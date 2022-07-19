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01452 迪諾斯環保
即時 按盤價 不變0.100 0.000 (0.000%)
大手異動

19/07/2022 10:53

《異動股》迪諾斯環保漲逾２０％破１０天線惟曾創新低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》迪諾斯環保（０１４５２）升２０﹒２％，報０﹒１１９元，
升穿１０天線（０﹒１１３元），最高價０﹒１１９元，最低價０﹒０９３元，創上市新低；成
交３３﹒２萬股，成交金額３﹒９２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒９１
萬元。現時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額１２１０元，加權平均成交價０﹒１１元。
　　現時，恒生指數報２０６０４，跌２４１點或１﹒１６％；恒生中國企業指數報７０８４，
跌８４點或１﹒１８％；恒生科技指數報４５０４，跌６９點或１﹒５３％；主板成交
３５０﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌２點或０﹒０８％，成交２０４２﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８６，跌４５點或０﹒３６％，成交１２９２﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１１９　變動　　　　＋２０﹒２０％
　　最高價　　　　０﹒１１９　最低價　　　　　０﹒０９３
　　成交股數　　３３﹒２萬股　成交金額　　　　３﹒９２萬
　　１０天平均　　０﹒１１３　歷史波幅％　１３４﹒１５５
　　２０天平均　　０﹒１２１　加權平均價　　　０﹒１１８
　　５０天平均　　０﹒１２２　ＲＳＩ１４　　５３﹒４６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒９１萬

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　迪諾斯環保（０１４５２）　　　０﹒１１９　＋２０﹒２０
　　泛亞環保（００５５６）　　　　０﹒８２０　　＋１﹒２３
　　海螺創業（００５８６）　　　１６﹒２２０　　－１﹒５８
　　海螺環保（００５８７）　　　　６﹒２６０　　－２﹒０３
　　東江環保（００８９５）　　　　２﹒７７０　　＋０﹒８７
　　偉祿集團（０１１９６）　　　１０﹒１２０　　－０﹒２０
　　綠色動力環保（０１３３０）　　３﹒１２０　　－１﹒８９
　　維港環保科技（０１８４５）　　０﹒２５５　　　　無升跌
　　鴻承環保科技（０２２６５）　　０﹒７３０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:11
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