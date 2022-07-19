《異動股》中證國際跌近１９％創新低，報０﹒０１３元

《經濟通通訊社１９日專訊》中證國際（００９４３）跌１８﹒７５％，報０﹒０１３元，
最低價０﹒０１３元，創上市新低，最高價０﹒０１５元；成交１４８０﹒８萬股，成交金額
２１﹒０１萬元；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１８﹒７７萬元。現時最大淨被動買
入券商為輝立證券香港，金額９４０８元，加權平均成交價０﹒０１４元；現時最大淨被動賣出
券商為一中證券，金額１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒０１４元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅２３﹒５３％。
現時，恒生指數報２０６７８，跌１６７點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１０８，跌
６０點或０﹒８５％；恒生科技指數報４５３２，跌４２點或０﹒９３％；主板成交８２﹒９８
億元。
上證綜合指數報３２７１，跌７點或０﹒２２％，成交４０６﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２４９２，跌３９點或０﹒３２％，成交２４７﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０１３ 變動 －１８﹒７５％
最高價 ０﹒０１５ 最低價 ０﹒０１３
成交股數 １４８０﹒８萬股 成交金額 ２１﹒０１萬
１０天平均 ０﹒０１７ 歷史波幅％ ７１﹒７１６
２０天平均 ０﹒０１８ 加權平均價 ０﹒０１４
５０天平均 ０﹒０１８ ＲＳＩ１４ ２２﹒８５５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出１８﹒７７萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２３﹒５３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中證國際（００９４３） ０﹒０１３ －１８﹒７５
帝國科技集團（００７７６） １４﹒５２０ －１﹒０９
好孩子國際（０１０８６） ０﹒９４０ ＋１﹒０８
國際家居零售（０１３７３） ２﹒７６０ －０﹒３６
曠世控股（０１９２５） １﹒３３０ －０﹒７５
敏華控股（０１９９９） ６﹒６１０ －０﹒９０
中國綠島科技（０２０２３） １﹒０１０ ＋４﹒１２
匯森家居（０２１２７） ０﹒５７０ －１﹒７２
舍圖控股（０８３９２） ０﹒１２０ ＋０﹒８４
名創優品（０９８９６） １３﹒９２０ ＋０﹒７２
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（ｅｄ）
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