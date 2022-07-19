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00175 吉利汽車
即時 按盤價 升16.580 +0.080 (+0.485%)
大手異動

19/07/2022 10:54

《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１６﹒３４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９７％，報１６﹒３４元，最
低價１６﹒３２元，最高價１６﹒８２元；成交１５３３﹒５４萬股，成交金額２﹒５４億元；
主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出９６４２﹒２３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額１３２２﹒６３萬元，加權平均成交價１６﹒５９２元；現時最大淨被動賣出券商
為中信里昂證券，金額７３５﹒０４萬元，加權平均成交價１６﹒５９８元。
　　現時，恒生指數報２０５８１，跌２６５點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報７０７４，
跌９４點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４９５，跌７８點或１﹒７２％；主板成交
３５４﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或０﹒１６％，成交２０５６﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７５，跌５６點或０﹒４５％，成交１３０３﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１６﹒３４０　變動　　　　－２﹒９７％
　　最高價　　　　　　１６﹒８２０　最低價　　　１６﹒３２０
　　成交股數　　１５３３﹒５４萬股　成交金額　　　２﹒５４億
　　１０天平均　　　　１６﹒８２２　歷史波幅％　６０﹒７３０
　　２０天平均　　　　１７﹒０３９　加權平均價　１６﹒５６４
　　５０天平均　　　　１５﹒１８９　ＲＳＩ１４　４９﹒９２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出９６４２﹒２３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３４　－２﹒９７
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒８２　－３﹒３６
　　中升控股（００８８１）　　５１﹒３０　－２﹒２９
　　比亞迪（０１２１１）　　２８５﹒００　－３﹒００
　　美東汽車（０１２６８）　　１９﹒９２　－５﹒５９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７７﹒０５　－１﹒２２
　　理想汽車（０２０１５）　１５２﹒３０　－０﹒２６
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒３８　－２﹒６２
　　永達汽車（０３６６９）　　　７﹒３０　－１﹒０８
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０６﹒００　－６﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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