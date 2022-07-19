《異動股》正商實業升近１１％突破１０天線，報２﹒３元

《經濟通通訊社１９日專訊》正商實業（００１８５）升１０﹒５８％，報２﹒３元，升穿

１０天線（２﹒１６７元），最高價２﹒３元，最低價２﹒０５元；成交５９﹒１萬股，成交金

額１２７﹒７９萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入６０﹒４８萬元。現時最大淨

被動買入券商為力高證券，金額９﹒８２萬元，加權平均成交價２﹒０６７元；現時最大淨被動

賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３６﹒３６萬元，加權平均成交價２﹒１６３元。以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒８６％。

現時，恒生指數報２０６２９，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７０９４，

跌７４點或１﹒０４％；恒生科技指數報４５１２，跌６１點或１﹒３５％；主板成交

３１２﹒６６億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１１％，成交１８２０﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，跌３１點或０﹒２５％，成交１１４１﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒３００ 變動 ＋１０﹒５８％

最高價 ２﹒３００ 最低價 ２﹒０５０

成交股數 ５９﹒１萬股 成交金額 １２７﹒７９萬

１０天平均 ２﹒１６７ 歷史波幅％ ９０﹒１８４

２０天平均 ２﹒４２３ 加權平均價 ２﹒１６２

５０天平均 ２﹒７５３ ＲＳＩ１４ ４４﹒０１９

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入６０﹒４８萬元；暫連升

２日，累計升幅１３﹒８６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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正商實業（００１８５） ２﹒３０ ＋１０﹒５８

九倉（００００４） ２８﹒８５ －０﹒５２

希慎（０００１４） ２３﹒４５ －１﹒０５

恒隆地產（００１０１） １３﹒７８ －１﹒７１

ＳＯＨＯ中國（００４１０） １﹒３７ 無升跌

領展（００８２３） ６４﹒０５ －１﹒２３

太地（０１９７２） １８﹒５８ －０﹒９６

九置（０１９９７） ３４﹒４５ －１﹒５７

匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 －１﹒０１

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（ｅｄ）

