《異動股》稀鎂科技升一倍突破２０天線，報０﹒８元

《經濟通通訊社１９日專訊》稀鎂科技（０２９４３）升１００％，報０﹒８元，升穿２０

天線（０﹒７０４元），最高價０﹒８元，最低價０﹒４０５元；成交１３﹒９５萬股，成交金

額８﹒３８萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２﹒１萬元。現時最大淨被動買入

券商為大新證券，金額１﹒２４萬元，加權平均成交價０﹒７５元；現時最大淨被動賣出券商為

恒生證券，金額７８４６﹒６７元，加權平均成交價０﹒７５９元。

現時，恒生指數報２０６３４，跌２１１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報７０９５，

跌７２點或１﹒０２％；恒生科技指數報４５１４，跌５９點或１﹒３１％；主板成交

３１０﹒５９億元。

上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０７％，成交１８０６﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０６，跌２５點或０﹒２１％，成交１１３２﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８００ 變動 ＋１００﹒００％

最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒４０５

成交股數 １３﹒９５萬股 成交金額 ８﹒３８萬

１０天平均 ０﹒６８１ 歷史波幅％ １９１﹒４４８

２０天平均 ０﹒７０４ 加權平均價 ０﹒６０１

５０天平均 ０﹒８５４ ＲＳＩ１４ ５３﹒７５４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入２﹒１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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稀鎂科技（０２９４３） ０﹒８００ ＋１００﹒００

南方錳業（０１０９１） ０﹒９３０ ＋５﹒６８

五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ －０﹒３９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒６００ －０﹒５１

高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５６ －１﹒７５

中國石墨（０２２３７） ０﹒６８０ －１３﹒９２

金川國際（０２３６２） ０﹒８５０ ＋２﹒４１

洛鉬（０３９９３） ３﹒８１０ ＋１﹒３３

金力永磁（０６６８０） ３３﹒５００ ＋０﹒４５

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒０００ ＋０﹒０６

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（ｅｄ）

