  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02313 申洲國際
即時 按盤價 升86.900 +2.400 (+2.840%)
大手異動

19/07/2022 09:57

《異動股》申洲國際跌近３％失守１０天線，報８４﹒５５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒７６％，報８４﹒５５元，跌
穿１０天線（８５﹒４９５元），最低價８４﹒３元，最高價８６﹒８元；成交４４﹒２萬股，
成交金額３７７１﹒８２萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出９６４﹒２５萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５５﹒４１萬元，加權平均成交價
８５﹒２０２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２５８﹒３３萬元，加權平均成交價
８５﹒１４９元。
　　現時，恒生指數報２０６７９，跌１６６點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１１６，跌
５２點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５３４，跌３９點或０﹒８６％；主板成交
１９５﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交１０６３﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２４，跌７點或０﹒０６％，成交６４２﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　８４﹒５５０　變動　　　　　　－２﹒７６％
　　最高價　　　８６﹒８００　最低價　　　　　８４﹒３００
　　成交股數　　４４﹒２萬股　成交金額　　３７７１﹒８２萬
　　１０天平均　８５﹒４９５　歷史波幅％　　　４５﹒１６２
　　２０天平均　８９﹒７８２　加權平均價　　　８５﹒３３５
　　５０天平均　９６﹒８３９　ＲＳＩ１４　　　３８﹒１９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出９６４﹒２５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒５５　－２﹒７６
　　潤啤（００２９１）　　　５１﹒６０　－２﹒０９
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒６２　－３﹒１３
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒２０　－１﹒１１
　　安踏體育（０２０２０）　９０﹒５５　－４﹒１８
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３７﹒６５　－２﹒０８
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒５０　－３﹒９６
　　中國飛鶴（０６１８６）　　８﹒６５　＋３﹒９７
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５８　－２﹒９９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒２２　－３﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰20/07/2022 09:52  《異動股》攜程等４家公司上午９：５１異動

下一篇新聞︰18/07/2022 15:24  《異動股》申洲國際升近５％突破１０天線，報８６﹒８５元

其他大手異動
More

18/07/2022 11:23  《異動股》申洲國際等２家公司上午１１：２２異動

14/07/2022 09:01  《大手成交》申洲等５家公司上午９：００大手交易

12/07/2022 09:31  《異動股》安踏低開近１％，次季品牌產品零售金額錄中單位數下跌

11/07/2022 13:50  《異動股》越地等２家公司下午１：４９異動

11/07/2022 09:29  《異動股》安踏高開１％，李克強考察集團，稱要鞏固經濟恢復基礎

備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金