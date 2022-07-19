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02943 稀鎂科技
即時 按盤價 跌0.660 -0.050 (-7.042%)
大手異動

19/07/2022 10:33

《異動股》稀鎂科技漲近７５％突破２０天線，報０﹒７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）漲升７５％，報０﹒７元，升穿２０
天線（０﹒６９９元），最高價０﹒６８元，最低價０﹒４０５元；成交８﹒２５萬股，成交金
額３﹒９１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１８５０元。現時最大淨被動買入
券商為致富證券，金額２２５５元，加權平均成交價０﹒４１元；現時最大淨被動賣出券商為恒
生證券，金額２３８０元，加權平均成交價０﹒６８元。
　　現時，恒生指數報２０６１６，跌２２９點或１﹒１％；恒生中國企業指數報７０８９，跌
７９點或１﹒１％；恒生科技指數報４５０８，跌６５點或１﹒４３％；主板成交３０６﹒６億
元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１８％，成交１７７５﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９８，跌３４點或０﹒２７％，成交１１１５﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒７００　變動　　　　＋７５﹒００％
　　最高價　　　　０﹒６８０　最低價　　　　　０﹒４０５
　　成交股數　　８﹒２５萬股　成交金額　　　　３﹒９１萬
　　１０天平均　　０﹒６７１　歷史波幅％　１９１﹒４４８
　　２０天平均　　０﹒６９９　加權平均價　　　０﹒４７４
　　５０天平均　　０﹒８５２　ＲＳＩ１４　　４８﹒４２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１８５０元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　稀鎂科技（０２９４３）　　０﹒７００　＋７５﹒００
　　南方錳業（０１０９１）　　０﹒９３０　　＋５﹒６８
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒５４０　　－０﹒３９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７７﹒６５０　　－０﹒４５
　　高鵬礦業（０２２１２）　　０﹒０５６　　－１﹒７５
　　中國石墨（０２２３７）　　０﹒６６０　－１６﹒４６
　　金川國際（０２３６２）　　０﹒８５０　　＋２﹒４１
　　洛鉬（０３９９３）　　　　３﹒８００　　＋１﹒０６
　　金力永磁（０６６８０）　３３﹒７００　　＋１﹒０５
　　天齊鋰業（０９６９６）　７７﹒２００　　＋０﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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