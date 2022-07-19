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00027 銀河娛樂
即時 按盤價 升45.650 +0.550 (+1.220%)
大手異動

19/07/2022 10:00

《異動股》銀娛（２７）跌近３％失守２０天線，報４４﹒４５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》銀娛（０００２７）跌２﹒９５％，報４４﹒４５元，跌穿
２０天線（４５元），最低價４４﹒４元，最高價４５﹒６元；成交３０７﹒６萬股，成交金額
１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出５３５﹒５６萬元。現時最大淨被動
買入券商為中信里昂證券，金額９４２﹒０９萬元，加權平均成交價４４﹒９２８元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額４５６﹒６７萬元，加權平均成交價４４﹒８９５元。
　　現時，恒生指數報２０６３１，跌２１４點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報７０９６，
跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１６，跌５７點或１﹒２７％；主板成交
２０８﹒９５億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交１１３８﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８９，跌４２點或０﹒３４％，成交６９０﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４４﹒４５０　變動　　　　－２﹒９５％
　　最高價　　　　４５﹒６００　最低價　　　４４﹒４００
　　成交股數　　３０７﹒６萬股　成交金額　　　１﹒３９億
　　１０天平均　　４５﹒６７５　歷史波幅％　４２﹒９１５
　　２０天平均　　４５﹒０００　加權平均價　４５﹒３４０
　　５０天平均　　４２﹒９２５　ＲＳＩ１４　４９﹒５１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出５３５﹒５６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　　４４﹒４５　－２﹒９５
　　凱升控股（００１０２）　　　　０﹒２５　－１﹒９６
　　新濠（００２００）　　　　　　５﹒３２　－０﹒１９
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒５０　　　無升跌
　　澳博（００８８０）　　　　　　３﹒１４　－１﹒５７
　　永利澳門（０１１２８）　　　　４﹒８４　＋０﹒８３
　　ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５）　　０﹒２３　＋１﹒３２
　　金沙（０１９２８）　　　　　１７﹒０４　－１﹒５０
　　美高梅（０２２８２）　　　　　４﹒１１　－０﹒７２
　　金界控股（０３９１８）　　　　６﹒８１　＋５﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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