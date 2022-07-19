《異動股》稀鎂科技漲近７５％突破２０天線，報０﹒７元

《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）漲升７５％，報０﹒７元，升穿２０

天線（０﹒６９９元），最高價０﹒６８元，最低價０﹒４０５元；成交８﹒２５萬股，成交金

額３﹒９１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１８５０元。現時最大淨被動買入

券商為致富證券，金額２２５５元，加權平均成交價０﹒４１元；現時最大淨被動賣出券商為恒

生證券，金額２３８０元，加權平均成交價０﹒６８元。

現時，恒生指數報２０６１６，跌２２９點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０８９，跌

７９點或１﹒１％；恒生科技指數報４５０８，跌６５點或１﹒４３％；主板成交３０６﹒６億

元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交１７７５﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４９８，跌３４點或０﹒２７％，成交１１１５﹒３９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒７００ 變動 ＋７５﹒００％

最高價 ０﹒６８０ 最低價 ０﹒４０５

成交股數 ８﹒２５萬股 成交金額 ３﹒９１萬

１０天平均 ０﹒６７１ 歷史波幅％ １９１﹒４４８

２０天平均 ０﹒６９９ 加權平均價 ０﹒４７４

５０天平均 ０﹒８５２ ＲＳＩ１４ ４８﹒４２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１８５０元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

稀鎂科技（０２９４３） ０﹒７００ ＋７５﹒００

南方錳業（０１０９１） ０﹒９３０ ＋５﹒６８

五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ －０﹒３９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒６５０ －０﹒４５

高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５６ －１﹒７５

中國石墨（０２２３７） ０﹒６６０ －１６﹒４６

金川國際（０２３６２） ０﹒８５０ ＋２﹒４１

洛鉬（０３９９３） ３﹒８００ ＋１﹒０６

金力永磁（０６６８０） ３３﹒７００ ＋１﹒０５

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒２００ ＋０﹒３２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

