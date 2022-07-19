《異動股》迪諾斯環保漲逾２０％破１０天線惟曾創新低

《經濟通通訊社１９日專訊》迪諾斯環保（０１４５２）升２０﹒２％，報０﹒１１９元，

升穿１０天線（０﹒１１３元），最高價０﹒１１９元，最低價０﹒０９３元，創上市新低；成

交３３﹒２萬股，成交金額３﹒９２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒９１

萬元。現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額１２１０元，加權平均成交價０﹒１１元。

現時，恒生指數報２０６０４，跌２４１點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０８４，

跌８４點或１﹒１８％；恒生科技指數報４５０４，跌６９點或１﹒５３％；主板成交

３５０﹒６８億元。

上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０８％，成交２０４２﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４８６，跌４５點或０﹒３６％，成交１２９２﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１１９ 變動 ＋２０﹒２０％

最高價 ０﹒１１９ 最低價 ０﹒０９３

成交股數 ３３﹒２萬股 成交金額 ３﹒９２萬

１０天平均 ０﹒１１３ 歷史波幅％ １３４﹒１５５

２０天平均 ０﹒１２１ 加權平均價 ０﹒１１８

５０天平均 ０﹒１２２ ＲＳＩ１４ ５３﹒４６９

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股份狀態：升穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒９１萬

元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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迪諾斯環保（０１４５２） ０﹒１１９ ＋２０﹒２０

泛亞環保（００５５６） ０﹒８２０ ＋１﹒２３

海螺創業（００５８６） １６﹒２２０ －１﹒５８

海螺環保（００５８７） ６﹒２６０ －２﹒０３

東江環保（００８９５） ２﹒７７０ ＋０﹒８７

偉祿集團（０１１９６） １０﹒１２０ －０﹒２０

綠色動力環保（０１３３０） ３﹒１２０ －１﹒８９

維港環保科技（０１８４５） ０﹒２５５ 無升跌

鴻承環保科技（０２２６５） ０﹒７３０ 無升跌

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（ｅｄ）

