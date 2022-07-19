《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２５４元

《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）升３％，報２５４元，最高價２５４

元，創１個月新高，最低價２４６﹒８元；成交４８﹒７３萬股，成交金額１﹒２２億元；主動

買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４７７２萬元。現時最大淨被動買入券商為信誠證券，金

額２８６﹒６６萬元，加權平均成交價２５０﹒４７７元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際

證券，金額６４６﹒０３萬元，加權平均成交價２５２﹒９３１元。以現價計，該股暫連升５日

，累計升幅２０﹒６１％。

現時，恒生指數報２０６５２，跌１９３點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７０９９，

跌６９點或０﹒９７％；恒生科技指數報４５１６，跌５８點或１﹒２７％；主板成交

３８５﹒３２億元。

上證綜合指數報３２７７，跌不足１點，成交２２４０﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，跌２９點或０﹒２４％，成交１４２０﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５４﹒０００ 變動 ＋３﹒００％

最高價 ２５４﹒０００ 最低價 ２４６﹒８００

成交股數 ４８﹒７３萬股 成交金額 １﹒２２億

１０天平均 ２２５﹒７６０ 歷史波幅％ ５０﹒６５５

２０天平均 ２２２﹒４１０ 加權平均價 ２５１﹒１０８

５０天平均 ２２７﹒８３０ ＲＳＩ１４ ６４﹒８１７

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４７７２萬元；暫連升５

日，累計升幅２０﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２５４﹒００ ＋３﹒００

招商局港口（００１４４） １３﹒０８ －１﹒８０

中遠海能（０１１３８） ５﹒１９ ＋１﹒７６

勇利投資（０１１４５） ０﹒１１ ＋８﹒９１

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒５８ 無升跌

中遠海控（０１９１９） １１﹒９０ ＋１﹒１９

太平洋航運（０２３４３） ３﹒２５ ＋１﹒２５

中遠海發（０２８６６） １﹒５６ 無升跌

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌

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（ｅｄ）

