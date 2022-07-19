《異動股》銀娛（２７）跌近３％失守２０天線，報４４﹒４５元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀娛（０００２７）跌２﹒９５％，報４４﹒４５元，跌穿
２０天線（４５元），最低價４４﹒４元，最高價４５﹒６元；成交３０７﹒６萬股，成交金額
１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出５３５﹒５６萬元。現時最大淨被動
買入券商為中信里昂證券，金額９４２﹒０９萬元，加權平均成交價４４﹒９２８元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額４５６﹒６７萬元，加權平均成交價４４﹒８９５元。
現時，恒生指數報２０６３１，跌２１４點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報７０９６，
跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１６，跌５７點或１﹒２７％；主板成交
２０８﹒９５億元。
上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交１１３８﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２４８９，跌４２點或０﹒３４％，成交６９０﹒６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４４﹒４５０ 變動 －２﹒９５％
最高價 ４５﹒６００ 最低價 ４４﹒４００
成交股數 ３０７﹒６萬股 成交金額 １﹒３９億
１０天平均 ４５﹒６７５ 歷史波幅％ ４２﹒９１５
２０天平均 ４５﹒０００ 加權平均價 ４５﹒３４０
５０天平均 ４２﹒９２５ ＲＳＩ１４ ４９﹒５１４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出５３５﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀娛（０００２７） ４４﹒４５ －２﹒９５
凱升控股（００１０２） ０﹒２５ －１﹒９６
新濠（００２００） ５﹒３２ －０﹒１９
信德集團（００２４２） １﹒５０ 無升跌
澳博（００８８０） ３﹒１４ －１﹒５７
永利澳門（０１１２８） ４﹒８４ ＋０﹒８３
ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５） ０﹒２３ ＋１﹒３２
金沙（０１９２８） １７﹒０４ －１﹒５０
美高梅（０２２８２） ４﹒１１ －０﹒７２
金界控股（０３９１８） ６﹒８１ ＋５﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動