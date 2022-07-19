《異動股》海底撈（０６８６２）跌近３％，報１５﹒５８元

《經濟通通訊社１９日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒９９％，報１５﹒５８元，最低

價１５﹒５４元，最高價１６﹒０６元；成交２３４﹒５萬股，成交金額３６８８﹒２７萬元；

主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５５９﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛

亞洲證券，金額２９９﹒６６萬元，加權平均成交價１５﹒７０３元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞士信貸證券香港，金額８１５﹒４２萬元，加權平均成交價１５﹒７２７元。

現時，恒生指數報２０６６５，跌１８０點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７１０９，

跌５９點或０﹒８２％；恒生科技指數報４５２９，跌４４點或０﹒９７％；主板成交

１９１﹒３４億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１２％，成交１０３５﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，跌２４點或０﹒１９％，成交６２７﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒５８０ 變動 －２﹒９９％

最高價 １６﹒０６０ 最低價 １５﹒５４０

成交股數 ２３４﹒５萬股 成交金額 ３６８８﹒２７萬

１０天平均 １６﹒４５０ 歷史波幅％ ６２﹒７５６

２０天平均 １６﹒７３３ 加權平均價 １５﹒７２８

５０天平均 １５﹒３８８ ＲＳＩ１４ ４４﹒８１３

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股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入５５９﹒１８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １５﹒５８ －２﹒９９

潤啤（００２９１） ５１﹒６０ －２﹒０９

特步國際（０１３６８） １３﹒６４ －２﹒９９

百威亞太（０１８７６） ２２﹒２５ －０﹒８９

安踏體育（０２０２０） ９０﹒６０ －４﹒１３

申洲國際（０２３１３） ８４﹒３５ －２﹒９９

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒５０ －２﹒４７

李寧（０２３３１） ６５﹒５５ －３﹒８９

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６８ ＋４﹒３３

九毛九（０９９２２） １７﹒２２ －３﹒０４

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（ｅｄ）

