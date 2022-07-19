《異動股》迪諾斯環保漲逾２０％破１０天線惟曾創新低

《經濟通通訊社１９日專訊》迪諾斯環保（０１４５２）升２０﹒２％，報０﹒１１９元，
升穿１０天線（０﹒１１３元），最高價０﹒１１９元，最低價０﹒０９３元，創上市新低；成
交３３﹒２萬股，成交金額３﹒９２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒９１
萬元。現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額１２１０元，加權平均成交價０﹒１１元。
現時，恒生指數報２０６０４，跌２４１點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌８４點或１﹒１８％；恒生科技指數報４５０４，跌６９點或１﹒５３％；主板成交
３５０﹒６８億元。
上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０８％，成交２０４２﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４８６，跌４５點或０﹒３６％，成交１２９２﹒９９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１１９ 變動 ＋２０﹒２０％
最高價 ０﹒１１９ 最低價 ０﹒０９３
成交股數 ３３﹒２萬股 成交金額 ３﹒９２萬
１０天平均 ０﹒１１３ 歷史波幅％ １３４﹒１５５
２０天平均 ０﹒１２１ 加權平均價 ０﹒１１８
５０天平均 ０﹒１２２ ＲＳＩ１４ ５３﹒４６９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒９１萬
元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
迪諾斯環保（０１４５２） ０﹒１１９ ＋２０﹒２０
泛亞環保（００５５６） ０﹒８２０ ＋１﹒２３
海螺創業（００５８６） １６﹒２２０ －１﹒５８
海螺環保（００５８７） ６﹒２６０ －２﹒０３
東江環保（００８９５） ２﹒７７０ ＋０﹒８７
偉祿集團（０１１９６） １０﹒１２０ －０﹒２０
綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１２０ －１﹒８９
維港環保科技（０１８４５） ０﹒２５５ 無升跌
鴻承環保科技（０２２６５） ０﹒７３０ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動