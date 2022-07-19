《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１６﹒３４元

《經濟通通訊社１９日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１６﹒３４元，最
低價１６﹒３２元，最高價１６﹒８２元；成交１５３３﹒５４萬股，成交金額２﹒５４億元；
主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出９６４２﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額１３２２﹒６３萬元，加權平均成交價１６﹒５９２元；現時最大淨被動賣出券商
為中信里昂證券，金額７３５﹒０４萬元，加權平均成交價１６﹒５９８元。
現時，恒生指數報２０５８１，跌２６５點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４９５，跌７８點或１﹒７２％；主板成交
３５４﹒１７億元。
上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１６％，成交２０５６﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２４７５，跌５６點或０﹒４５％，成交１３０３﹒２１億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒３４０ 變動 －２﹒９７％
最高價 １６﹒８２０ 最低價 １６﹒３２０
成交股數 １５３３﹒５４萬股 成交金額 ２﹒５４億
１０天平均 １６﹒８２２ 歷史波幅％ ６０﹒７３０
２０天平均 １７﹒０３９ 加權平均價 １６﹒５６４
５０天平均 １５﹒１８９ ＲＳＩ１４ ４９﹒９２１
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股份狀態：主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出９６４２﹒２３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利汽車（００１７５） １６﹒３４ －２﹒９７
力勁科技（００５５８） １３﹒８２ －３﹒３６
中升控股（００８８１） ５１﹒３０ －２﹒２９
比亞迪（０１２１１） ２８５﹒００ －３﹒００
美東汽車（０１２６８） １９﹒９２ －５﹒５９
贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒０５ －１﹒２２
理想汽車（０２０１５） １５２﹒３０ －０﹒２６
長汽（０２３３３） １３﹒３８ －２﹒６２
永達汽車（０３６６９） ７﹒３０ －１﹒０８
小鵬汽車（０９８６８） １０６﹒００ －６﹒９４
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（ｅｄ）
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