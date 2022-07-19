《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２５４元

《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）升３％，報２５４元，最高價２５４
元，創１個月新高，最低價２４６﹒８元；成交４８﹒７３萬股，成交金額１﹒２２億元；主動
買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４７７２萬元。現時最大淨被動買入券商為信誠證券，金
額２８６﹒６６萬元，加權平均成交價２５０﹒４７７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際
證券，金額６４６﹒０３萬元，加權平均成交價２５２﹒９３１元。以現價計，該股暫連升５日
，累計升幅２０﹒６１％。
現時，恒生指數報２０６５２，跌１９３點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７０９９，
跌６９點或０﹒９７％；恒生科技指數報４５１６，跌５８點或１﹒２７％；主板成交
３８５﹒３２億元。
上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２２４０﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２５０３，跌２９點或０﹒２４％，成交１４２０﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５４﹒０００ 變動 ＋３﹒００％
最高價 ２５４﹒０００ 最低價 ２４６﹒８００
成交股數 ４８﹒７３萬股 成交金額 １﹒２２億
１０天平均 ２２５﹒７６０ 歷史波幅％ ５０﹒６５５
２０天平均 ２２２﹒４１０ 加權平均價 ２５１﹒１０８
５０天平均 ２２７﹒８３０ ＲＳＩ１４ ６４﹒８１７
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４７７２萬元；暫連升５
日，累計升幅２０﹒６１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２５４﹒００ ＋３﹒００
招商局港口（００１４４） １３﹒０８ －１﹒８０
中遠海能（０１１３８） ５﹒１９ ＋１﹒７６
勇利投資（０１１４５） ０﹒１１ ＋８﹒９１
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒５８ 無升跌
中遠海控（０１９１９） １１﹒９０ ＋１﹒１９
太平洋航運（０２３４３） ３﹒２５ ＋１﹒２５
中遠海發（０２８６６） １﹒５６ 無升跌
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌
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（ｅｄ）
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