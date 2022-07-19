《異動股》稀鎂科技（０２９４３）升逾６２％，報０﹒６５元

《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）升６２﹒５％，報０﹒６５元，最高

價０﹒６５元，最低價０﹒４０５元；成交７﹒１５萬股，成交金額３﹒１７萬元；主動買沽比

率３２：６８，資金淨主動賣出５６１０元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金

額２７００元，加權平均成交價０﹒５４元；現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額

１６２５元，加權平均成交價０﹒６５元。

現時，恒生指數報２０６３１，跌２１４點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報７０９６，

跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１４，跌５９點或１﹒３％；主板成交

３０１﹒３７億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１２％，成交１７３９﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２５１３，跌１９點或０﹒１５％，成交１０９０﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６５０ 變動 ＋６２﹒５０％

最高價 ０﹒６５０ 最低價 ０﹒４０５

成交股數 ７﹒１５萬股 成交金額 ３﹒１７萬

１０天平均 ０﹒６６６ 歷史波幅％ １９１﹒４４８

２０天平均 ０﹒６９７ 加權平均價 ０﹒４４３

５０天平均 ０﹒８５１ ＲＳＩ１４ ４５﹒２６４

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股份狀態：主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出５６１０元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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稀鎂科技（０２９４３） ０﹒６５０ ＋６２﹒５０

南方錳業（０１０９１） ０﹒９３０ ＋５﹒６８

五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ －０﹒３９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒０００ 無升跌

高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５６ －１﹒７５

中國石墨（０２２３７） ０﹒６９０ －１２﹒６６

金川國際（０２３６２） ０﹒８５０ ＋２﹒４１

洛鉬（０３９９３） ３﹒８００ ＋１﹒０６

金力永磁（０６６８０） ３３﹒６００ ＋０﹒７５

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２５０ ＋０﹒３９

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（ｅｄ）

