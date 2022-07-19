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00707 亞洲電視控股
即時 按盤價 跌0.034 -0.001 (-2.857%)
大手異動

19/07/2022 10:16

《異動股》亞洲電視控股（７０７）漲逾２２％，報０﹒０３３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲電視控股（００７０７）升２２﹒２２％，報０﹒０３３
元，最高價０﹒０３３元，最低價０﹒０２８元；成交４６５３﹒２萬股，成交金額
１４１﹒８８萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１０９﹒４３萬元。現時最大淨
被動買入券商為哈富證券，金額３﹒８萬元，加權平均成交價０﹒０３２元；現時最大淨被動賣
出券商為摩根大通，金額２０﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒０３１元。
　　現時，恒生指數報２０６９７，跌１４８點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７１１５，
跌５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５３１，跌４２點或０﹒９４％；主板成交
２６７﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０８％，成交１４９６﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６３，升３１點或０﹒２５％，成交９２３﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０３３　變動　　　　＋２２﹒２２％
　　最高價　　　　　　０﹒０３３　最低價　　　　　０﹒０２８
　　成交股數　　４６５３﹒２萬股　成交金額　　１４１﹒８８萬
　　１０天平均　　　　０﹒０２５　歷史波幅％　３０７﹒２６３
　　２０天平均　　　　０﹒０１８　加權平均價　　　０﹒０３０
　　５０天平均　　　　０﹒０１４　ＲＳＩ１４　　７０﹒２１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１０９﹒４３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　亞洲電視控股（００７０７）　０﹒０３３　＋２２﹒２２
　　互太紡織（０１３８２）　　　３﹒０３０　　－１﹒３０
　　德運控股（０１４４０）　　　１﹒３９０　　＋２﹒２１
　　超盈國際控股（０２１１１）　１﹒８２０　　－１﹒０９
　　天虹紡織（０２６７８）　　　７﹒６５０　　－０﹒６５
　　魏橋紡織（０２６９８）　　　１﹒５５０　　＋０﹒６５
　　非凡中國（０８０３２）　　　１﹒１８０　　－０﹒８４
　　申酉控股（０８３７７）　　　０﹒５５０　＋１５﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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