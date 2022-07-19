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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 跌287.800 -2.200 (-0.759%)
大手異動

19/07/2022 10:56

《異動股》比亞迪（０１２１１）跌近３％，報２８５﹒６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》比亞迪（０１２１１）跌２﹒７９％，報２８５﹒６元，最低
價２８４﹒６元，最高價２９２﹒２元；成交２２５﹒７１萬股，成交金額６﹒５億元；主動買
沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３３５８﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券
國際，金額１５８３﹒３４萬元，加權平均成交價２８８﹒１３３元；現時最大淨被動賣出券商
為花旗環球金融亞洲，金額４８４３﹒２９萬元，加權平均成交價２８８﹒２９２元。以現價計
，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒９２％。
　　現時，恒生指數報２０５７５，跌２７０點或１﹒３％；恒生中國企業指數報７０７０，跌
９８點或１﹒３７％；恒生科技指數報４４９０，跌８３點或１﹒８３％；主板成交
３５９﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌５點或０﹒１５％，成交２０８３﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７７，跌５５點或０﹒４４％，成交１３２４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２８５﹒６００　變動　　　　　－２﹒７９％
　　最高價　　　　２９２﹒２００　最低價　　　２８４﹒６００
　　成交股數　　２２５﹒７１萬股　成交金額　　　　　６﹒５億
　　１０天平均　　２９６﹒５００　歷史波幅％　　６３﹒７７２
　　２０天平均　　３０４﹒４６０　加權平均價　２８８﹒２０１
　　５０天平均　　２８５﹒０３７　ＲＳＩ１４　　４５﹒３４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出３３５８﹒９７萬元；暫連跌２日，累計
跌幅２﹒９２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２８５﹒６０　－２﹒７９
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒３０　－３﹒２１
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒７８　－３﹒６４
　　中升控股（００８８１）　　５１﹒２５　－２﹒３８
　　美東汽車（０１２６８）　　１９﹒８４　－５﹒９７
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７７﹒００　－１﹒２８
　　理想汽車（０２０１５）　１５２﹒６０　－０﹒０７
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒３８　－２﹒６２
　　永達汽車（０３６６９）　　　７﹒３０　－１﹒０８
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０５﹒８０　－７﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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