《異動股》太陽城集團跌近２０％穿２５０天線，報０﹒２２８元

《經濟通通訊社１９日專訊》太陽城集團（０１３８３）跌２０％，報０﹒２２８元，跌穿
２５０天線（０﹒２４３元），最低價０﹒２２６元，最高價０﹒３０５元，創１個月新高；成
交５７２８萬股，成交金額１４８０﹒９４萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
３５５﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０４﹒５萬元，加權平均
成交價０﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額９１﹒５６萬元，加權平
均成交價０﹒２３７元。
現時，恒生指數報２０５９４，跌２５２點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０７８，
跌９０點或１﹒２７％；恒生科技指數報４４９６，跌７８點或１﹒７１％；主板成交
３６７﹒０２億元。
上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１１％，成交２１２８﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２４８２，跌４９點或０﹒４％，成交１３５０﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２２８ 變動 －２０﹒００％
最高價 ０﹒３０５ 最低價 ０﹒２２６
成交股數 ５７２８萬股 成交金額 １４８０﹒９４萬
１０天平均 ０﹒１５９ 歷史波幅％ ３５１﹒９０９
２０天平均 ０﹒１１３ 加權平均價 ０﹒２５８
５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ７２﹒７２４
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
３５５﹒７７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太陽城集團（０１３８３） ０﹒２２８ －２０﹒００
美麗華酒店（０００７１） １３﹒３００ －０﹒６０
國家聯合資源（００２５４） ０﹒１３８ 無升跌
香港中旅（００３０８） １﹒５００ 無升跌
同程旅行（００７８０） １５﹒４２０ 無升跌
飛揚集團（０１９０１） ０﹒６８０ ＋１﹒４９
海昌海洋公園（０２２５５） ７﹒７５０ －３﹒３７
北大青鳥環宇（０８０９５） ０﹒５６０ ＋３﹒７０
浩柏國際（０８４３１） ０﹒１０３ ＋１４﹒４４
攜程（０９９６１） ２０１﹒４００ －１﹒２７
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（ｅｄ）
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