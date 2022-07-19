《異動股》稀鎂科技（０２９４３）升逾６２％，報０﹒６５元

《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）升６２﹒５％，報０﹒６５元，最高
價０﹒６５元，最低價０﹒４０５元；成交７﹒１５萬股，成交金額３﹒１７萬元；主動買沽比
率３２：６８，資金淨主動賣出５６１０元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金
額２７００元，加權平均成交價０﹒５４元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額
１６２５元，加權平均成交價０﹒６５元。
現時，恒生指數報２０６３１，跌２１４點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報７０９６，
跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１４，跌５９點或１﹒３％；主板成交
３０１﹒３７億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１２％，成交１７３９﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１２５１３，跌１９點或０﹒１５％，成交１０９０﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６５０ 變動 ＋６２﹒５０％
最高價 ０﹒６５０ 最低價 ０﹒４０５
成交股數 ７﹒１５萬股 成交金額 ３﹒１７萬
１０天平均 ０﹒６６６ 歷史波幅％ １９１﹒４４８
２０天平均 ０﹒６９７ 加權平均價 ０﹒４４３
５０天平均 ０﹒８５１ ＲＳＩ１４ ４５﹒２６４
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股份狀態：主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出５６１０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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稀鎂科技（０２９４３） ０﹒６５０ ＋６２﹒５０
南方錳業（０１０９１） ０﹒９３０ ＋５﹒６８
五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ －０﹒３９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒０００ 無升跌
高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５６ －１﹒７５
中國石墨（０２２３７） ０﹒６９０ －１２﹒６６
金川國際（０２３６２） ０﹒８５０ ＋２﹒４１
洛鉬（０３９９３） ３﹒８００ ＋１﹒０６
金力永磁（０６６８０） ３３﹒６００ ＋０﹒７５
天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２５０ ＋０﹒３９
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（ｅｄ）
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