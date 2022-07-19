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01383 太陽城集團
即時 按盤價 跌0.275 -0.005 (-1.786%)
大手異動

19/07/2022 11:00

《異動股》太陽城集團跌近２０％穿２５０天線，報０﹒２２８元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》太陽城集團（０１３８３）跌２０％，報０﹒２２８元，跌穿
２５０天線（０﹒２４３元），最低價０﹒２２６元，最高價０﹒３０５元，創１個月新高；成
交５７２８萬股，成交金額１４８０﹒９４萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
３５５﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１０４﹒５萬元，加權平均
成交價０﹒２６６元；現時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額９１﹒５６萬元，加權平
均成交價０﹒２３７元。
　　現時，恒生指數報２０５９４，跌２５２點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７０７８，
跌９０點或１﹒２７％；恒生科技指數報４４９６，跌７８點或１﹒７１％；主板成交
３６７﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１１％，成交２１２８﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８２，跌４９點或０﹒４％，成交１３５０﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２２８　變動　　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒３０５　最低價　　　　　　０﹒２２６
　　成交股數　　５７２８萬股　成交金額　　１４８０﹒９４萬
　　１０天平均　　０﹒１５９　歷史波幅％　　３５１﹒９０９
　　２０天平均　　０﹒１１３　加權平均價　　　　０﹒２５８
　　５０天平均　　０﹒０９１　ＲＳＩ１４　　　７２﹒７２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出
３５５﹒７７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太陽城集團（０１３８３）　　　　０﹒２２８　－２０﹒００
　　美麗華酒店（０００７１）　　　１３﹒３００　　－０﹒６０
　　國家聯合資源（００２５４）　　　０﹒１３８　　　　無升跌
　　香港中旅（００３０８）　　　　　１﹒５００　　　　無升跌
　　同程旅行（００７８０）　　　　１５﹒４２０　　　　無升跌
　　飛揚集團（０１９０１）　　　　　０﹒６８０　　＋１﹒４９
　　海昌海洋公園（０２２５５）　　　７﹒７５０　　－３﹒３７
　　北大青鳥環宇（０８０９５）　　　０﹒５６０　　＋３﹒７０
　　浩柏國際（０８４３１）　　　　　０﹒１０３　＋１４﹒４４
　　攜程（０９９６１）　　　　　２０１﹒４００　　－１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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