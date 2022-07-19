《異動股》太陽城集團跌近２０％穿２５０天線，報０﹒２２８元

《經濟通通訊社１９日專訊》太陽城集團（０１３８３）跌２０％，報０﹒２２８元，跌穿

２５０天線（０﹒２４３元），最低價０﹒２２６元，最高價０﹒３０５元，創１個月新高；成

交５７２８萬股，成交金額１４８０﹒９４萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出

３５５﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０４﹒５萬元，加權平均

成交價０﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額９１﹒５６萬元，加權平

均成交價０﹒２３７元。

現時，恒生指數報２０５９４，跌２５２點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０７８，

跌９０點或１﹒２７％；恒生科技指數報４４９６，跌７８點或１﹒７１％；主板成交

３６７﹒０２億元。

上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１１％，成交２１２８﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２４８２，跌４９點或０﹒４％，成交１３５０﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２２８ 變動 －２０﹒００％

最高價 ０﹒３０５ 最低價 ０﹒２２６

成交股數 ５７２８萬股 成交金額 １４８０﹒９４萬

１０天平均 ０﹒１５９ 歷史波幅％ ３５１﹒９０９

２０天平均 ０﹒１１３ 加權平均價 ０﹒２５８

５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ７２﹒７２４

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出

３５５﹒７７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太陽城集團（０１３８３） ０﹒２２８ －２０﹒００

美麗華酒店（０００７１） １３﹒３００ －０﹒６０

國家聯合資源（００２５４） ０﹒１３８ 無升跌

香港中旅（００３０８） １﹒５００ 無升跌

同程旅行（００７８０） １５﹒４２０ 無升跌

飛揚集團（０１９０１） ０﹒６８０ ＋１﹒４９

海昌海洋公園（０２２５５） ７﹒７５０ －３﹒３７

北大青鳥環宇（０８０９５） ０﹒５６０ ＋３﹒７０

浩柏國際（０８４３１） ０﹒１０３ ＋１４﹒４４

攜程（０９９６１） ２０１﹒４００ －１﹒２７

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（ｅｄ）

