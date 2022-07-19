《經濟通通訊社１９日專訊》龍源電力（００９１６）於９：５１ａｍ錄得１手１３１﹒３
萬股交叉盤，每股造１３﹒５１元，較上日收市價低２﹒５３％，涉資１７７３﹒８６萬元。
龍源電力現價跌２﹒７４％，報１３﹒４８元；成交３３３﹒５５萬股，成交金額
４５２７﹒８８萬元，主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３５５﹒２萬元。（ｒｗ）
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19/07/2022 09:52
《大手成交》龍源電力一手約１３１萬股交叉盤，涉資１７７４萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》龍源電力（００９１６）於９：５１ａｍ錄得１手１３１﹒３
萬股交叉盤，每股造１３﹒５１元，較上日收市價低２﹒５３％，涉資１７７３﹒８６萬元。
龍源電力現價跌２﹒７４％，報１３﹒４８元；成交３３３﹒５５萬股，成交金額
４５２７﹒８８萬元，主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出３５５﹒２萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰20/07/2022 09:01 《大手成交》龍源電力等２家公司上午９：００市前大手交易
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14/07/2022 13:19 《大手成交》龍源電力一手約９２萬股交叉盤，涉資１３３１萬元
14/07/2022 13:16 《大手成交》龍源電力一手２００萬股交叉盤，涉資２８９０萬元
11/07/2022 09:01 《大手成交》龍源電力等４家公司上午９：００市前大手交易
29/06/2022 09:06 《大手成交》中鋁等４家公司上午９：０５市前大手交易
28/06/2022 14:05 《異動股》中國燃氣（００３８４）急升近１１％，獲大戶積極買入
|備註：
|即時報價更新時間為 20/07/2022 10:10
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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