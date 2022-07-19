《異動股》稀鎂科技漲近７５％突破２０天線，報０﹒７元

《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）漲升７５％，報０﹒７元，升穿２０
天線（０﹒６９９元），最高價０﹒６８元，最低價０﹒４０５元；成交８﹒２５萬股，成交金
額３﹒９１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１８５０元。現時最大淨被動買入
券商為致富證券，金額２２５５元，加權平均成交價０﹒４１元；現時最大淨被動賣出券商為恒
生證券，金額２３８０元，加權平均成交價０﹒６８元。
現時，恒生指數報２０６１６，跌２２９點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０８９，跌
７９點或１﹒１％；恒生科技指數報４５０８，跌６５點或１﹒４３％；主板成交３０６﹒６億
元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交１７７５﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４９８，跌３４點或０﹒２７％，成交１１１５﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７００ 變動 ＋７５﹒００％
最高價 ０﹒６８０ 最低價 ０﹒４０５
成交股數 ８﹒２５萬股 成交金額 ３﹒９１萬
１０天平均 ０﹒６７１ 歷史波幅％ １９１﹒４４８
２０天平均 ０﹒６９９ 加權平均價 ０﹒４７４
５０天平均 ０﹒８５２ ＲＳＩ１４ ４８﹒４２０
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１８５０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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稀鎂科技（０２９４３） ０﹒７００ ＋７５﹒００
南方錳業（０１０９１） ０﹒９３０ ＋５﹒６８
五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ －０﹒３９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒６５０ －０﹒４５
高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５６ －１﹒７５
中國石墨（０２２３７） ０﹒６６０ －１６﹒４６
金川國際（０２３６２） ０﹒８５０ ＋２﹒４１
洛鉬（０３９９３） ３﹒８００ ＋１﹒０６
金力永磁（０６６８０） ３３﹒７００ ＋１﹒０５
天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２００ ＋０﹒３２
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（ｅｄ）
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