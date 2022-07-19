《異動股》申洲國際跌近３％失守１０天線，報８４﹒５５元

《經濟通通訊社１９日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒７６％，報８４﹒５５元，跌

穿１０天線（８５﹒４９５元），最低價８４﹒３元，最高價８６﹒８元；成交４４﹒２萬股，

成交金額３７７１﹒８２萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出９６４﹒２５萬元。

現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５５﹒４１萬元，加權平均成交價

８５﹒２０２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２５８﹒３３萬元，加權平均成交價

８５﹒１４９元。

現時，恒生指數報２０６７９，跌１６６點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１１６，跌

５２點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５３４，跌３９點或０﹒８６％；主板成交

１９５﹒８５億元。

上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交１０６３﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５２４，跌７點或０﹒０６％，成交６４２﹒４７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８４﹒５５０ 變動 －２﹒７６％

最高價 ８６﹒８００ 最低價 ８４﹒３００

成交股數 ４４﹒２萬股 成交金額 ３７７１﹒８２萬

１０天平均 ８５﹒４９５ 歷史波幅％ ４５﹒１６２

２０天平均 ８９﹒７８２ 加權平均價 ８５﹒３３５

５０天平均 ９６﹒８３９ ＲＳＩ１４ ３８﹒１９６

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出９６４﹒２５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５ －２﹒７６

潤啤（００２９１） ５１﹒６０ －２﹒０９

特步國際（０１３６８） １３﹒６２ －３﹒１３

百威亞太（０１８７６） ２２﹒２０ －１﹒１１

安踏體育（０２０２０） ９０﹒５５ －４﹒１８

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒６５ －２﹒０８

李寧（０２３３１） ６５﹒５０ －３﹒９６

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６５ ＋３﹒９７

海底撈（０６８６２） １５﹒５８ －２﹒９９

九毛九（０９９２２） １７﹒２２ －３﹒０４

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（ｅｄ）

