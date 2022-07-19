《異動股》稀鎂科技升一倍突破２０天線，報０﹒８元

《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）升１００％，報０﹒８元，升穿２０
天線（０﹒７０４元），最高價０﹒８元，最低價０﹒４０５元；成交１３﹒９５萬股，成交金
額８﹒３８萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２﹒１萬元。現時最大淨被動買入
券商為大新證券，金額１﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為
恒生證券，金額７８４６﹒６７元，加權平均成交價０﹒７５９元。
現時，恒生指數報２０６３４，跌２１１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７０９５，
跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１４，跌５９點或１﹒３１％；主板成交
３１０﹒５９億元。
上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交１８０６﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２５０６，跌２５點或０﹒２１％，成交１１３２﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８００ 變動 ＋１００﹒００％
最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒４０５
成交股數 １３﹒９５萬股 成交金額 ８﹒３８萬
１０天平均 ０﹒６８１ 歷史波幅％ １９１﹒４４８
２０天平均 ０﹒７０４ 加權平均價 ０﹒６０１
５０天平均 ０﹒８５４ ＲＳＩ１４ ５３﹒７５４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２﹒１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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稀鎂科技（０２９４３） ０﹒８００ ＋１００﹒００
南方錳業（０１０９１） ０﹒９３０ ＋５﹒６８
五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ －０﹒３９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒６００ －０﹒５１
高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５６ －１﹒７５
中國石墨（０２２３７） ０﹒６８０ －１３﹒９２
金川國際（０２３６２） ０﹒８５０ ＋２﹒４１
洛鉬（０３９９３） ３﹒８１０ ＋１﹒３３
金力永磁（０６６８０） ３３﹒５００ ＋０﹒４５
天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒０００ ＋０﹒０６
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（ｅｄ）
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