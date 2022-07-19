《異動股》銀娛（２７）跌近３％失守２０天線，報４４﹒４５元

《經濟通通訊社１９日專訊》銀娛（０００２７）跌２﹒９５％，報４４﹒４５元，跌穿

２０天線（４５元），最低價４４﹒４元，最高價４５﹒６元；成交３０７﹒６萬股，成交金額

１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出５３５﹒５６萬元。現時最大淨被動

買入券商為中信里昂證券，金額９４２﹒０９萬元，加權平均成交價４４﹒９２８元；現時最大

淨被動賣出券商為摩根大通，金額４５６﹒６７萬元，加權平均成交價４４﹒８９５元。

現時，恒生指數報２０６３１，跌２１４點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報７０９６，

跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１６，跌５７點或１﹒２７％；主板成交

２０８﹒９５億元。

上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒２％，成交１１３８﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８９，跌４２點或０﹒３４％，成交６９０﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４４﹒４５０ 變動 －２﹒９５％

最高價 ４５﹒６００ 最低價 ４４﹒４００

成交股數 ３０７﹒６萬股 成交金額 １﹒３９億

１０天平均 ４５﹒６７５ 歷史波幅％ ４２﹒９１５

２０天平均 ４５﹒０００ 加權平均價 ４５﹒３４０

５０天平均 ４２﹒９２５ ＲＳＩ１４ ４９﹒５１４

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出５３５﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀娛（０００２７） ４４﹒４５ －２﹒９５

凱升控股（００１０２） ０﹒２５ －１﹒９６

新濠（００２００） ５﹒３２ －０﹒１９

信德集團（００２４２） １﹒５０ 無升跌

澳博（００８８０） ３﹒１４ －１﹒５７

永利澳門（０１１２８） ４﹒８４ ＋０﹒８３

ＮＩＲＡＫＵ（０１２４５） ０﹒２３ ＋１﹒３２

金沙（０１９２８） １７﹒０４ －１﹒５０

美高梅（０２２８２） ４﹒１１ －０﹒７２

金界控股（０３９１８） ６﹒８１ ＋５﹒２６

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（ｅｄ）

