《異動股》比亞迪（０１２１１）跌近３％，報２８５﹒６元

《經濟通通訊社１９日專訊》比亞迪（０１２１１）跌２﹒７９％，報２８５﹒６元，最低

價２８４﹒６元，最高價２９２﹒２元；成交２２５﹒７１萬股，成交金額６﹒５億元；主動買

沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３３５８﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券

國際，金額１５８３﹒３４萬元，加權平均成交價２８８﹒１３３元；現時最大淨被動賣出券商

為花旗環球金融亞洲，金額４８４３﹒２９萬元，加權平均成交價２８８﹒２９２元。以現價計

，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒９２％。

現時，恒生指數報２０５７５，跌２７０點或１﹒３％；恒生中國企業指數報７０７０，跌

９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４４９０，跌８３點或１﹒８３％；主板成交

３５９﹒４６億元。

上證綜合指數報３２７３，跌５點或０﹒１５％，成交２０８３﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２４７７，跌５５點或０﹒４４％，成交１３２４﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２８５﹒６００ 變動 －２﹒７９％

最高價 ２９２﹒２００ 最低價 ２８４﹒６００

成交股數 ２２５﹒７１萬股 成交金額 ６﹒５億

１０天平均 ２９６﹒５００ 歷史波幅％ ６３﹒７７２

２０天平均 ３０４﹒４６０ 加權平均價 ２８８﹒２０１

５０天平均 ２８５﹒０３７ ＲＳＩ１４ ４５﹒３４３

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股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３３５８﹒９７萬元；暫連跌２日，累計

跌幅２﹒９２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２８５﹒６０ －２﹒７９

吉利汽車（００１７５） １６﹒３０ －３﹒２１

力勁科技（００５５８） １３﹒７８ －３﹒６４

中升控股（００８８１） ５１﹒２５ －２﹒３８

美東汽車（０１２６８） １９﹒８４ －５﹒９７

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒００ －１﹒２８

理想汽車（０２０１５） １５２﹒６０ －０﹒０７

長汽（０２３３３） １３﹒３８ －２﹒６２

永達汽車（０３６６９） ７﹒３０ －１﹒０８

小鵬汽車（０９８６８） １０５﹒８０ －７﹒１１

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（ｅｄ）

