《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１６﹒３４元

《經濟通通訊社１９日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１６﹒３４元，最

低價１６﹒３２元，最高價１６﹒８２元；成交１５３３﹒５４萬股，成交金額２﹒５４億元；

主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出９６４２﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩

根大通，金額１３２２﹒６３萬元，加權平均成交價１６﹒５９２元；現時最大淨被動賣出券商

為中信里昂證券，金額７３５﹒０４萬元，加權平均成交價１６﹒５９８元。

現時，恒生指數報２０５８１，跌２６５點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７０７４，

跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４９５，跌７８點或１﹒７２％；主板成交

３５４﹒１７億元。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１６％，成交２０５６﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２４７５，跌５６點或０﹒４５％，成交１３０３﹒２１億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒３４０ 變動 －２﹒９７％

最高價 １６﹒８２０ 最低價 １６﹒３２０

成交股數 １５３３﹒５４萬股 成交金額 ２﹒５４億

１０天平均 １６﹒８２２ 歷史波幅％ ６０﹒７３０

２０天平均 １７﹒０３９ 加權平均價 １６﹒５６４

５０天平均 １５﹒１８９ ＲＳＩ１４ ４９﹒９２１

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股份狀態：主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出９６４２﹒２３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １６﹒３４ －２﹒９７

力勁科技（００５５８） １３﹒８２ －３﹒３６

中升控股（００８８１） ５１﹒３０ －２﹒２９

比亞迪（０１２１１） ２８５﹒００ －３﹒００

美東汽車（０１２６８） １９﹒９２ －５﹒５９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒０５ －１﹒２２

理想汽車（０２０１５） １５２﹒３０ －０﹒２６

長汽（０２３３３） １３﹒３８ －２﹒６２

永達汽車（０３６６９） ７﹒３０ －１﹒０８

小鵬汽車（０９８６８） １０６﹒００ －６﹒９４

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（ｅｄ）

