《異動股》亞洲電視控股（７０７）漲逾２２％，報０﹒０３３元

《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲電視控股（００７０７）升２２﹒２２％，報０﹒０３３

元，最高價０﹒０３３元，最低價０﹒０２８元；成交４６５３﹒２萬股，成交金額

１４１﹒８８萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１０９﹒４３萬元。現時最大淨

被動買入券商為哈富證券，金額３﹒８萬元，加權平均成交價０﹒０３２元；現時最大淨被動賣

出券商為摩根大通，金額２０﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒０３１元。

現時，恒生指數報２０６９７，跌１４８點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７１１５，

跌５３點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５３１，跌４２點或０﹒９４％；主板成交

２６７﹒２８億元。

上證綜合指數報３２８０，升２點或０﹒０８％，成交１４９６﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２５６３，升３１點或０﹒２５％，成交９２３﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３３ 變動 ＋２２﹒２２％

最高價 ０﹒０３３ 最低價 ０﹒０２８

成交股數 ４６５３﹒２萬股 成交金額 １４１﹒８８萬

１０天平均 ０﹒０２５ 歷史波幅％ ３０７﹒２６３

２０天平均 ０﹒０１８ 加權平均價 ０﹒０３０

５０天平均 ０﹒０１４ ＲＳＩ１４ ７０﹒２１６

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股份狀態：主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１０９﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０３３ ＋２２﹒２２

互太紡織（０１３８２） ３﹒０３０ －１﹒３０

德運控股（０１４４０） １﹒３９０ ＋２﹒２１

超盈國際控股（０２１１１） １﹒８２０ －１﹒０９

天虹紡織（０２６７８） ７﹒６５０ －０﹒６５

魏橋紡織（０２６９８） １﹒５５０ ＋０﹒６５

非凡中國（０８０３２） １﹒１８０ －０﹒８４

申酉控股（０８３７７） ０﹒５５０ ＋１５﹒７９

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（ｅｄ）

