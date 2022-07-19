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00916 龍源電力
即時 按盤價 升13.340 +0.060 (+0.452%)
大手異動

19/07/2022 09:52

《大手成交》龍源電力一手約１３１萬股交叉盤，涉資１７７４萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》龍源電力（００９１６）於９：５１ａｍ錄得１手１３１﹒３
萬股交叉盤，每股造１３﹒５１元，較上日收市價低２﹒５３％，涉資１７７３﹒８６萬元。
　　龍源電力現價跌２﹒７４％，報１３﹒４８元；成交３３３﹒５５萬股，成交金額
４５２７﹒８８萬元，主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３５５﹒２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:10
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