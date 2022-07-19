《異動股》申洲國際跌近３％失守１０天線，報８４﹒５５元

《經濟通通訊社１９日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒７６％，報８４﹒５５元，跌
穿１０天線（８５﹒４９５元），最低價８４﹒３元，最高價８６﹒８元；成交４４﹒２萬股，
成交金額３７７１﹒８２萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出９６４﹒２５萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額３５５﹒４１萬元，加權平均成交價
８５﹒２０２元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２５８﹒３３萬元，加權平均成交價
８５﹒１４９元。
現時，恒生指數報２０６７９，跌１６６點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７１１６，跌
５２點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５３４，跌３９點或０﹒８６％；主板成交
１９５﹒８５億元。
上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交１０６３﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５２４，跌７點或０﹒０６％，成交６４２﹒４７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ８４﹒５５０ 變動 －２﹒７６％
最高價 ８６﹒８００ 最低價 ８４﹒３００
成交股數 ４４﹒２萬股 成交金額 ３７７１﹒８２萬
１０天平均 ８５﹒４９５ 歷史波幅％ ４５﹒１６２
２０天平均 ８９﹒７８２ 加權平均價 ８５﹒３３５
５０天平均 ９６﹒８３９ ＲＳＩ１４ ３８﹒１９６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出９６４﹒２５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５ －２﹒７６
潤啤（００２９１） ５１﹒６０ －２﹒０９
特步國際（０１３６８） １３﹒６２ －３﹒１３
百威亞太（０１８７６） ２２﹒２０ －１﹒１１
安踏體育（０２０２０） ９０﹒５５ －４﹒１８
蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒６５ －２﹒０８
李寧（０２３３１） ６５﹒５０ －３﹒９６
中國飛鶴（０６１８６） ８﹒６５ ＋３﹒９７
海底撈（０６８６２） １５﹒５８ －２﹒９９
九毛九（０９９２２） １７﹒２２ －３﹒０４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動