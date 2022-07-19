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02943 稀鎂科技
即時 按盤價 跌0.660 -0.050 (-7.042%)
大手異動

19/07/2022 10:35

《異動股》稀鎂科技升一倍突破２０天線，報０﹒８元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）升１００％，報０﹒８元，升穿２０
天線（０﹒７０４元），最高價０﹒８元，最低價０﹒４０５元；成交１３﹒９５萬股，成交金
額８﹒３８萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２﹒１萬元。現時最大淨被動買入
券商為大新證券，金額１﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為
恒生證券，金額７８４６﹒６７元，加權平均成交價０﹒７５９元。
　　現時，恒生指數報２０６３４，跌２１１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７０９５，
跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１４，跌５９點或１﹒３１％；主板成交
３１０﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交１８０６﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０６，跌２５點或０﹒２１％，成交１１３２﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒８００　變動　　　　＋１００﹒００％
　　最高價　　　　　０﹒８００　最低價　　　　　　０﹒４０５
　　成交股數　　１３﹒９５萬股　成交金額　　　　　８﹒３８萬
　　１０天平均　　　０﹒６８１　歷史波幅％　　１９１﹒４４８
　　２０天平均　　　０﹒７０４　加權平均價　　　　０﹒６０１
　　５０天平均　　　０﹒８５４　ＲＳＩ１４　　　５３﹒７５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２﹒１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　稀鎂科技（０２９４３）　　０﹒８００　＋１００﹒００
　　南方錳業（０１０９１）　　０﹒９３０　　　＋５﹒６８
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒５４０　　　－０﹒３９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７７﹒６００　　　－０﹒５１
　　高鵬礦業（０２２１２）　　０﹒０５６　　　－１﹒７５
　　中國石墨（０２２３７）　　０﹒６８０　　－１３﹒９２
　　金川國際（０２３６２）　　０﹒８５０　　　＋２﹒４１
　　洛鉬（０３９９３）　　　　３﹒８１０　　　＋１﹒３３
　　金力永磁（０６６８０）　３３﹒５００　　　＋０﹒４５
　　天齊鋰業（０９６９６）　７７﹒０００　　　＋０﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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