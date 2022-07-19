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00185 正商實業
即時 按盤價 跌2.080 -0.030 (-1.422%)
大手異動

19/07/2022 10:36

《異動股》正商實業升近１１％突破１０天線，報２﹒３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》正商實業（００１８５）升１０﹒５８％，報２﹒３元，升穿
１０天線（２﹒１６７元），最高價２﹒３元，最低價２﹒０５元；成交５９﹒１萬股，成交金
額１２７﹒７９萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入６０﹒４８萬元。現時最大淨
被動買入券商為力高證券，金額９﹒８２萬元，加權平均成交價２﹒０６７元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３６﹒３６萬元，加權平均成交價２﹒１６３元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒８６％。
　　現時，恒生指數報２０６２９，跌２１７點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報７０９４，
跌７４點或１﹒０４％；恒生科技指數報４５１２，跌６１點或１﹒３５％；主板成交
３１２﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１１％，成交１８２０﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，跌３１點或０﹒２５％，成交１１４１﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒３００　變動　　　　＋１０﹒５８％
　　最高價　　　　２﹒３００　最低價　　　　　２﹒０５０
　　成交股數　　５９﹒１萬股　成交金額　　１２７﹒７９萬
　　１０天平均　　２﹒１６７　歷史波幅％　　９０﹒１８４
　　２０天平均　　２﹒４２３　加權平均價　　　２﹒１６２
　　５０天平均　　２﹒７５３　ＲＳＩ１４　　４４﹒０１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入６０﹒４８萬元；暫連升
２日，累計升幅１３﹒８６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　正商實業（００１８５）　　　　　２﹒３０　＋１０﹒５８
　　九倉（００００４）　　　　　　２８﹒８５　　－０﹒５２
　　希慎（０００１４）　　　　　　２３﹒４５　　－１﹒０５
　　恒隆地產（００１０１）　　　　１３﹒７８　　－１﹒７１
　　ＳＯＨＯ中國（００４１０）　　　１﹒３７　　　　無升跌
　　領展（００８２３）　　　　　　６４﹒０５　　－１﹒２３
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒５８　　－０﹒９６
　　九置（０１９９７）　　　　　　３４﹒４５　　－１﹒５７
　　匯賢（８７００１）　　　　　０﹒９８人幣　　－１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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