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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升253.000 +3.800 (+1.525%)
大手異動

19/07/2022 11:10

《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２５４元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）升３％，報２５４元，最高價２５４
元，創１個月新高，最低價２４６﹒８元；成交４８﹒７３萬股，成交金額１﹒２２億元；主動
買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４７７２萬元。現時最大淨被動買入券商為信誠證券，金
額２８６﹒６６萬元，加權平均成交價２５０﹒４７７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際
證券，金額６４６﹒０３萬元，加權平均成交價２５２﹒９３１元。以現價計，該股暫連升５日
，累計升幅２０﹒６１％。
　　現時，恒生指數報２０６５２，跌１９３點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７０９９，
跌６９點或０﹒９７％；恒生科技指數報４５１６，跌５８點或１﹒２７％；主板成交
３８５﹒３２億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２２４０﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，跌２９點或０﹒２４％，成交１４２０﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２５４﹒０００　變動　　　　　＋３﹒００％
　　最高價　　　２５４﹒０００　最低價　　　２４６﹒８００
　　成交股數　　４８﹒７３萬股　成交金額　　　　１﹒２２億
　　１０天平均　２２５﹒７６０　歷史波幅％　　５０﹒６５５
　　２０天平均　２２２﹒４１０　加權平均價　２５１﹒１０８
　　５０天平均　２２７﹒８３０　ＲＳＩ１４　　６４﹒８１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４７７２萬元；暫連升５
日，累計升幅２０﹒６１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２５４﹒００　＋３﹒００
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒０８　－１﹒８０
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒１９　＋１﹒７６
　　勇利投資（０１１４５）　　　　　０﹒１１　＋８﹒９１
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒５８　　　無升跌
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒９０　＋１﹒１９
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒２５　＋１﹒２５
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５６　　　無升跌
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１４　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 20/07/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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