，成交２４７﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０１３　變動　　　　－１８﹒７５％
　　最高價　　　　　　０﹒０１５　最低價　　　　　０﹒０１３
　　成交股數　　１４８０﹒８萬股　成交金額　　　２１﹒０１萬
　　１０天平均　　　　０﹒０１７　歷史波幅％　　７１﹒７１６
　　２０天平均　　　　０﹒０１８　加權平均價　　　０﹒０１４
　　５０天平均　　　　０﹒０１８　ＲＳＩ１４　　２２﹒８５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１８﹒７７萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２３﹒５３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中證國際（００９４３）　　　　０﹒０１３　－１８﹒７５
　　帝國科技集團（００７７６）　１４﹒５２０　　－１﹒０９
　　好孩子國際（０１０８６）　　　０﹒９４０　　＋１﹒０８
　　國際家居零售（０１３７３）　　２﹒７６０　　－０﹒３６
　　曠世控股（０１９２５）　　　　１﹒３３０　　－０﹒７５
　　敏華控股（０１９９９）　　　　６﹒６１０　　－０﹒９０
　　中國綠島科技（０２０２３）　　１﹒０１０　　＋４﹒１２
　　匯森家居（０２１２７）　　　　０﹒５７０　　－１﹒７２
　　舍圖控股（０８３９２）　　　　０﹒１２０　　＋０﹒８４
　　名創優品（０９８９６）　　　１３﹒９２０　　＋０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:09
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